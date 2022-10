Nederlands eerste ruimtevaarder, Lodewijk van den Berg is eergisteren overleden. Van den Berg groeide op in Sluiskil, waar in 2013 een borstbeeld van hem werd onthuld. Hij werd 90 jaar.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Van den Berg was in 1985 een week als wetenschapper aan boord van de spaceshuttle Challenger. In de ruimte deed hij onderzoek naar de effecten van gewichtloosheid op de groei van kristallen. Na ruim 168 uren in de ruimte landde hij 6 mei weer op aarde. Saillant detail: tijdens de terugkeer door de dampkring was hij in slaap gevallen. Drie minuten voor de eigenlijke landing werd de Zeeuwse astronaut weer wakker.

"Het was een heel intensieve week voor hem geweest", vertelde hij later tegen Rijk-Jan Koppejan van de Volkssterrenwacht in Middelburg. "Met een heel strakke planning wanneer je wat moest doen. Allesbehalve een snoepreisje. De momenten die je dan even kreeg om te slapen, ging dat niet altijd. Dus toen het werk er met de terugkeer naar de aarde voor hem op zat, is hij in zijn stoel gaan zitten en in slaap gevallen."

Wubbo Ockels ging zes maanden later

Van den Berg werd in 1975 Amerikaanse staatsburger. Daardoor is Wubbo Ockels, die zes maanden later de ruimte in ging, officieel de eerste astronaut met de Nederlandse nationaliteit. Van den Berg studeerde in 1961 af in Delft en verhuisde toen naar de Verenigde Staten. Maar hij is zich altijd Zeeuw in hart en nieren blijven voelen, aldus Koppejan. Op zijn veelvuldige reizen naar zijn geboortestreek was hij regelmatig te gast bij de sterrenwacht. De laatste keer was in 2017 bij de opening van de huidige locatie aan de Helm.

Lodewijk van den Berg en Rijk-Jan Koppejan van de sterrenwacht bij de opening van de nieuwe locatie aan de Helm in 2017. Lodewijk van den Berg en Rijk-Jan Koppejan van de sterrenwacht bij de opening van de nieuwe locatie aan de Helm in 2017. Foto: Maurits Sep

"Lodewijk zei altijd: 'daar waar je geboren bent, zegt ook wie je bent' Je kan in Amerika gaan wonen, maar je geboortegrond zit in je hart.' Hij was niet alleen de eerste Nederlandse ruimtevaarder, maar ook gewoon écht een heel aardige man. Heel toegankelijk."

Volgens Koppejan heeft het tot 2005 geduurd eer Van den Berg hier ook de erkenning kreeg die hem toe kwam. In dat jaar nam hij in Middelburg samen met André Kuipers ( de derde in Nederland geboren ruimtevaarder) deel aan een drukbezocht symposium van de sterrenwacht. "Toen heeft hij eigenlijk pas het podium gekregen dat hij verdiende. Tot dat moment was hij altijd een beetje de vergeten astronaut." Bij de sterrenwacht is een zaal naar hem vernoemd. Daar is ook de Zeeuwse vlag te zien, die met Van den Berg 110 keer rond de aarde is geweest. In Sluiskil werd in 2013 een borstbeeld van hem onthuld.

Steven van Nispen van het College van Bestuur van het Lodewijk College in Terneuzen spreekt van een droevig bericht. "Lodewijk van den Berg is van grote betekenis geweest bij het samengaan van het Zeldenrust-Steelantcollege en De Rede. We vroegen hem of hij er bezwaar tegen zou hebben dat we de nieuwe school naar hem zouden vernoemen. Hij vond het zo'n grote eer dat hij voor de onthulling van de nieuwe naam van onze school speciaal vanuit Florida naar Terneuzen kwam.''

Een jaar later bracht de Sluiskilse astronaut nog eens een verrassingsbezoek aan het Lodewijk College. Van Nispen: "Ik heb hem altijd ervaren als een heel normale man, die heel graag terugkwam naar zijn geboortestreek.'' Daar was Van den Berg de voorbije jaren vaker te vinden.

Astronaut Lodewijk van den Berg in 2018 bij zijn bezoek aan het technasium van het Lodewijk College in Terneuzen. Laurens Dieleman (r) en Jan van der Wal demonstreren de werking van hun robot. Astronaut Lodewijk van den Berg in 2018 bij zijn bezoek aan het technasium van het Lodewijk College in Terneuzen. Laurens Dieleman (r) en Jan van der Wal demonstreren de werking van hun robot. Foto: Camile Schelstraete

Icoon voor Sluiskil

Loek van Hecke, lid van de dorpsraad van Sluiskil, reageert geschrokken. "Lodewijk was een icoon voor ons dorp, al zag hij dat zelf helemaal niet zo. Hij zei altijd: 'de bakker moet werken voor zijn brood en ik moest dat ook'. Hij was altijd heel begaan met Sluiskil. Hij ontving bijvoorbeeld altijd digitaal de dorpskrant, waar hij al-tijd op reageerde.''

Zeker de laatste jaren was hij veel met zijn geboortegrond bezig. "In november kwam hij altijd. Meestal gingen we dan even naar het museum. De laatste keer pleitte hij nog voor een reünie met oud-klasgenoten. Dat zouden we de volgende keer doen, maar vanwege de coronacrisis kon hij vorig jaar niet meer komen.''

Wall of fame van Amerikaanse astronauten bij Meteor Crater, Flagstaff Arizona. Wall of fame van Amerikaanse astronauten bij Meteor Crater, Flagstaff Arizona. Foto: Guido van der Heijden