Sharina Kort uit Enschede deed onderzoek naar de mogelijkheden van de elektronische neus, een nieuwe methode om longkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. 'Het klinkt ongelofelijk, maar kanker kun je ruiken.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze weet het nog als de dag van gisteren. De dood van haar oma, de confrontatie met de longziekte COPD: het waren beslissende momenten in het nog jonge leven van Sharina Kort (30). "Als je voor je ogen ziet wat een ziekte met een mens kan doen, dan ontstaat er toch een soort idealisme. Dat geldt ook voor mijn onderzoek. Longkanker is heel naar als het je treft. Dat ik mee kan helpen om daar iets aan te veranderen, geeft een prachtig gevoel."

Sinds 2015 al is ze met haar onderzoek bezig. Sharina Kort, momenteel werkzaam als longarts in opleiding in het Enschedese ziekenhuis MST, investeerde zes jaar van haar leven in de mogelijkheden van ademanalyse. Met haar promotie onlangs aan de Universiteit Twente rondde ze een eerste grote fase af, specifiek gericht op de opsporing van longkanker. Uitgangspunt was en is het gebruik van de elektronische neus, een relatief nieuwe techniek om de ziekte in een vroegtijdig stadium op te sporen.

Verandering in de adem

"Eigenlijk is het heel simpel: als mensen ziek zijn, verandert er ook iets in hun adem en is het mogelijk om aan de hand daarvan bepaalde conclusies te trekken. Om dat voor longkanker te kunnen, is er zes jaar geleden een apparaat ontwikkeld waarmee we de ziekte ook echt kunnen ruiken. Mijn opdracht was om dat apparaat te testen en te kijken of we daarmee ook mensen met en zonder de ziekte van elkaar kunnen scheiden."

Hoewel het apparaat eigenlijk bestaat uit een mondstuk op een fles, fungeert het in de praktijk als een neus. Speciaal afgestelde sensoren in deze e-nose registreren in de adem de stoffen die op de mogelijke aanwezigheid van longkanker kunnen wijzen. "De sterfte bij deze ziekte is relatief hoog, vooral ook omdat het vaak pas in een laat stadium ontdekt wordt. De huidige onderzoekmethodes zijn bovendien heel ingrijpend. De e-nose heeft dat nadeel niet. Hij is bovendien goedkoop en zeer geschikt om al in een vroegtijdig stadium onderzoek te doen. Daarnaast werkt de techniek veel sneller en zitten de patiënten minder lang in onwetendheid."

Verwachtingen aanvankelijk laag

Volgens Kort waren de verwachtingen in eerste instantie laag. Dat gold ook voor haarzelf. "Er was best al wel het een en ander bekend over deze vorm van ademanalyse, bijvoorbeeld uit onderzoeken in Nederland zelf, Italië en Amerika. En je had natuurlijk ook andere toepassingen op basis van geur, bijvoorbeeld in de vorm van honden die in staat zijn om bepaalde ziektes te ruiken. Maar waar het ook in dit geval aan ontbrak, was een serieus patiënten-onderzoek. Hoe mooi is het dat we dit vanuit Enschede hebben kunnen doen!"

Zo ziet de e-nose eruit. Zo ziet de e-nose eruit. Foto: Cees Elzenga

De resultaten van een eerste onderzoek bij 376 mensen in vier ziekenhuizen in Nederland waren hoopgevend. Een nieuw en uitgebreider onderzoek in zeven ziekenhuizen, waarvan eentje in Zwitserland, bevestigde die hoop. "We hebben nog een lange weg te gaan, maar dit is zeker hoopgevend."

Geen valse hoop wekken

Vijf tot tien jaar zijn er volgens haar nodig voordat de elektronische neus ook werkelijk in de kanker-diagnostiek kan worden gebruikt. "Je moet geen valse hoop wekken." Zo speurt de e-nose niet alle gevallen van longkanker op, maar uitsluitend de niet-kleincellige vorm, verantwoordelijk voor zo'n 85 procent van het totale aantal ziektegevallen.

"We zijn nog niet klaar. Dit onderzoek gaat door. Naast mijn werk hier in het ziekenhuis, maar wel met dezelfde energie. Als ik zie hoe mensen hier aan mee hebben gewerkt in het belang van anderen, dan is dat hartverwarmend. Mijn oma zal het helaas niet meer meemaken, maar hopelijk zetten we over een paar jaar echt weer een kleine stap vooruit in het kankeronderzoek."