Een vette prijs winnen. Gratis geld. Bijna iedereen droomt de droom die nooit uitkomt. Voor vier buurtgenoten uit Nijmegen-Noord is het nu wel werkelijkheid. De geluksvogels mogen samen 100.000 euro verdelen, nadat Gaston van de Postcode Loterij op de stoep stond.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vaak gehoord op feestjes en partijen: de kans om door de bliksem getroffen te worden, is groter dan de kans om een dik geldbedrag te winnen. Hoewel dat niet waar is - de bliksemkans is 1 op 3,5 miljoen - moet je alsnog veel geluk hebben om bij een loterij met een vette buit naar huis te gaan.

De kans op winst in de Postcode Loterij Straatprijs is 0,02 procent (1 op 4645). Je kunt dus wel zeggen dat Dineke van Wijk (74) en Mary Hartman (81) uit Lent mazzelaars zijn.

'Even schrikken'

Zij horen bij het clubje van vier buurtgenoten die afgelopen week in de prijzen vielen bij de Postcode Loterij. Na het bezoekje van Postcode Loterij-uithangbord Gaston Starreveld zijn Van Wijk en Hartman allebei 25.000 euro rijker. Konden ze het goed gebruiken? En wat gaan de Nijmegenaren er mee doen?

Van Wijk werkte vroeger in een drogisterij en Hartman stond jarenlang achter de kassa bij de Albert Heijn. Inmiddels zijn ze allebei gestopt en leven ze van hun pensioen. Het gewonnen prijzengeld blijkt een leuke verrassing. "Ik had het niet verwacht, het was wel even schrikken", zegt Van Wijk over het moment dat Starreveld afgelopen week met een fijne cheque voor haar deur stond.

Dineke van Wijk met de cheque van 25.000 euro, in het midden haar vriend Gert. Dineke van Wijk met de cheque van 25.000 euro, in het midden haar vriend Gert. Foto: Jurgen Jacob Lodder

Geen schulden

De dames wonen allebei in een rijtjeshuis op de Salviastraat, in het 'oude' Lent. Net als twee andere straatgenoten, die liever niet in de krant komen, vielen ze in de prijzen met hun postcode 6663 DK. Hartman heeft een felrode scooter voor de deur staan; de voortuin van Van Wijk staat vol met planten.

Het geld, vinden de twee, is vooral fijn om achter de hand te hebben. "Ik heb geen schulden die ik moet afbetalen, maar ik kan nu wel wat ruimer leven", vertelt Van Wijk.

Wat ze met het prijzengeld gaan doen? Hartman wil een nieuwe, duurdere auto kopen. Haar SKODA van twintig jaar oud is wel aan vervanging toe. Welk model en merk het gaat worden wil ze niet zeggen, maar ze is al in overleg met een autoverkoper. En ze heeft nog een andere bestemming voor het geld in gedachten. "Volgende week gaan mijn dochter en ik op een riviercruise door Nederland. Die hadden we al wel gepland, maar nu kunnen we net iets meer uitgeven."

Italië of Griekenland

Haar buurvrouw Van Wijk, de oud-drogist, wil ook gaan reizen van het Postcode Loterijgeld: samen met haar vriend Gert die ze via een datingsite heeft ontmoet, hoopt ze naar Italië of Griekenland te gaan. Het hoeft niet ontzettend ver te zijn, want de zomer doorbrengen in haar tuin vindt ze ook al hartstikke fijn. Een kouder land lijkt haar ook leuk. "Dan kan ik wandelen in de sneeuw."

Daarmee zullen de gewonnen centen nog niet op zijn. Van Wijk zegt de rest van het geld 'rustig' te willen besteden. "Ik ga een beetje bij de kringloopwinkel rondsnuffelen voor kleren en misschien nog een paar dingen in de keuken vervangen. Het is in ieder geval een leuk extraatje om te hebben."