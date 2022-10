De tv-kijker heeft meer dan ooit behoefte aan liefde en nostalgie. Dat blijkt op de Mipcom, de tv-beurs in Cannes, waar de gekste formats worden gepresenteerd. "Datingprogramma's en klassiekers moeten ons door een grimmige winter helpen."

Het is weer eens wat anders dan een blind date in een restaurant, waar na afloop standaard wordt gesteggeld over de rekening. In het nieuwe Zuid-Koreaanse liefdesprogramma Weight for you draait het juist niét om eten. Hier moet een vrijgezelle man door een nauwe tunnel kruipen om zijn droomvrouw te ontmoeten. Er is echter één probleem: hij is te dik. Wil hij kans maken op de liefde, dan moet hij drastisch afvallen.

Net als vorig jaar draait het op de internationale televisiebeurs in Cannes, de Marché International des Programmes de Communication, kortweg Mipcom, om de liefde. In de zoektocht naar een origineel datingprogramma lijkt het aanbod elk jaar gekker te worden. Zo worden zestien singles op een boot gestopt in Love Vote - met een knipoog naar Love Boat - waar de deelnemers alles aan elkaar onthullen, behalve hun politieke voorkeur die hen potentieel uit elkaar kan drijven. Ze moeten 's avonds ook nog debatteren.

Vrijgezel met een geheim

Ook in het nieuwe datingprogramma Virgin Island, bedacht door de Nederlandse producent Concept Street (Denkend aan Holland, Massa is Kassa), draagt een begeerlijke vrijgezel een geheim met zich mee. In deze datingserie proberen tien vrijgezelle dames het hart van een bachelor te winnen op een tropisch eiland. Maar vinden ze hem nog wel leuk genoeg als hij uiteindelijk onthult dat hij nog maagd is?

Lingo wordt in de VS nieuw leven ingeblazen. Lingo wordt in de VS nieuw leven ingeblazen. Foto: AVROTROS

Eigenlijk komt het 'normaalste' programma van Talpa: Liedje op het Eerste Gezicht. Deze show, gepresenteerd door Wendy van Dijk en Edsilia Rombley, is vanaf november te zien op SBS6. Daarin zingen vrijgezellen op hun eerste blind date een duet. Na een eerste ontmoeting moeten ze verplicht met elkaar dansen.

Hang naar nostalgie

Wie op de televisiebeurs in Cannes zijn oor te luisteren legde, spotte nog een andere trend: de hang naar nostalgie. Oude kijkcijferhits, al dan niet in een nieuw jasje, groeien in populariteit. Denk aan klassiekers als Big Brother en Expeditie Robinson (Survivor) die in Engeland weer op de buis komen. Maar ook Wedden dat - weet u nog, dat programma met Jos Brink en Rolf Wouters in de jaren tachtig en 90 - keert terug op de Duitse televisie. Ook het alom bekende woordspel Lingo wordt in Amerika nieuw leven in geblazen. In een enorme studio, waar het publiek beduidend meer aanwezig is als in Nederland, wordt het vijfletterspel fanatiek gespeeld. De kandidaten graaien niet in bakken naar groene balletjes, maar krijgen deze automatisch aangereikt en worden verrast door dilemma's - een nieuwe bal óf een geldbedrag - die uit het plafond komen.

De hang naar nostalgie, zoals Wedden dat, was een andere trend op de televisiebeurs in Cannes. De hang naar nostalgie, zoals Wedden dat, was een andere trend op de televisiebeurs in Cannes. Foto: ANP

Lisette van Diepen, tv-kenner en format-aankoper bij All3Media, begrijpt de trend wel. "Bekende en geliefde merken zijn over het algemeen populair bij het héle gezin. In een tijd waarin de elektriciteitsrekeningen de pan uitrijzen, zijn we op zoek naar manieren om geld te besparen én onszelf op te vrolijken. Het samen kijken, onder een fleecedekentje en omringd door kaarsen, naar al die geweldige klassieke tv-formats kan ons wel eens door de grimmige winter heen helpen."

Ook streamingdiensten spelen hierop in. Van Diepen refereert aan Netflix die vijf oude Amerikaanse seizoenen van Wie is de Mol? (The Mole) opkocht én een nieuw seizoen in Australië liet opnemen. Ook Disney+ heeft een oude klassieker afgestoft: Dancing with the Stars.

Nederland toonaangevend exportland

Het Zwitserse tv-onderzoeksbureau The Wit dat elk jaar een twintigtal formats presenteert, gaf aan dat Nederland één van de meest toonaangevende exportlanden is van televisieprogramma's in het afgelopen half jaar. De andere vier: Amerika, Groot-Brittannië, Zuid-Korea en België. The Wit richtte zich niet alleen op de twee grote trends 'liefde en nostalgie'. De onderzoekers gaven ook een inkijkje in het Vlaamse tv-format, Finders Keepers. In een korte trailer was te zien hoe de makers 100.000 euro verstoppen in een woning van een doorsnee gezin. Alle geldflappen die worden gevonden - let wel: binnen een tijdslimiet van dertig minuten - mag het gezin in eigen zak steken. Op de beelden is te zien hoe gezinsleden letterlijk hun eigen huis afbreken om de biljetten te vinden. Deurposten worden aan gort geslagen en de woning lijkt overhoop gehaald door inbrekers.

Ook opvallend: het Australische programma Pet Detectives. A la Kees van der Spek gaan de programmamakers op zoek naar oplichters die een huisdier van een ander hebben meegenomen. Over liefdesprogramma's gesproken: de hereniging met de oorspronkelijke baasjes levert een waar tranendal op.