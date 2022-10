Twee moeders staan tegenover elkaar bij een kort geding in de rechtbank Zwolle. De aanklaagster, een vrouw uit Weesp, verloor haar 14-jarige dochter, de gedaagde, Agnes Plaatje uit Steenwijk misbruikt deze dood voor het verspreiden van allerlei complottheorieën. De aanklaagster wil dat gedaagde daarmee stopt. De vraag is nu: welk belang gaat voor?

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wat gaat voor: de vrijheid van meningsuiting of de aantasting van de persoonlijke levenssfeer? Die vraag staat vandaag centraal in de rechtbank Zwolle. Een kort geding van de moeder van het overleden meisje tegen de gedaagde moeder Plaatje.

De aanklaagster verloor haar 14-jarige dochter in mei dit jaar aan zelfdoding. Sindsdien heeft zij last van voortdurende uitingen op sociale media van Plaatje, die beweert dat de dood van de dochter onder verdachte omstandigheden was. Daarnaast gebruikt Plaatje de naam van de overleden dochter voortdurend om haar complottheorieën te verspreiden. Hierdoor wordt het rouwproces van aanklaagster verstoord.

Gesloten deuren

Terwijl advocaat Joe Jay de Haas voor de rechter deze ochtend uiteenzet waarom we hier zijn, begint de aanklagende moeder al te huilen. Ze wil geen media-aandacht en had gevraagd om gesloten deuren. Ze wil dat het stopt. De Haas vertelt dat hij op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd Plaatje te bereiken voor deze zitting, maar dat zij niets heeft geantwoord. Zij is er vandaag dan ook niet bij. Via Twitter zocht de Stentor contact met Plaatje, maar werd door haar geblokkeerd.

De Haas zegt dat het ergste wat je kunt overkomen, je kind verliezen, bij aanklaagster is gebeurd. Ondertussen aait hij over haar rug, ze snikt in een tissue. Vanaf de dag van het overlijden heeft aanklaagster last van Plaatje, die haar belde, contact zocht op Facebook en met haar wilde afspreken bij de Mc Donald’s in Zwolle. Ze wilde er niets van weten. Het blijkt dat de dochters van Plaatje en aanklaagster in hetzelfde gezinshuis zaten. Beide moeders zijn slachtoffer van de toeslagenaffaire, hun dochters waren uit huis geplaatst.

Dubieuze rol

Plaatje voert een strijd op social media, ze beweert dat haar eigen dochter, ook een meisje van 14, een slachtoffer van de ‘staatsontvoeringen’ is en dat ze haar dochter kwijt is. Op haar twitteraccount roept ze nog steeds op: ,,Heeft u dit meisje gezien?”

Ze denkt dat de man van het het gezinshuis waar hun beide dochters verbleven een dubieuze rol speelt, dat haar dochter nu gevaar loopt, omdat de dochter van aanklaagster ‘onder verdachte omstandigheden overleden zou zijn.’ ‘Vermoord zou zijn door de Staat’. Dat is echter niet het geval. Het meisje leed aan depressies, had goed contact met haar moeder en aan haar trieste overlijden was ook volgens politierapporten niets verdachts.

De familie Zondag, die een gezinshuis heeft, vangt verschillende kinderen op die uit huis zijn geplaatst. Jonathan Zondag heeft de dochter van Plaatje al een half jaar in zijn huis. Ook de dochter van aanklaagster woonde bij hem. Hij kan niet te veel zeggen over de zaak. Wel dat het iedereen veel verdriet doet, vooral bij de vriendinnen van de dochter van aanklaagster, maar ook bij de dochter van Plaatje. ,,Wat ik kan zeggen is dat het goed gaat met haar, zij is bij ons. Zij is niet verdwenen of ‘zoek’, ze wil niet in de media, al helemaal niet via de sociale mediakanalen van haar moeder.”

Twee keer aangifte

Advocaat De Haas vertelt dat het van het grootste belang is dat aanklaagster de rust krijgt om haar verdriet te verwerken. Op de dag van de crematie van de dochter heeft Plaatje opgeroepen op social media om die te stoppen. Ze kwam in magazines als Linda en Libelle met haar verhaal. In haar timelines gaat het steeds om woorden als ‘doofpot’ en ‘moord’. ,,Andere twitteraars gaan er gretig op in.”

Aanklaagster heeft meerdere malen geprobeerd Plaatje te laten stoppen, ze deed twee keer aangifte. ,,Ik heb haar huilend opgebeld, stop hiermee, maar ze zei: ‘Fok jou, ik laat me niet de mond snoeren’. Ik ben niet de enige die aangifte gedaan heeft, er zijn meerdere slachtoffers van haar. De politie adviseerde me naar de rechter te gaan. Het is een paardenmiddel, maar het moet ophouden.”

De moeder eist via haar advocaat dat Plaatje stopt met het verspreiden van foto's van haar dochter, met het noemen van haar dochters naam, met onrechtmatige uitlatingen over haar. Dat ze verwijdert wat geplaatst is. Ze wil dat gedaagde stopt met contact zoeken. Ze wil een dwangsom van 500 euro per dag dat er alsnog uitlatingen verschijnen.

Als blijkt dat de rechter twee weken wil nemen voor de uitspraak, schrikt aanklaagster. ,,Moet ik nog twee weken in de ellende zitten?” De rechter snapt de gevoelens van de aanklaagster en belooft zo snel mogelijk uitspraak te doen.