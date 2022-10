Wat kun je verwachten bij het uitgaan, zeker als je voor het eerst een club in mag? Het zijn vragen die woensdagavond passeren bij een panelgesprek dat CJP organiseerde op de eerste avond van Amsterdam Dance Event (ADE). 'Wist ik veel dat een wodka-cola 10 euro kost.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoe verloopt flirten? Wat kost een drankje bij de bar? Het waren vragen die Megan van Duijn (19) had, toen ze zeven maanden geleden voor het eerst na corona weer een club in mocht - het Dansen-met-Jansenfiasco niet meegerekend. "Ik ben eigenlijk nog een kindje." Tuurlijk, ze begon al op haar zestiende met uitgaan op jongerenfeestjes of zuipen thuis, maar de opmaat naar de club werd plots afgebroken door corona.

Daarom is ze op de eerste ADE-dag bij een panelsessie over uitgaansetiquette die georganiseerd is door Stichting CJP, die cultuur toegankelijk maakt voor jongeren. Uitgaansexperts gaan met elkaar en rond de dertig jongeren (vergezeld door enkele ouders) in gesprek op het kantoor van CJP aan de Admiralengracht in Oud-West over de mores bij het uitgaan.

Deze avond wil Van Duijn vooral weten: waar moet je heen om uit te gaan, en welke middelen hebben welke effecten op je avond? Want over middelen gaat het vanavond veel. "Wist ik bijvoorbeeld veel dat iedereen op technofeestjes gebruikt, en dat een wodka-cola 10 euro kost."

Tieners aan pillen

Marjolijn Verkerk (31) werkt voor CJP en is zelf programmeur en boeker in het nachtleven. Waarom organiseert zij dit evenement? "Ik merkte aan jonge jongeren zoals onze stagiairs, maar ook mijn neefje van 19, dat ze niet wisten hoe ze uit moesten gaan na corona." Ze beschrijft tieners in clubs die in één keer meerdere pillen namen.

Het is in lijn met wat clubeigenaren afgelopen zomer tegen Het Parool vertelden over het personeel van Bitterzoet dat door de coronageneratie regelmatig uitgekafferd werd, en jongeren die in Club NYX anderen nogal vaak ruw aan de kant duwden.

In het panel zit Koos van Plateringen (48). De oud-presentator van Shownieuws was alcoholverslaafde, maar leeft nu vijf jaar alcoholvrij. "Het was niet zo dat ik stiekem dronk, of elke dag dronk. Ik was alleen elk weekend starnakel, en dan had het middel de macht over mij." Het valt hem op dat er véél gedronken wordt, en dat drugs mainstream zijn geworden. "In mijn tijd zag je dat op tv, nu is het niet meer gek als je cocaïne gebruikt."

Het is een beeld dat onderzoekers, ondernemers, dealers en gebruikers in de stad herkennen, zo bleek deze maand uit onderzoek van Het Parool. "Dat is niet per se erg," zegt Verkerk. "Maar het is bijvoorbeeld goed om te zeggen dat je een pil gaat gebruiken, zodat je geholpen kan worden als het fout gaat."

Tijdens ADE is Jellinek aanwezig op veel festivals, zoals Awakenings. Daar komen regelmatig, op de avond zelf, vragen van bezoekers over drugs. Bijvoorbeeld: zit er speed in mdma? (Antwoord: nee.) Die voorlichting neemt ludieke vormen aan, zoals een levensgroot ganzenbordspel over drugs. En passant kom je daarbij te weten dat er in sommige cocaïne ook ontwormingsmiddel voor schapen versneden zit.

Van Plateringens oproep is: waarom ga je niet een keer uit zonder te drinken? Het antwoord kan hij zelf ook wel raden. "Kijk maar eens naar de reacties van mensen als je dat zegt."

De rem eraf

Panelgenoot Pascal Markus (48) heeft zestien jaar als portier gewerkt bij cafés als De Kleine Cooldown. Vorig jaar nog stond hij met zijn vrouw en 21-jarige dochter op een hardcorefeest in de Q-Factory. Daar zag hij vooral jonge jongens die stonden 'te duwen en te trekken aan elkaar'. Wanneer hij iemand van zich af duwde, kreeg hij direct een weerwoord.

Hij denkt dat de coronatijd ervoor heeft gezorgd dat 'de rem eraf gaat', waardoor je meer agressiviteit tegenkomt bij het uitgaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het er voordien niet hard aan toe kon gaan in het uitgaansleven. Toen hij een steekincident zag gebeuren op de school waar hij de laatste drie jaar werkt als conciërge, werd een latente posttraumatische stressstoornis (ptss) getriggerd. Die hield hij over aan zijn oude portierswerk: "Elke avond werd er wel gevochten."

Wat het meeste indruk op hem maakte? Een jongen die in een Haarlems café met een bierglas in zijn gezicht was geslagen door een andere jongen; het bloed droop van zijn gezicht. De reden? Het slachtoffer zou de dader in zijn kont hebben geknepen. "Toen dacht ik: serieus?"

Volgens hem is het een kwestie van respect hebben voor elkaar. Weet dat je in een club staat met mensen die anders zijn dan jij, en leer daarmee omgaan.

In haar eigen programma's probeert Marjolijn Verkerk vooral diverser te programmeren, zodat drugs niet de hoofdrol spelen. "Sommige feesten programmeren zulke zware techno, dat je gewoon weet dat iedereen gaat gebruiken. Terwijl ik zou zeggen: ga uit voor de muziek, niet voor de drugs."