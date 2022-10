Staat de verhuizing van acht Dolfinarium-dolfijnen naar een pretpark in China op losse schroeven? Als de dieren in hun nieuwe verblijf straks kunstjes moeten doen die in ons land niet langer zijn toegestaan, kan dat volgens deskundigen aanleiding zijn om de transfer tegen te houden. 'Maar of minister Adema hierin meegaat, is de vraag.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Moeten de Dolfinarium-dolfijnen in China straks 'verboden trucs' doen? Daar lijkt het wel op, erkent minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Toch is dat volgens hem geen reden om de beoogde verhuizing van acht dolfijnen van het Dolfinarium in Harderwijk naar Hainan Ocean Paradise in China te blokkeren. De Partij voor de Dieren (PvdD) had daar om gevraagd.

Het Chinese park moet voldoen aan de normen die ook gelden voor Nederlandse dierentuinen. Deze afspraak slaat volgens de minister echter op de verblijven en de verzorging, niet op de dierenshows die in Hainan Ocean Paradise worden gehouden. 'Verboden kunstjes' zijn dus geen reden om in te grijpen. "Ik ben daartoe niet bevoegd', schrijft Adema in een reactie op Kamervragen van de PvdD.

Soorteigen gedrag

Maar volgens PvdD-Kamerlid Wassenberg slaat de minister de plank volledig mis. "In de wet waar Adema zich op beroept, staat dat de houder - in dit geval dus Hainan Ocean Paradise - verplicht is om het soorteigen gedrag van de dieren te respecteren. Trainers die surfen op de snuit van een dolfijn, zoals in China gebeurt, staat daar haaks op.''

Minister Adema heeft dus 'alle mogelijkheden' om de verhuizing van de Dolfinarium-dolfijnen tegen te houden, stelt Wassenberg. "Zijn interpretatie van de wetgeving is volstrekt onjuist. Als de minister geen stokje steekt voor de verkoop van de dieren, is er sprake van pure onwil.''

Deskundigen scharen zich achter het standpunt van het PvdD-Kamerlid. "Ik ben geen jurist, maar als de minister stelt dat het Chinese park moet voldoen aan het besluit Houders van Dieren, dan heeft Wassenberg wat mij betreft een punt'', reageert Bas Rodenburg, hoogleraar Dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht.

"In artikel 4.7 van het Besluit houders van dieren staat dat bij het houden van dieren het soorteigen gedrag wordt gerespecteerd en zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Ik ben het met Wassenberg eens dat kunstjes met dieren hier niet bij horen, zeker wanneer het gaat om zaken als het staan op de neus van het dier."

Volgens Rodenburg bestaan er geen aparte bepalingen over shows met dolfijnen. "Behalve artikel 4.14, dat deze verbiedt voor circussen, maar toestaat voor dierenparken. Daarom lijkt mij dat de bepaling over het respecteren van soorteigen gedrag ook slaat op die activiteiten.''

Advocaat Jaap Baar, die is gespecialiseerd in het dierenrecht, noemt het een 'interessante kwestie'. "Of je verboden gedragingen kunt scharen onder artikel 4.7, zoals Wassenberg claimt, is lastig. Dat artikel ziet namelijk specifiek toe op het houden van dieren. Op basis daarvan valt er wel wat te zeggen voor het standpunt van de minister.''

"Echter, kijkend naar de Wet dieren en ook het systeem van de wet, kan zeker ook worden betoogd dat de wijze van houden breder moet worden gezien'', vervolgt Baar, die is verbonden aan Kuyp Baar Advocaten in Laren (Noord-Holland). "Hoe je met de dieren omgaat en wat je ze wel en niet laat doen valt daar dan ook onder. Dieren kunstjes laten doen komt niet overeen met het respecteren en in stand houden van 'soorteigen gedrag'.''

Baar is van mening dat deze interpretatie de juiste is. "Ik onderschrijf dus ook het standpunt van Wassenberg. Maar of dit ook echt gevolgd gaat worden door de minister is lastig. Het zou een zeer interessante kwestie zijn om een handhavingsverzoek over in te dienen.''

Laatste woord

Als het aan de PvdD ligt, is het laatste woord hierover nog niet gezegd. Bij de begrotingsbehandeling, die gepland staat voor begin december, wil Wassenberg de minister stevig aan de tand voelen. "Ook spelen we met het idee om op korte termijn nieuwe Kamervragen te stellen.''

Het Dolfinarium reageerde vandaag niet op vragen van de Stentor. Eerder zei parkmanager Alex Tiebot hierover het volgende: "De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, red.) beoordeelt de verhuizing van onze dieren. Het Dolfinarium heeft al meerdere malen aangegeven dat onze dieren alleen verhuizen als we aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Zolang dit proces loopt, reageren wij hier niet inhoudelijk op.''

De beoogde verhuizing van de dolfijnen heeft volgens het Dolfinarium als doel om de resterende dieren meer bewegingsvrijheid te geven. Parkmanager Tiebot stelde eerder dat Hainan Ocean Paradise aan alle voorwaarden voldoet.