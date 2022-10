De firma BioNTech maakt zich sterk dat ze al tegen 2030 een kankervaccin op de markt kan brengen. Daarvoor gebruikt het Duitse bedrijf dezelfde techniek als bij zijn succesvolle coronavaccin. Al zal een eenvoudig spuitje niet voorkomen dat je ooit nog kanker krijgt. Maar wat is dit 'vaccin' dan wel? En hoe werkt het precies?

Uğur Şahin en zijn vrouw Özlem Türeci, het koppel dat de firma BioNTech oprichtte, waren behoorlijk fier toen ze het voorbije weekend op de Britse omroep BBC aankondigden dat "vaccins tegen kanker voor het einde van het decennium beschikbaar kunnen zijn". Ze verwezen daarbij voortdurend naar hun coronavaccin, dat ze samen met het bedrijf Pfizer op de markt brachten. Logisch, want de gebruikte technologie is bij kanker en corona dezelfde.

Al bezig met kankermedicijnen

"Het is niet zo dat BioNTech de mRNA-techniek, waarover het hier gaat, ontwikkeld heeft om Covid-19 te lijf te gaan", weet professor Geert Leroux-Roels (Universiteit Gent). "Het verhaal is omgekeerd. Toen de coronapandemie uitbrak, waren BioNTech en enkele andere firma's al bezig met het ontwikkelen van medicijnen tegen kanker. Covid-19 was niet meer dan een ideale gelegenheid om te testen of de technologie ook bruikbaar was om infectieziekten als corona te bestrijden. Het resultaat van die zoektocht waren de mRNA-vaccins die bijzonder populair en succesvol bleken te zijn."

Maar wat doet een mRNA-vaccin, zoals dat van Pfizer/BioNTech en dat van Moderna, dan precies? Héél kort samengevat komt het erop neer dat dit vaccin onze cellen leert om zelf een eiwit aan te maken dat uniek is voor het coronavirus. Het gaat om de zogenaamde spike-eiwitten, de typische uitsteeksels op het oppervlak van het virus. Het is via deze uitsteeksels dat het coronavirus onze cellen kan binnendringen. Ons afweersysteem zal leren om spike-eiwitten als lichaamsvreemd te herkennen en in actie schieten. Gevolg: als we besmet worden met het coronavirus, hebben we dankzij het vaccin al antistoffen waarmee we het virus te lijf kunnen gaan.

Gelijkaardige eigenschappen

Dezelfde strategie kan men in theorie toepassen om kanker te bestrijden. "De bedoeling is om ons afweersysteem zodanig op te leiden dat het in staat is kankercellen te herkennen en te doden, terwijl het onze gezonde cellen met rust laat", legt professor Leroux-Roels uit. Dat deze technologie ook bij kanker zou kunnen werken, komt omdat kankercellen en virussen volgens professor Bart Vandekerckhove 'een beetje gelijkaardige eigenschappen hebben'.

"Ons immuunsysteem zal immers tegen álles reageren dat anders is. Dus niet alleen tegen virussen maar ook tegen kankercellen, die niet meer zijn dan eigen cellen die wijzigingen hebben ondergaan", zegt Vandekerckhove. Hij staat aan het hoofd van de GMP-afdeling van het Universitair Ziekenhuis Gent, waar innovatieve medicijnen ontwikkeld worden. "Hoe meer wijzigingen een kankercel heeft ondergaan, hoe makkelijker die te herkennen is door ons immuunsysteem. De huidkanker melanoom, die veroorzaakt wordt door UV-stralen, is de kanker die het meeste wijzigingen heeft ondergaan. Vandaar dat firma's als BioNTech en ook wij hier in het Universitair Ziekenhuis ons daarop focussen. Ook longkanker staat in de top drie van kankers met het grootste aantal wijzigingen."

Daarmee is ook meteen een belangrijk verschil tussen het coronavaccin en het zogenaamde 'kankervaccin' duidelijk. In het eerste geval krijg je een inenting om te voorkomen dat je de ziekte ontwikkelt, in het tweede om ervan te genezen. Professor Vandekerckhove: "Eigenlijk gaat het dus niet om een kankervaccin maar wel om een behandelingswijze. We zijn zeer hoopvol dat de mRNA-technologie ook bij kankerpatiënten zou kunnen werken, maar mensen behandelen die de ziekte al hebben is totaal iets anders dan gezonde mensen een vaccin toedienen."

Hoopvol dat het lukt

"Als BioNTech zegt dat het geneesmiddel tegen 2030 beschikbaar zal zijn, betekent dit alleszins dat er nog veel onderzoek nodig is. We weten al dat de techniek werkt bij kleine proefdieren met kanker, dat ze inderdaad genezen. We weten ook dat het immuunsysteem van mensen reageert op de behandeling, maar we weten nog niet of die reactie voldoende is om hen te genezen of zelfs maar beter te maken. Bewijzen dat de mRNA-technologie wérkt bij kankerpatiënten, zal nog enige tijd in beslag nemen. Maar ik ben wel hoopvol dat het zal lukken. Er zijn goede vooruitzichten, al zal het natuurlijk niet mogelijk zijn om tegen 2030 alle kankers op deze manier te behandelen."