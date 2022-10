Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Filosoof en historicus Marien Heijboer verruilde een baan aan een bijlesinstituut voor het maken van glas in lood. 'Een praktisch vak past beter bij me dan een wittenboordenbaan.'

Als tiener knutselde Heijboer (46) al brommers en gitaren in elkaar. Maar dat hij later met zijn handen zou kunnen werken, kwam niet in hem op. Hij zat immers op het vwo, dat hij op zijn sloffen haalde ondanks zijn geringe inspanning. "Ik verveelde me daar dood.'' Iedereen vond het vanzelfsprekend dat hij een universitaire studie zou gaan doen. Nadat hij voor geneeskunde werd uitgeloot, viel de keuze op geschiedenis. "Interessant, maar mij werd onvoldoende duidelijk waarom mensen door de eeuwen heen deden wat ze deden.''

Hij besloot er een tweede studie naast te doen, maar geen psychologie zoals je zou verwachten. "Dat vond ik toen geen studie. Dan zat ik daar tussen allemaal meiden die met zichzelf in de knoop zaten. Vast nuttig, maar niet voor mij.'' Het werd filosofie.

Hangen

Heijboer zag op dat moment een wetenschappelijke carrière voor zich, maar het liep anders. Door het overlijden van zijn moeder stond zijn hoofd niet meer naar studeren en de filosofiescriptie kwam er niet meer van. De banen voor geschiedkundigen en filosofen lagen bovendien niet voor het oprapen. "Ik bleef hangen in mijn bijbaan bij IKEA, heftruckchauffeur in het magazijn. Avondwerk werd goed betaald en aansluitend kon ik zo de kroeg in.''

Vanaf 2007 werkte hij tien jaar als vestigingsmanager van een bijlesinstituut. "Ik kon me goed verplaatsen in de jongens die daar kwamen. Ze hadden het, net als ik vroeger, niet naar hun zin op school. Hun ouders wilden hen met alle geweld door de havo of het vwo slepen. Niemand vroeg wat ze nou eigenlijk zelf wilden. Eind van het liedje was dat ze hun diploma haalden en in banen terechtkwamen die eigenlijk niet bij hen pasten.''

Handwerk

Heijboer probeerde deze leerlingen in te laten zien dat ze invloed hadden op hun leven en zelf het roer in handen moesten nemen. Door deze gesprekken besefte hij dat dit eigenlijk ook voor hemzelf gold. "Ik realiseerde me dat een praktisch vak beter bij me paste dan een wittenboordenbaan.'' Volgens Heijboer is het onderwijs in Nederland te veel gericht op de 'kenniseconomie' en gaat dit ten koste van de waardering voor handwerk en ambachten. "In Frankrijk en Duitsland is dat anders. Daar zijn nog echte vakscholen.'' In die landen heb je volgens Heijboer 'tien diploma's en titels' nodig om bijvoorbeeld meesterglazenier te worden en is de erkenning voor dat vakwerk er navenant.

Bij gebrek daaraan in Nederland, leerde Heijboer zichzelf met behulp van YouTube het vak toen hij in 2017 met een compagnon Brandglass opzette. Het bedrijf maakt en restaureert glas in lood voor particulieren, kerken en bijvoorbeeld voor het Zwolse café De Tagrijn dat door brand werd verwoest. Het werk geeft hem veel voldoening. "Zeker bij restauratie sta je soms voor lastige problemen, dat puzzelen vind ik leuk. Het resultaat is tastbaar en duurzaam vakwerk, dat misschien wel honderd jaar mee gaat. Het contact met klanten en collega's maakt het afwisselend.''

Geen garantie

Mist de historicus en filosoof geen intellectuele uitdaging bij dit handwerk? "Een vriend van me werkt als wetenschapper, maar dat is geen garantie voor intellectuele uitdaging want een groot deel van zijn tijd gaat zitten in administratieve rompslomp.'' Heijboer wijst op de goed gevulde boekenkast die een prominente plek in zijn werkplaats inneemt. "Ik lees nu meer dan toen ik nog in de 'intellectuele' kantoorbaan werkte die ik hiervoor had. De geschiedkundige kennis uit die boeken komt bovendien goed van pas om historisch verantwoord glas in lood te maken.''