Het levensverhaal van Dasani Coates is dramatisch. Ze groeit op in armoede, als dakloos meisje in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. En van dat verhaal kunnen we nog wel wat leren. Dat zegt Andrea Elliott, journalist van The New York Times, die het meisje acht jaar lang intensief volgde. 'Armoede is niet iets om je voor je te schamen of om te doen alsof het er niet is.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is 2012. Dasani, dan nog elf jaar, woont met haar zeven broers en zusjes, haar moeder Chanel en haar stiefvader Supreme in een daklozenopvang in New York. Alle tien familieleden verblijven onder erbarmelijke omstandigheden in één ruimte, tussen de muizen en de kakkerlakken. Hun behoefte doen ze in een emmer omdat de gemeenschappelijke wc's té gevaarlijk zijn. Op dagen dat het koud is, wordt de jongste baby thuis met een föhn warm gehouden.

"Hoe was dit mogelijk in het hart van New York? Een plaats met de hoogste concentratie van 's werelds rijkste miljonairs ter wereld?", vertelt Elliott, gezeten in de lobby van het Bilderberg Parkhotel in Rotterdam. Later die dag zal ze deelnemen aan een paneldiscussie over armoede, racisme en ongelijkheid.

Benadeeld en achtergelaten

In New York leeft bijna één op de vier kinderen onder de armoedegrens. In Rotterdam, de armste stad van Nederland, is dat één op de zes. "Dat we het hoogste percentage kinderarmoede hebben, was voor mij een schandaal. Dasani en haar ouders werden benadeeld en achtergelaten."

Dasani was, toen Elliott haar ontmoette, een speciaal maar ook een heel gewoon kind. Ze had een vonkje, een magisch karakter, vertelt de journaliste. "Ze was creatief en had een ongelooflijk gevoel voor humor. Ze boeide me. Alles wat uit haar mond kwam wilde ik opschrijven. Maar wat haar niet speciaal maakte, waren de omstandigheden waarin ze is geboren", zegt Elliott. "Haar leven is een extreem voorbeeld van een gefaald systeem in de Verenigde Staten. En is representatief voor wat er is gebeurd met kinderen uit gekleurde families die generaties lang zijn weggelaten uit de Amerikaanse droom."

Verboden terrein

Elliott wilde het verhaal van het gezin blootleggen. Ze trok naar de daklozenopvang, die verboden terrein is voor onbevoegden. Telkens lukte het haar om binnen te glippen. "We hebben brandalarmen laten afgaan en hard moeten wegrennen voor bewakers om binnen te kunnen komen met mijn fotograaf." Op momenten dat het Elliott niet lukte, verzamelde Dasani video- en geluidsmateriaal.

Hoe Dasani armoede ervaarde? "We praten op zo'n afstandelijke abstracte manier over armoede maar voor kinderen is het allesbehalve abstract", zegt Elliott. "Voor Dasani was het niet alleen de honger maar ook de slaaploosheid vanwege te veel lawaai, het gebrek aan warmte in de winter, het ontbreken van airconditioning in de zomer. Arm zijn voelt alsof je heel weinig controle hebt over je fysieke realiteit."

Links: Dani Coates, waar het boek Invisible Child van New York Times-journalist Andrea Elliott over gaat. Links: Dani Coates, waar het boek Invisible Child van New York Times-journalist Andrea Elliott over gaat. Foto: ANP / The New York Times Syndication

"In grote steden is armoede zichtbaarder doordat verschillende klassen dezelfde ruimte delen en het moeilijker is om het te negeren", zegt Elliott. Desondanks werd de omvang van Dasani's armoede toch niet gezien door New Yorkers uit de midden- en hogere klassen. Ze bleef onzichtbaar.

Superkracht

Elliott gaf Dasani een gezicht. Haar verhaal resulteerde in het boek Invisible Child waarvoor Elliott de Pulitzerprijs ontving. De titel van het boek kwam van de elfjarige zelf. "Toen ik Dasani voor het eerst ontmoette, zei ze dat ze in staat was om dingen te ontglippen zonder gezien te worden. Ze voelde zich niet gezien door bepaalde mensen en ze leerde -zoals kinderen doen omdat ze inventief zijn- om iets pijnlijks te zien als een superkracht."

Op 6 oktober 2015 worden de ouders van Dasani, in het bijzijn van de journaliste, uit de voogdij gehaald. Met de beschuldiging dat ze hun kinderen zouden verwaarlozen. Ze worden in een pleeggezin geplaatst, wat in de jaren daarna voor nog meer problemen binnen het gezin zorgt. Dasani raakt depressief, wordt van school gestuurd en voegt zich bij een straatbende.

Elliott ziet parallellen en patronen met het toeslagenschandaal in Nederland, waarbij ook meer dan duizend kinderen uit huis zijn geplaatst. "Als je kijkt naar het kinderbeschermingssysteem in Amerika en je kijkt naar welke kinderen zogenaamd worden beschermd, zie je dat de overgrote meerderheid zwarte Amerikaanse gezinnen treft."

In Nederland zijn vooral kinderen van alleenstaande ouders en ouders met een migratieachtergrond gedurende het toeslagenschandaal uit huis geplaatst. "Ouders kleden hun kinderen niet goed, ze geven ze geen eten, ze brengen ze niet naar school, wordt gezegd. In feite worden ze gestraft voor armoede", aldus Elliott, die met haar boek ook de impact van systematisch racisme op gezinnen toont.

Schoolontbijtjes

Alle kinderen uit Dasani's klas waren arm, beschrijft Elliott in haar boek. Op toetsdagen brengt juf Hester bagels, hardgekookte eieren en yoghurt mee naar school om de honger van haar leerlingen te stillen. Een elfjarige leerling die flauwvalt van de honger, zoals laatste gebeurde in Rotterdam, zou géén groot nieuws zijn in de Verenigde Staten, volgens de journalist. "Was dat maar wel zo. In de buurt waar Dasani woont, zag ik iedere dag kinderen honger lijden."

In de Verenigde Staten wordt sinds 1966 het gratis schoolontbijt én lunch op iedere openbare school georganiseerd. "Een redder in nood", zegt Elliott. "Een gamechanger voor veel gezinnen." Dasani viel ook een keer flauw in de nacht nadat ze voedselvergiftiging opliep omdat het eten in de opvang zó slecht was.

Veel scholen in Rotterdam zijn bang dat de ontbijtjes op school het stigma van armoede krijgt. Elliott noemt dat 'problematisch'. "Armoede is niet iets om je voor je te schamen of om te doen alsof het er niet is. Het kost de kinderen ook energie om hun toestand te moeten verbergen. Dasani bijvoorbeeld, zocht naar manieren om haar armoede te verbergen, door telkens andere routes uit te stippelen op weg van school naar huis - de daklozenopvang." Zodat niemand erachter kwam waar ze echt woonde. "Er is zoveel werk dat deze kinderen moeten verzetten om hun gevoel van vrede te beschermen, en schaamte is een grote vijand van vrede."