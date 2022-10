Het aantal daklozen in Utrecht neemt zichtbaar toe. Een braakliggend terrein naast de Smakkelaarskade is getransformeerd tot een met afval bezaaide verzamelplek waar daklozen tussen de ratten slapen. 'Het onmenselijke wat we daar nu zien, mensen die tussen de rotzooi slapen, had je in de jaren 90 ook in de junkentunnel.'

Tussen de brandschone, torenhoge hotels, het vernieuwde station en de gladde fietspaden op de Smakkelaarskade ligt een verborgen plek. Onder de busbaan, vlák voor de Van Sijpesteijntunnel, ligt achter een hekwerk een braakliggend terrein dat doet denken aan een locatie waarop zojuist een illegaal feest heeft plaatsgevonden. De grond is bezaaid met bierblikken, kledingstukken, lege wijnflessen, kapotte koffers en voedselverpakkingen. In de hoeken liggen dekens en kussens, en lijken mensen een soort bedjes te hebben gecreëerd.

Een joekel van een rat springt voorbij als een stuk verderop plots gekuch klinkt. Tegen één van de wanden van de busbaan ligt een gestalte, die een grote, wollen deken nog eens extra stevig om zich heenslaat. Dit kleine veldje, verstopt tussen de hekken en onder het gedender van de busbaan, is voor Utrechtse daklozen een nieuwe verzamel- en slaapplek geworden.

'Ratten schrikken niet'

Het is een schokkend beeld, zo midden in de stad, vindt Merve Yikilmaz. Yikilmaz werkt voor het Leger des Heils in Utrecht en bezoekt de plek dagelijks. "Heel schrijnend. Ik heb veel gezien in mijn werk, maar niet vaak plekken die zo onhygiënisch waren. De ratten die daar rondrennen schrikken niet als je herrie maakt, om het zo maar te zeggen. Ik ga meestal overdag langs en probeer zoveel mogelijk contact te houden met de mensen die daar verblijven. Het gaat vooral om Oost-Europeanen, met name Polen, daarnaast veiligelanders (met name Marokkanen en Algerijnen, red.) en hier en daar een enkele Nederlander.''

Yikilmaz houdt zich voor het Leger des Heils in Utrecht specifiek bezig met 'EU-migranten': met name Oost-Europeanen, vaak Polen, die naar Nederland komen om te werken maar hier vervolgens op straat belanden. "Ze redden het uiteindelijk niet en worden dakloos. Het beleid in Nederland is helaas zo dat deze mensen geen gebruik kunnen maken van de nachtopvang, dus vaak is buitenslapen hun enige optie. Bij het Leger proberen we nu te kijken wat we wél kunnen doen voor deze doelgroep, want de situatie waarin deze mensen verkeren is schrijnend.''

Het probleem lijkt te groeien. De gemeente Utrecht sloeg, samen met de gemeente Amsterdam, afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer alarm omdat het aantal daklozen in de stad toeneemt. Ook het aantal 'dakloze, veelal kwetsbare EU-burgers' op straat groeit. Utrecht en Amsterdam vragen het kabinet om éxtra geld vrij te maken voor de aanpak van dit probleem, en dit niet te doen met de 65 miljoen die het kabinet structureel zal vrijmaken voor dak- en thuislozen.

Onveilige situaties

Guusta van der Zwaart van De Tussenvoorziening ziet het ook: enerzijds is er steeds meer 'inflatiedakloosheid' (mensen die om economische redenen dakloos raken), anderzijds neemt het aantal EU'ers, met name Oost-Europeanen, op straat in Utrecht toe. "Waarom die groep groter wordt, vind ik lastig om te zeggen, maar ik hoor wel dat ze de situatie hier vaak als beter bestempelen dan in eigen land. Dat terwijl ze hier vaak in een situatie terecht komen die wij helemaal niet als 'goed' bestempelen.''

Yikilmaz denkt dat de toegenomen aandacht voor het onderwerp eveneens meespeelt. De situatie onder de busbaan baart haar zorgen. "In Nederland is het voor deze groep mensen momenteel echt niet goed geregeld en het zorgt simpelweg voor onveilige situaties. Deze Oost-Europeanen kunnen overdag nog wel bij de inloop van het Leger des Heils terecht om te douchen en te eten, maar een slaapplek is er 's avonds niet voor ze. Het is belangrijk dat we contact met deze mensen houden en ze monitoren, want we horen geregeld geluiden over gevechten en mensen met wonden.''

Zodra het vriespunt is bereikt en de koudweerregeling ingaat kunnen álle soorten daklozen terecht bij een opvang, benadrukt Yikilmaz. De gemeente kondigde dinsdag aan dat er rekening mee wordt gehouden dat komende winter meer mensen een beroep zullen doen op deze opvang. Er wordt om die reden een extra koudweer-locatie geopend in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zeehaenkade.

'Junkentunnel'

Volgens Van der Zwaart, van De Tussenvoorziening, doet de plek bij het Smakkelaarskade denken aan de 'situatie die we eind jaren negentig in Utrecht hadden'. Daarmee verwijst ze naar de grote aantallen drugsverslaafden die in mensonterende omstandigheden in de krochten van Hoog Catharijne verbleven. Wat oorspronkelijk bedoeld was als bevoorradingstunnel voor het overdekte winkelcentrum, werd de plek waar werd gedeald, gebruikt, geslapen en geleefd: de 'junkentunnel'.

Wijkagent Peter Brons, die een uitgebreid bericht over de 'daklozenplek' bij de Smakkelaarskade op zijn LinkedIn-pagina postte, herkent zich in dat beeld. "Het onmenselijke wat we daar nu zien, die mensen die echt tussen de rotzooi liggen te slapen, dat had je in de jaren negentig ook in de 'junkentunnel'. Het is mensonwaardig, en bovenal supertriest. Ook als agenten zien we steeds meer dat mensen op straat slapen, met name de Oost-Europeanen. Tegelijkertijd is het lastig, want we kunnen momenteel weinig betekenen voor deze mensen.''

Volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht gaat het aantal dakloze mensen dat in toenemende mate op straat leeft in Utrecht ('mensen met verschillende achtergronden'), in sommige gevallen gepaard met meer overlast of onprettige situatie. "Deze plek is bij ons bekend en heeft onze aandacht. Het is echter een hardnekkig probleem'', zegt een woordvoerder van de gemeente. Momenteel wordt er samen met politie en andere instanties gewerkt aan het tegengaan van de overlast en oplossen van de daklozenproblematiek.

In de brief aan de Tweede Kamer van afgelopen week benadrukte de gemeente al dat 'stevig ingrijpen' de komende tijd hard nodig is. Utrecht wil vooral inzetten op preventie, en daarnaast passende begeleiding bieden aan mensen die op de wachtlijst staan voor een opvang of beschermd wonen-voorziening.