Sinds het federale recht op abortus werd geschrapt, is Georgia de enige staat in de VS waar een ongeboren kind wordt erkend als rechtspersoon. Dit tot woede van de Democraten. Zij grijpen het onderwerp aan om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen.

De anti-abortusorganisatie Georgia Life Alliance heeft geen vast kantoor, vertelt Elizabeth Edmonds, en dus spreekt ze vaak af in het historische parlementsgebouw in Atlanta. Edmonds staat aan het hoofd van de lokale afdeling van de landelijke groepering National Right To Life, tevens de grootste anti-abortusgroep in de staat Georgia.

Gelukkig kan er rustig gepraat worden in het kantoor van Ed Setzler, zegt ze, een Republikeinse politicus die zetelt in het Huis van Afgevaardigden in de staat. Edmonds probeert de deurklink van kamer 401, die niet meegeeft. "Ah, jammer. Ze zijn er nog niet. Nou ja, dan gaan we gewoon even op de gang zitten."

Hartslag

Dat een anti-abortusorganisatie met de pers afspreekt in het kantoor van een volksvertegenwoordiger klinkt verbazingwekkend, maar de link is snel gelegd: Georgia Life Alliance is medeverantwoordelijk voor het huidige beleid in Georgia, dat abortus verbiedt zodra er een hartslag kan worden waargenomen - doorgaans rond de zevende week van de zwangerschap.

Statenlid Setzler schreef de wet samen met medewerkers van de Republikeinse gouverneur Brian Kemp, vertelt Edmonds, en met Georgia Life Alliance. "Het is de eerste en enige wet van zijn soort in het land", zegt ze trots. "Wij hebben het voor elkaar gekregen dat een ongeboren baby wordt erkend als persoon. En een levend persoon mag je niet vermoorden, daar zijn we het allemaal over eens."

De zogeheten Heartbeat Bill, zoals hij inmiddels bekend staat, kwam er in juni van dit jaar. Setzler en zijn mede-auteurs introduceerden de maatregel al in 2019, maar de rechtbank in Georgia stak er toen een stokje voor. Getoetst aan Roe v. Wade, het arrest van het Hooggerechtshof dat in 1973 het landelijke recht op abortus vastlegde, was het wetsvoorstel van Setzler en de zijnen ongrondwettelijk, aldus de rechter.

Draconisch en middeleeuws

Maar zodra Roe v. Wade deze zomer ongedaan werd gemaakt, kwam het Republikeinse staatsbestuur onder leiding van gouverneur Kemp in actie. "Het Hooggerechtshof bepaalde: het is nu weer aan de staten. En dat is precies hoe het is gegaan", zegt Edmonds tevreden. De Heartbeat Bill werd aangenomen en zo werd Georgia een van de staten met de strengste abortuswetten van de VS. Op precies hetzelfde moment ontstond voor de Democraten, die de maatregel draconisch en middeleeuws vinden, een belangrijke motiverende factor. Van hooggeplaatste politici tot gewone burgers, wie pro-abortus is, kwam in actie.

Het was vijftig jaar lang beleid dat een vrouw zelf bepaalt wat ze met haar lichaam doet en zo had het moeten blijven, foetert April Lakeman, een Democrate van middelbare leeftijd. In een kroeg in de suburb Milton kijkt ze op een groot scherm naar een debat tussen de Republikeinse gouverneur Kemp en zijn Democratische uitdager, advocaat en activist Stacey Abrams. "Ik zei al twintig jaar dat dit zou kunnen gebeuren, en niemand geloofde me. En toen gebeurde het", zegt Lakeman over het einde van Roe v Wade, terwijl ze met een half oog het scherm in de gaten houdt.

Diepe zakken

Nadat de beslissing was gevallen, kon Lakeman niet stil blijven zitten. "Ik trok het gewoon niet meer." Nu leidt ze het kleine campagneteam van een lokale Democratische kandidaat die voor het recht op abortus is en het opneemt tegen een Republikein met diepe zakken. "Onze tegenstander heeft 3,5 miljoen dollar in de campagnekas en gaat waarschijnlijk toch winnen", zegt ze laconiek. "Ik heb net twee uur met een blauw bord staan zwaaien in een overwegend Republikeins district terwijl er naar me getoeterd en gejoeld werd."

Ze haalt haar schouders op, een koppige glimlach in haar gezicht gebeiteld. Uit haar schoudertas komen blauwe visitekaartjes met de naam van haar kandidaat tevoorschijn, die ze uit gaat delen in de halflege gelegenheid. Volgens Lakeman houdt het campagnevoeren nooit op.

Stembiljet

Dat beaamt Democrate Dana Barrett, een voormalige radiopresentatrice die in 2019 besloot om een gooi te doen naar een Congreszetel. Ze verloor van de al zittende Republikein, maar de drang om via een politieke carrière een verandering teweeg te brengen, liet haar niet los.

Dus is ze dit jaar weer kandidaat, deze keer voor de county commission (een soort provinciale staten) in het district Fulton County. Ze sprak afgelopen weekend op meerdere kleine campagnebijeenkomsten kiezers toe. "Ik ben van een van de hoogste plekken op het stembiljet naar het laagste gegaan", zegt ze vol zelfspot. Maar Barrett is ervan overtuigd geraakt dat ze juist op lokaal niveau iets kan betekenen. "De Republikeinen gebruiken deze tactiek al heel lang: word op zo veel mogelijk niveaus en plekken verkozen. Het is hoog tijd dat wij hetzelfde doen."

Dana Barrett hoopt als lokaal politicus invloed uit te oefenen op de uitgaven van de staat Georgia, vooral aan zorg rond zwangerschap en geboorte. Dana Barrett hoopt als lokaal politicus invloed uit te oefenen op de uitgaven van de staat Georgia, vooral aan zorg rond zwangerschap en geboorte. Foto: Mari Meyer

'Een wereld te winnen'

Toegang tot reproductieve zorg voor vrouwen is een speerpunt van Barrett's campagne. "Ik heb een 30-jarige dochter, die net verloofd is", zegt Barrett. "Zij heeft nu minder rechten dan ik had op haar leeftijd. En mijn kleinkinderen hebben straks misschien minder rechten dan zij. Dat klopt toch niet?" Hoewel ze als county commissioner geen invloed zou kunnen uitoefenen op beslissingen die worden genomen op staatsniveau, is er toch een wereld te winnen voor Democraten, legt ze uit.

De lokale zetel waar ze op aast geeft haar namelijk inspraak over de begroting van Fulton County, dat met iets meer dan een miljoen inwoners de grootste regio van heel Georgia is. "Het jaarlijkse budget van Fulton County is 1,25 miljard. Daar kun je ontzettend veel mee doen, bijvoorbeeld voor mensen die dringend zorg nodig hebben." Barrett noemt als voorbeelden toegang tot de morning-afterpil, een uitbreiding van het aantal plekken waar vrouwen gratis terecht kunnen voor een echo en een voorlichtingscampagne over beschikbare zorg.

Op een na gevaarlijkste staat

De nationale gezondheidsdienst CDC kwam in 2020 met cijfers waaruit bleek dat Georgia in de VS de op een na gevaarlijkste staat is om zwanger te zijn: er overlijden meer dan twee keer zo veel vrouwen tijdens de zwangerschap en in het jaar na de geboorte van hun kind. Onder zwarte vrouwen is die kans zelfs drie keer zo groot als het Amerikaanse gemiddelde.

Voor gynaecologe Karen Creed uit Sandy Springs, een half uur ten noorden van het centrum van Atlanta, waren de afgelopen maanden ontzettend zwaar. "Ik was niet echt verbaasd, maar het was toch een schok", zegt ze over de enorme inperking van het recht op abortus in Georgia. Ze ziet nu patiënten met allerlei complicaties die voorheen nog konden worden opgelost door de zwangerschap af te breken. "Al is terminatie nooit een makkelijke beslissing", zegt Creed met klem. "Ik heb nog nooit een patiënt gehad die er niet door werd gekweld."

Onverdraaglijk

Maar als de vruchtwaterzak scheurt in het tweede trimester, geeft Creed als voorbeeld, is de kans op een volgroeide baby vrij klein en loopt ook de gezondheid van de moeder gevaar. "We mogen de zwangerschap niet afbreken, dus wordt zo'n vrouw opgenomen, in de gaten gehouden. Krijgt ze een infectie? Is er wel genoeg vruchtwater over? Als dat niet zo is, ontwikkelen de longen en het spierstelsel zich niet goed. Als die baby al levend geboren wordt, kan hij niet goed bewegen."

Zo'n situatie is ook een enorme aanslag op het dagelijks leven van een vrouw die toch al iets traumatisch doormaakt. "Wat als ze een baan heeft, geen verlof, kinderen thuis?" Dat ze als arts in dit soort gevallen geen besluiten meer mag nemen die het beste zijn voor haar patiënten, is voor Creed onverdraaglijk. "Het zijn complexe situaties en die politici hebben nul medische kennis."

Artsen aangeklaagd

Ook maken Creed en haar collega's zich zorgen over de consequenties van de beslissingen die ze nog wel nemen. Wie bepaalt bijvoorbeeld dat het leven van een vrouw werkelijk in gevaar is - een van de weinige uitzonderingen waarbij abortus nog wel is toegestaan? Zij als behandelend arts, of een openbare aanklager nadat er mogelijk een klacht wordt ingediend omdat er zogenaamd een ongeboren baby is vermoord? Hoewel Creed geen collega's kent die naar aanleiding van de Heartbeat Bill in de problemen zijn gekomen, zijn er in bijvoorbeeld Texas, waar ook een soortgelijke abortuswet geldt, al artsen aangeklaagd.

Protest in Atlanta tegen het afschaffen van het recht op abortus. De praktische consequenties van het besluit zijn nog erg onduidelijk, artsen vrezen dat hun medisch handelen voortaan een strafbaar feit zal zijn. Protest in Atlanta tegen het afschaffen van het recht op abortus. De praktische consequenties van het besluit zijn nog erg onduidelijk, artsen vrezen dat hun medisch handelen voortaan een strafbaar feit zal zijn. Foto: ANP/EPA

Elizabeth Edmonds van de Georgia Life Alliance aarzelt even als de mogelijke strafrechtelijke gevolgen en aanverwante juridische vraagstukken van de Heartbeat-wet ter sprake komen. Wat, bijvoorbeeld, als een vrouw met een ongeboren baby - een rechtspersoon in de staat Georgia - in haar buik naar een andere staat gaat voor een abortus? En: mogen ingevroren embryo's die overblijven na een succesvolle poging tot ivf nog worden vernietigd? "Kijk, je moet het zo zien", begint ze voorzichtig. "Toen de slavernij net werd afgeschaft, wisten mensen ook nog niet wat daar de gevolgen van zouden zijn. Maar daar liet men zich niet door tegenhouden, omdat ze wisten dat het de juiste stap was."

Onder vuur

Gynaecologe Karen Creed kan niks met dit soort argumenten. Zij stemt op 8 november, bij de tussentijdse verkiezingen, Democratisch, op Stacey Abrams als gouverneur en op Raphael Warnock voor de Senaat. Warnock, een predikant die pro-abortus is, neemt het op tegen de controversiële, door Donald Trump aangewezen Republikein Herschel Walker.

Walker geniet als voormalige American Football-ster een heldenstatus in Georgia en profileert zich als uiterst conservatief en anti-abortus. Sinds begin oktober ligt hij onder vuur omdat hij in het verleden blijkt te hebben betaald voor de abortus van een ex-vriendin - die daar de rekening van heeft bewaard. Voor zijn tegenstander Warnock is het een uitgelezen kans om Walker weg te zetten als hypocriet.

Pro-abortusprotest voor het parlementsgebouw van de staat Georgia. Pro-abortusprotest voor het parlementsgebouw van de staat Georgia. Foto: anp

Democraat Stacey Abrams, die het na een nipt verlies in 2018 opnieuw opneemt tegen de zittende gouverneur Kemp, is ook pro-abortus. Dat was niet altijd zo; ze groeide op in een gelovig gezin als dochter van twee dominees. Abrams keek in haar jeugd door een bijbelse bril naar abortus en was tegen het afbreken van een zwangerschap.

Als studente kwam ze na gesprekken met medestudenten tot de conclusie dat abortus geen religieuze, maar een medische kwestie is. Ze 'zat fout', zegt ze daar nu over, maar 'heeft hard gewerkt om het goed te maken'. Met haar persoonlijke verhaal hoopt Abrams niet alleen progressieve Democraten te bekoren, maar ook de flinke groep gelovige, zwarte kiezers in Georgia.

Wakker geschud

Zelfs als Abrams gekozen wordt, zegt Elizabeth Edmonds van Georgia Life Alliance fijntjes, zal ze zich in eerste instantie aan de geldende wet moeten houden. "En zelfs als er een nieuwe wet komt, dan komt er daarna wel weer een Republikein aan de macht."

Dit is voor de Democraten hun nieuwe, nimmer aflatende juk: nu het landelijke recht op abortus is verdwenen, zijn alle lokale- en tussentijdse verkiezingen kritiek. Lokale kandidaat Barrett begrijpt dat het vermoeiend is dat de boodschap, slechts twee jaar na de presidentsverkiezingen, nu weer is dat dit de belangrijkste verkiezingen ooit zijn. "Maar het klopt wel. Veel mensen dachten: Trump is weg, Biden is gekozen, we zijn klaar. Het einde van Roe heeft ze wakker geschud."