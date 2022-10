Wilgen als pijnstillers, valse acacia's als mineraalbommen. Bomen en struiken kunnen koeien en andere grazers helpen aan gezonde menu's op maat. 'Dat is hoe ik het liefst werk: samen met de natuur.'

Een koe knabbelt van een boom. Het is weer eens wat anders dan dat laag-bij-de-grondse gegraas altijd. "Die eiken vinden ze heerlijk", zegt boer Sjaak Sprangers, eigenaar van de koe in kwestie. Hij wijst naar de bomenrij: "Je ziet precies tot waar ze bij kunnen. Daaronder is alles kaalgevreten." De kluivende koeien creëerden zo hun eigen afdak onder de groene takken.

De boer breidt het menu voor zijn koeien komend voorjaar uit met nóg meer bomen en struiken. Sprangers plantte acht verschillende soorten in een lange rij over zijn grasland aan de rand van het beschermde natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen. In maart haalt hij voor het eerst de stroomdraad weg langs de aanplant en is het diner hier in Kaatsheuvel geopend.

Door het geknabbel aan bomen en struiken krijgen zijn koeien op een natuurlijke manier meer mineralen en eiwitten binnen, zegt de biologische melkveehouder. "Zo vullen ze zelf op waar ze een tekort aan hebben en hoef ik minder te sleutelen. Dat is hoe ik het liefst werk: samen met de natuur." Zijn 68 bruine koeien van het ras Jersey lopen niet voor niets de halve tijd door het Nationaal Park, dat een meter naast hun stal al begint.

Bomen en struiken op het menu

Het idee om bomen en struiken op het menu te zetten, komt niet van Sprangers zelf. De boer surft mee op de golf van aandacht voor zogenoemde voederbomen. Afgelopen week waren ze nog onderwerp van een symposium in Biezenmortel. Experts vertelden er over het nut voor gezonde koeien, schapen en geiten. Andere voordelen: de voederbomen houden koolstof vast, maken het landschap mooier, zorgen voor schaduw, leveren hout en geven de biodiversiteit een opkontje.

De melkveehouder nam eerder een kijkje bij een geitenhouder met voederbomen en ging ook in Engeland op ontdekkingstocht. De hoop is dat er nu ook dichtbij huis meer bedrijven overstag gaan, zoals dat van Manon van Balkom in Helvoirt. Daar smullen koeien al van wilgentakken. "Ze vinden er ook schaduw en beschutting van de wind." Opvallend feitje: vooral koeien die iets mankeerden, knabbelden van de wilgenbasten. Die bevatten een stofje dat pijnstillend werkt, vandaar.

"Voederbomen krijgen eigenlijk nog weinig aandacht", vindt pleitbezorger Piet Rombouts. Hij probeert daar als lid van het Agroforestry Netwerk Brabant verandering in te brengen, onder meer door een nationaal programma op te tuigen. Rombouts zoekt nog een bedrijf dat onderzoek wil doen naar haarstalen. Het resultaat daarvan komt van pas bij het kiezen van soorten om aan te planten.

"Aan je bloed en urine kun je zien wat je afgelopen dagen hebt gegeten, aan je haar kun je zien wat je de laatste jaren op hebt." Dat onderzoek legt bloot welke mineralen of eiwitten het vee tekort komt. "Als je dat weet, weet je ook welke bomen of struiken je moet planten om die tekorten aan te vullen." Hazelaar, beuk, meidoorn, mispel of toch de valse acacia?

'Echte lekkerbekken'

Melkveehouder Sprangers is benieuwd waar zijn koeien voor kiezen als de stroomdraad weg gaat. De boer plantte de bomen en struiken vier jaar geleden aan en het resultaat valt hem tot nu een beetje tegen. Drie droge zomers hielpen niet mee aan de groei. Ook de reeën ('echte lekkerbekken') die afgelopen voorjaren al knoppen kaapten, lieten hun sporen na. Maar Sprangers houdt vertrouwen, als bestuurslid van de Duinboeren. Op weg naar nóg gezondere koeien en hun 'lekker vette melk'. "En anders is het altijd nog goed voor de vogels."