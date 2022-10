Vitens gaat de komende jaren testen of rivierwater uit de IJssel na zuivering geschikt is als drinkwater. Het waterbedrijf gaat samenwerken met het Twentse bedrijf NX Filtration, dat wereldwijd gebruikmaakt van een zuiveringstechniek met 'slimme' rietjes.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vitens zoekt naar aanvullende bronnen voor drinkwater omdat de huidige waterwinning steeds vaker tegen grenzen oploopt. Het waterbedrijf pompt het drinkwater nu nog grotendeels op via traditionele grondwaterbronnen. Deze voorzien op de lange termijn niet meer in de groeiende vraag naar drinkwater.

Daarom is Vitens op zoek naar alternatieve bronnen waar grotere volumes te halen zijn zonder dat de natuur of landbouw daaronder lijden. Rivieren als de IJssel zijn hiervoor in beeld. Vitens wil het drinkwater vervolgens via een leidingenstelsel doorpompen naar de hoger gelegen zandgronden in de Achterhoek en Twente, waar droogte sneller voor grondwaterproblemen zorgt.

Toekomst

Om zeker te weten of de IJssel in de toekomst als bron voor drinkwater kan dienen, houdt Vitens de komende twee jaar een proef. Met deskundigen van NX Filtration gaat Vitens bestuderen of de membraantechnologie, die dit Twentse bedrijf levert, geschikt is voor het zuiveren van IJsselwater.

NX Filtration is het bedrijf van Erik Roesink, hoogleraar membraantechnologie aan de Universiteit Twente. Hij heeft aan de basis van de membraantechnologie gestaan. Met zijn bedrijven heeft hij in het verleden gewerkt voor bierbrouwerijen, wijndestillateurs en waterleidingbedrijven.

Nanofiltratie is een relatief nieuwe techniek. NX Filtration heeft die al toegepast bij projecten in onder meer Indonesië, Zweden en Canada. Dichterbij huis is het bedrijf betrokken bij een proef om drinkwater uit het Twentekanaal te halen. "In Indonesië behandelen we rivierwater uit de jungle", zegt salesmanager Christian Beuzel van NX Filtration. "Dat water gaat er groen en bruin in, maar komt glashelder uit de installatie."

Pfas

Nanofiltratie verwijdert microverontreinigingen zoals geneesmiddelen, pfas en insecticiden uit oppervlaktewater. Ook ontdoet de technologie het water van kleurstoffen, bacteriën, virussen en nanoplastics. Duurzaamheidsvoordelen zijn onder meer een laag energieverbruik. "De doelstelling was om zo zuinig mogelijk te werken", zegt Beuzel.

Bij nanofiltratie gaat het rivierwater onder druk door hele dunne rietjes met een diameter van 0.7 millimeter. Deze 'slimme' rietjes hebben aan de binnenzijde een speciale coating die ervoor zorgt dat water en vervuiling van elkaar worden gescheiden.

Twee testinstallaties

"Een kenmerk van ons systeem is dat er directe filtratie plaatsvindt. Er is vooraf geen chemische behandeling van het water nodig. Alleen voor het reinigen van de rietjes gebruiken we een klein beetje zuur." Voor de proeven aan de IJssel bij de voormalige IJsselcentrale in Zwolle plaatst het bedrijf twee testinstallaties. "Om helemaal zeker te zijn dat er geen restjes microverontreiniging zijn achtergebleven, is alleen nog een kleine nabehandeling nodig."

Een module met daarin rietjes waar het rivierwater doorheen gaat. Een module met daarin rietjes waar het rivierwater doorheen gaat. Foto: NX Filtration

Vitens heeft bij kleinschalige testomgevingen al ervaring opgedaan met de membraantechnologie. Daar is het waterbedrijf enthousiast over, zegt strategisch adviseur Doeke Schippers. Vandaar dat Vitens het nu aandurft om op grotere schaal te gaan testen.

Invloed van seizoenen

Een van de onderzoeksvragen richt zich op de invloeden van de seizoenen op de kwaliteit van het rivierwater. "De omstandigheden in de winter zijn anders", zegt Beuzel. "Dan is er meer regen- en smeltwater, wat het rivierwater verdunt."

Voor Vitens is waterwinning uit rivieren één van de manieren waarop het waterbedrijf in de toekomst wil werken. "We onderzoeken verschillende technologieën", zegt Schippers. "Winning via grondwater blijft ook belangrijk voor ons. Rivieren zijn interessant vanwege de grote volumes en de doorstroming van het water."

Dreigend tekort

Door met verschillende vormen van waterwinning te werken, hoopt Vitens op termijn een dreigend tekort aan drinkwater af te wenden. Dit speelt vooral in Overijssel. Eerder dit jaar moest Vitens noodgedwongen aanvragen voor aansluitingen van bedrijven weigeren.

De proef loopt naar verwachting van oktober 2022 tot de herfst van 2024.