Vandaag gaan tientallen vrijwilligers in Amsterdam op zoek naar eieren van de ringslang. Ze hopen er veel te vinden, want 'de ringslang is een graadmeter voor de biodiversiteit in de stad'.

Even gaat het hart van Fred Haaijen (65) sneller kloppen. Ligt daar het 'witte goud'? Met zijn bemodderde handschoenen pakt Haaijen een wit stukje uit een berg met donkere aarde. Nee, mompelt hij met een lichte teleurstelling. Het is hout. "Toch spannend", vervolgt Haaijen als hij opnieuw zijn mestvork pakt en een kluit uit de broeihoop optilt.

Elke keer weer hoopt Haaijen dat er eieren van een ringslang tevoorschijn komen. Maar nu is het een geschrokken salamandertje dat weg probeert te schieten. "Ook mooi", zegt hij terwijl hij het kronkelende beestje oppakt om te bekijken. "Voor hetzelfde geld hadden we een jonge ringslang gevonden."

Haaijen staat op een ogenschijnlijk onbeduidend stukje land aan de rand van Amsterdam-Noord. Op de achtergrond zijn de voorbijrazende auto's van de ringweg te horen, en verderop klinkt het gemekker van schapen. Je zou het niet zeggen, zegt Haaijen, "maar dit stukje land is bijzonder. Hier wonen vier van de Amsterdamse big five." In de bosschage broeden in het voorjaar ijsvogels. Aan de waterkant woont een kolonie blauwe reigers. Iets verderop huist de Noordse woelmuis, 'het pandabeertje van Nederland'. En hier, vervolgt Haaijen bij een door brandnetels overwoekerde hoop, zijn afgelopen zomer 'twintig, dertig, misschien wel tachtig, ringslangen' geboren.

Stadsecoloog Haaijen is een van de slangenexperts van Amsterdam, een van de eerste steden met een ringslangenbeleid. Donderdag gaat hij samen met groenmedewerkers, vrijwilligers en leden van natuurorganisaties op zoek naar het 'witte goud', ofwel de ovale pingpongbal-achtige eieren van de ringslang. Want, is het idee: als je de eieren telt, weet je of het goed gaat met het reptiel in de stad. "We zien hem wel als een gidssoort, als een graadmeter voor de biodiversiteit. Als deze slang er is, is dat een teken dat de voedselketen en de structuren die de natuur in de stad met elkaar verbinden in orde zijn."

Batavieren

Slangen in de stad? Vaak stellen mensen Haaijen verbaasd die vraag. "Terwijl deze slang er altijd is geweest." Al zal je hem niet snel tegenkomen in het gemiddelde stadspark. De ringslang is een cultuurvolger. Waar de mens is, is de ringslang ook. "Dat was al zo in de tijd van de Batavieren." Alleen, vertelt Haaijen, zo'n twintig jaar geleden kwam de ringslang, de grootste van de drie slangensoorten van Nederland en de enige die zich ook in de stad vertoont, in de knel. "Vanwege milieuregels moesten de boeren hun mesthopen binnen in de stal leggen; daardoor raakten ringslangen hun broedplekken kwijt."

Om dat op te lossen is Amsterdam zelf broeihopen gaan maken met paardenmest, takkenzaagsel, gras en bladeren. "We hebben er inmiddels zo'n vijftig in de hele stad. In dit stadsdeel zijn we er vijftien jaar geleden mee begonnen: het eerste jaar vonden we meteen 50 eieren. We dachten: jeetje, het lukt. Het jaar erna waren het er 70, daarna 120. Toen werden het er 200, daarna 400, vervolgens 800. Het was het niet meer te houden."

Voormalige vuilnisbelt

Inmiddels worden er jaarlijks tussen vijf- tot tienduizend eieren geteld in onder meer Amsterdam-Noord, het Amsterdamse Bos, het Bijlmerpark en het Diemerbos. "We proberen het leefgebied van de slang verder uit te breiden: zo ligt er inmiddels ook een broeihoop in Katwoude, en een richting Edam. Afgelopen weekend vonden we ook 70 eieren in de Volgermeerpolder, een voormalige vuilnisbelt. Twee jaar terug lag daar nog maar een eitje of acht, nu 70. Grandioos."

Elk voorjaar worden de broeihopen opnieuw aangelegd, zodat het vrouwtje, dat wel tot 1,40 meter lang kan worden, er haar eieren in kan leggen. Soms wordt dezelfde broeihoop door veertig slangen gebruikt. "En dan treffen we er in het najaar honderden eieren aan. Dat is een feestje."

Toch staat niet iedereen te juichen als Haaijen, een enthousiast slangenverteller, over zijn broeihopen praat. Zo zeggen angstige burgers hem soms: Fred, haal die slangen en die broeihoop eens weg. "Dan zeg ik: nee, het is een beschermde, belangrijke soort. Ze zeggen: maar een slang is gevaarlijk. Já, hij is levensgevaarlijk, antwoord ik dan. Maar alleen voor kikkers, salamanders en padden. Een muis vindt-ie al eng."

Gevaarlijk? 'Een muis vindt-ie al eng'

Ringslangen bijten niet, ook niet als ze gepakt worden. "Als ik er een pak, begint hij te sissen. Als ik hem dan niet loslaat, begint hij te stinken, een heel vieze, muskusachtige geur. Vervolgens doet-ie alsof hij dood is: bek open, met een druppeltje bloed bij zijn tong. Wat-ie daarmee wil zeggen is: eet mij niet, ik ben aan het rotten. Maar als je hem vervolgens neerlegt, dan is hij - flits - in een keer verdwenen", zegt de stadsecoloog terwijl hij opnieuw zijn mestvork pakt en hem in de broeihoop steekt. Regenwormen, pissebedden en spinnen krioelen in de losgekomen aarde. "Dat belooft veel voor donderdag", zegt hij. En dan resoluut: "Maar nu stop ik met graven. Anders verpest ik het voor de vrijwilligers die straks naar deze broeihoop komen en hem helemaal afgegraven aantreffen."

De ringslang, vindt de stadsecoloog, "is meer dan alleen een slang. Het reptiel is een symbool voor de manier waarop mensen en dieren met elkaar om zouden moeten gaan. De mens heeft de neiging alleen maar te nemen, en zelden te geven. Door die broeihopen te maken, laten we zien dat we ook kunnen geven. Want zonder die hopen, had de slang het hier niet volgehouden."