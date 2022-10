Feesten in een asielzoekerscentrum? Het gebeurt tijdens het Amsterdam Dance Event. Volgens Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is zo'n evenement hard nodig. 'We noemen het een feest, maar er zit meer achter.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Mohamad Ali (19) zit achter de piano in de koffietent van het asielzoekerscentrum, zijn rug naar de bezoekers toe. Trefzeker raken zijn vingers de toetsen. Het lied dat hij speelt is mooi en ontroerend, Ali heeft het zelf gecomponeerd. Vrijdag zal hij het weer ten gehore brengen tijdens een feest, waarop ook andere azc-bewoners optreden. Voor één avond is het azc een locatie van het jaarlijkse Amsterdam Dance Event (ADE).

In de koffietent zijn ze inmiddels gewend dat hij er zit te spelen. Boven de groezelige toetsen prijkt een bordje: 'Bespeel me alleen tussen vier en half zes, ik ben al oud'. Aan dat verzoek kan Ali zich maar moeilijk houden. Vaak zit hij hier 's ochtends al. "Pianospelen is soms het eerste dat ik wil doen nadat ik wakker word."

Op deze plek leerde hij ook Bob van der Laan kennen, programmabegeleider bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa). Onder de indruk van zijn talent vertelde Van der Laan hem over het programma-onderdeel Embrace the Cultures van het ADE. De uit Syrië gevluchte Ali was meteen enthousiast en wilde graag helpen organiseren. Nu, een week voor het feest, is hij er goed druk mee. Op de tafel in de door asielzoekers gerunde koffiezaak ligt een stapel posters, die hij wil ophangen. Later gaat hij nog in de buurt flyeren. En net belde iemand van het maatschappelijke evenementenbureau Music Moves voor overleg.

Veiligheid

Music Moves organiseert muziekevenementen voor mensen die daar doorgaans niet naartoe kunnen: vluchtelingen, maar bijvoorbeeld ook daklozen, of doven en slechthorenden. Samen met VluchtelingenWerk Nederland is Music Moves initiatiefnemer voor het ADE-feest in het azc. Dat is trouwens niet alleen voor asielzoekers bedoeld: ook buurtgenoten en andere muziekliefhebbers zijn van harte welkom.

Maar wilde het Coa wel meewerken aan een feest op hun terrein? "Daar moesten we wel even over nadenken", zegt Van der Laan. "Kan dit zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid van onze zevenhonderd bewoners? Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er geen nooduitgangen geblokkeerd worden en dat onze beveiligers het overzicht kunnen bewaren."

De doorslaggevende reden om ja te zeggen: "Onze bewoners worden hiermee gezien. We willen dat het vooral een podium voor vluchtelingen wordt. Mohamad is samen met een paar andere vrijwilligers deur aan deur gegaan in het azc om te vragen wie muziek kan maken en wie zou willen optreden. Daarnaast leggen we ook voor aanwezigen die het podium niet beklimmen instrumenten klaar, zodat iedereen die dat wil muziek kan maken of daarmee kan oefenen."

Buurtgenoten

Het is niet gebruikelijk dat een azc zo open is voor bezoekers. Locatie Willinklaan in Amsterdam Nieuw-West leek al eerder een voorloper op dat gebied. Bij de koffiebar wandelen buurtgenoten gewoon binnen, maar in de rest van het pand en in de woonunits mogen ze niet zomaar komen. Er zijn kindermiddagen, filmavonden en wekelijkse bijeenkomsten waarbij vluchtelingen en Nederlanders samen sporten of in het Nederlands communiceren.

Maar het is voor het eerst dat de buitenwereld zo uitdrukkelijk bij een activiteit wordt betrokken, zegt Van der Laan. De feesttent komt op het buitenterrein voor het hoofdgebouw te staan. "Het is belangrijk om zoiets uit te proberen. Een feest als dit kan zorgen voor verbinding. Misschien is er een taalbarrière, maar dan is er altijd nog muziek waarop mensen samen kunnen dansen."

Toen locatie Willinklaan begin 2018 haar deuren opende, stond niet elke buurtgenoot te springen van enthousiasme, ook al staat het azc op ruime afstand van de dichtstbijzijnde woningen. Eén persoon wilde dat de bouw werd stilgelegd en stapte daarvoor tevergeefs naar de rechter.

Inmiddels zijn de vluchtelingen welkom, constateert Elsbeth Francisca, opbouwwerker in Amsterdam Nieuw-West. Volgens haar zijn veel omwonenden heel betrokken. "Wellicht deels doordat veel inwoners van Nieuw-West zelf een migratieachtergrond hebben. Bij een kledinginzameling hoef ik er maar een oproepje uit te gooien of er melden zich een heleboel mensen."

Ter Apel

Intussen woedt er in Ter Apel en de rest van het land een hevige asielcrisis: mensen slapen buiten, in tentjes of op stoelen, met kinderen wordt gezeuld, volgens de Kinderombudsman worden kinderrechten geschonden. Wringt het dan niet om op een andere Coa-locatie feest te vieren?

Nee, vindt Van der Laan. "Ik begrijp dat het er op het eerste gezicht scheef uit kan zien, maar ik denk dat dit evenement heel zinnig en zelfs noodzakelijk is. We noemen het een feest en dat is het natuurlijk ook, maar er zit meer achter. We willen zorgen voor een culturele uitwisseling met de buurt. Bewoners van een azc komen niet makkelijk in contact met mensen daarbuiten, terwijl het juist belangrijk is dat zij onze maatschappij zo snel mogelijk leren kennen. Dat proces willen wij hiermee bevorderen."

Van der Laan benadrukt dat de organisatie niet ten koste gaat van andere werkzaamheden. "We kunnen zoiets groots alleen maar organiseren met hulp van anderen. Daarom zijn we heel blij dat VluchtelingenWerk en Music Moves met dit voorstel kwamen. En dat bewoners zoals Mohamad helpen met de organisatie en daar zoveel tijd insteken."

Voor de jonge Syriër is de drukte juist welkom. "Normaal ziet bijna elke dag er voor mij hetzelfde uit", zegt Ali. "Alsof ik aan boord van een trein zit en telkens op hetzelfde traject rij. Ik verlaat het azc ook niet vaak." Op een van de stationspiano's in Amsterdam zul je hem niet aantreffen. "Van het idee om mijn eigen liedjes te spelen voor zoveel vreemdelingen word ik heel zenuwachtig."

Optreden op Embrace the Cultures is anders, zegt hij. Hier kent hij veel aanwezigen. Bovendien vindt Ali het te belangrijk om het niet te doen. "Veel medebewoners zijn door wat ze hebben meegemaakt hun passie uit het oog verloren. Ik wil ze laten zien dat het nooit te laat is die weer op te pakken", legt hij uit. "We zijn nu in een nieuw land. Waar het een eindigt, begint het ander."

Dj-duo met azc-verleden

De slotact van Embrace the Cultures is dj-duo Vessbroz. De van oorsprong Iraanse broers Armia (33) en Arsham (30) Pour zijn sinds kort ambassadeurs van VluchtelingenWerk en woonden op vijf verschillende azc's in Nederland. Arsham: "Sommige Nederlanders denken dat mensen zoals wij hierheen komen om economische redenen. De waarheid is dat veel vluchtelingen hun ambities hebben losgelaten. Ze willen maar één ding: veilig zijn." Armia vult aan: "Als ze eenmaal veilig zijn, kunnen ze juist verder kijken. Dat willen wij aanmoedigen. Vaak denken vluchtelingen dat ze weinig mogelijkheden zullen krijgen, laat staan succesvol kunnen worden."

Vessbroz timmert hard aan de weg in Nederland. Hun populairste nummer op Spotify heeft een half miljoen streams, op TikTok hebben ze evenveel volgers. Bijzonder, voor twee mannen die opgroeiden in een land waar dancemuziek, dansen en de meeste optredens verboden zijn. Momenteel wordt er in Iran fel geprotesteerd tegen het regime. Dat inspireerde hen tot een nieuw lied: Baraye Azadi ('Voor vrijheid'). In aanloop naar het ADE-feest hebben Armia en Arsham hun vader al enkele dagen niet gesproken: de Iraanse overheid legt telefoon- en internetverbindingen zoveel mogelijk plat. Toch biedt de angstaanjagende situatie hoop. "Misschien verandert er deze keer echt iets", zegt Armia. "Ik droom ervan om ooit in mijn thuisland op te kunnen treden."