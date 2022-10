Velen kijken ernaar uit: stoppen met werken als hun pensioen ingaat. Toch zijn er mensen die gewoon doorgaan. De een omdat het financieel nodig is, de ander omdat hij nog even niet zonder werk kan.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het aantal mensen dat werkt na hun pensioen groeit al jaren, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook Jack Wiebenga, eigenaar van uitzendbureau Actief 65plus, valt het op. "Er zijn meerdere redenen waarom mensen willen werken na hun pensioen. Financiën spelen daar altijd een rol in. Als je het geld niet nodig zou hebben of niet een extra potje zou willen voor leuke dingen naast je AOW, zou je vrijwilligerswerk doen."

Toch benoemt Wiebenga na deze constatering ook het feit dat mensen zich na hun pensioen vooral nuttig willen voelen. De groei van het aantal pensionado's dat weer aan de slag gaat, wijt hij aan de hoeveelheid babyboomers die nu de pensioengerechtigde leeftijd behalen en de krapte op de arbeidsmarkt. "De pensionado's van nu zijn veel fitter en bijvoorbeeld beter met computers dan de gepensioneerden van twintig jaar geleden. Je merkt ook aan de kant van de werkgever dat er minder weerstand is tegen het aannemen van een oudere medewerker. Juist ook met de huidige krapte op de arbeidsmarkt."

Plezier speelt grote rol

Die trend ziet ook Annika Heerekop, woordvoerder van vakbond FNV. "Wij zien in onze cijfers niet dat financiën een dominante rol hebben om te blijven werken. Wel zien we dat vooral het plezier in werken een grote rol speelt om na het pensioen aan de slag te blijven. Veel pensionado's blijven dan bijvoorbeeld deeltijd bij hun werkgever of laten zich inhuren als zzp'er." Wel geeft ze aan dat de financiële achtergrond van pensioengerechtigden een belangrijke factor is in hoe lang mensen blijven doorwerken en of mensen overwegen om bij te verdienen.

Wiebenga kent wel voorbeelden van mensen die écht in de knel zitten en daardoor moeten blijven doorwerken. "Vooral mensen die een tijd in het buitenland hebben gewoond, hebben vaak geen recht op een AOW-uitkering. Die moeten ook na hun pensioen door. Maar ik denk dat veel pensionado's die bij ons aankloppen ook nooit zullen zeggen dat ze financiële problemen hebben. Er rust wel een taboe op in die generatie."

Toch merkt hij op dat het maar een klein aandeel is van de mensen die naar zijn uitzendbureau komen. Hij ziet voornamelijk ouderen die gelukkig worden van wat ze doen. "Ik heb boekhouders van boven de 80 die hun werk gewoon heerlijk vinden."

Ineke Winkler bezorgt maaltijden voor Uitgekookt.nl. Ineke Winkler bezorgt maaltijden voor Uitgekookt.nl. Foto: Rob Voss

'Voelt nuttig om even naar mensen te kunnen luisteren'

Ineke Winkler (68), uit Kraggenburg werkt voor Uitgekookt.nl



Ondanks dat de gepensioneerde Ineke Winkler een druk leven heeft met het passen op kleinkinderen en het regisseren van toneelstukken, miste er nog iets. "Op mijn zestigste ging het bedrijf waar ik op dat moment werkte failliet. Het zorgde ervoor dat ik met vervroegd pensioen thuis kwam te zitten. Ik heb altijd wel hand- en spandiensten verricht, maar toch wilde ik er nog iets bij. Nu is mijn man ook met pensioen en zijn we op zoek gegaan naar iets wat we allebei leuk vonden."

Ze kwamen uit op Uitgekookt.nl, een bedrijf dat gebaseerd is op het principe van Tafeltje Dekje. "Op maandag en woensdag brengen mijn man en ik samen eten rond bij mensen die zelf niet kunnen of willen koken. We rijden routes van zo'n 160 kilometer, waarmee we dan zo'n 19 tot 24 mensen bedienen. Dit kunnen jongeren en ouderen zijn."

Fijne extra bron van inkomsten

Ze geniet van het contact met klanten. "Ik heb altijd met mensen gewerkt. Dat kan ik nu ook toepassen. In dit werk krijgen we de tijd om even met de mensen te praten terwijl we het eten bezorgen. Het voelt nuttig om even naar mensen te kunnen luisteren, je merkt dat veel ouderen waar je komt eenzaam zijn."

Toch laat Winkler ook vallen dat op dit moment de vergoeding die ze voor het werk krijgt goed uitkomt. "De aankomende maanden kunnen we het extra geld goed gebruiken. Niet dat we anders niet rond zouden komen, maar het is een fijne extra bron van inkomsten. Toch is het ook zo: als ik geen geld voor het bezorgen zou krijgen, zou ik het ook doen."

Harrie Hoeks ging met vervroegd pensioen maar werkt nu weer als adviseur accijns en belastingen. Harrie Hoeks ging met vervroegd pensioen maar werkt nu weer als adviseur accijns en belastingen. Foto: Rob Engelaar

'Ik doe en durf nu veel meer'

Harrie Hoeks (66), uit Valkenswaard heeft een eigen adviesbureau



Dat Harrie Hoeks het na zijn pensioen drukker zou hebben dan ooit tevoren, had hij nooit verwacht. "Ik ben zo'n 2,5 jaar geleden vervroegd met pensioen gegaan. Toen had ik echt geen zin meer om te werken. Ik was ook niet bang voor het 'zwarte gat', want ik had genoeg hobby's. Dus ik dacht: daar ga ik van genieten."

Tot een van zijn collega's bij de Douane zei dat hij het jammer vond dat Hoeks wegging. "Volgens hem ging er zo een hoop kennis en expertise weg. Bij de Douane was ik specialist accijnswetgeving. Dus alles wat te maken had met de productie en import van bijvoorbeeld bier en wijn. Nu vond ik het gedeelte advies geven en contact hebben met bijvoorbeeld wijnboeren heel leuk. Dus besloot ik om een adviesbureau accijnzen op te zetten. In ieder geval voor mijn collega's."

Nieuwe vriendschappen

In de tussentijd is zijn agenda voller dan ooit . "Ik doe en durf heel veel meer dan tijdens de 40 jaar dat ik bij de Douane heb gewerkt. Ik durfde toen nooit voor mezelf te beginnen. En verder was het werk bij de Douane meer een keurslijf waar je in zat. Je moest regels volgen. Dat hoef ik nu niet."

Als voorbeeld noemt hij dat hij nu ook wijn en bier mag aannemen, iets wat echt niet kon in zijn werkende leven. "Voorlopig blijf ik dit werk doen. Ik vind het heerlijk, ik reis langs verschillende bierbrouwers en wijnhandelaren. Maar sta bijvoorbeeld ook op beurzen voor advies." Hij haalt uit zijn werkzaamheden niet alleen voldoening. Uit zijn nieuwe contacten zijn ook vriendschappen ontstaan. "Ik ga dit weekend druiven plukken bij een wijnboer met wie ik bevriend ben geraakt. Dat is toch tof?"