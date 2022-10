Pensioenverzekeraar Zwitserleven propageert een relaxte oude dag. We nemen de strategie voor duurzaam beleggen van het bedrijf onder de loep.

'Een historische stijlbreuk' noemde reclamevakblad Adformatie de nieuwe campagne van pensioenverzekeraar Zwitserleven afgelopen zomer. De nadruk lag niet meer op het individuele zwitserlevengevoel van de happy few, maar op een duurzame toekomst voor iedereen, waarbij samenwerken essentieel is. Bovendien claimt het bedrijf te beleggen in organisaties die duurzaam, eerlijk en verantwoord zijn. Het vestigde daar eerder niet zo publiekelijk de nadruk op.

Die claim blijkt verrassend juist. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) noteerde Zwitserlevens moederbedrijf Athora Netherlands vorig jaar als duurzaamste belegger. Uit dezelfde beoordeling bleek dat twee op de vijf verzekeraars in Nederland nog geen concreet klimaatbeleid hebben geformuleerd.

Ook in de Eerlijke Verzekeringswijzer, die verzekeraars beoordeelt en vergelijkt op ethische en duurzame principes en gedrag, loopt Athora Netherlands op kop. Dat komt mede door het strenge beleid van vermogensbeheerder Actiam. Investeringen in controversiële wapens, tabak of gokken zijn uit den boze. Bedrijven die het milieu of mensenrechten schaden, komen op een zwarte lijst. Zo krijgen British American Tobacco, mijnbouwgigant Glencore, wapenfabrikant Northrop Grumman en oliemaatschappij Petrobas geen cent van Actiam.

Koerswijziging afdwingen

"Shell en BP classificeren we als risicovol", legt woordvoerder Maureen Schlejen uit. "In zulke bedrijven beleggen we alleen als ze gedegen en verifieerbare plannen ontwikkelen voor de transitie naar een klimaatneutraal bedrijf. Via gesprekken en resoluties in aandeelhoudersvergaderingen proberen we een koerswijziging af te dwingen. Als dat niet lukt, kan de moeilijke beslissing volgen om een bedrijf uit te sluiten van investeringen."

Al in 2017 en 2018 probeerde verzekeraar Vivat, toen het moederbedrijf van Zwitserleven, Shell via de klimaatresolutie van beleggersgroep Follow This te bewegen tot klimaatvriendelijker beleid. In 2018 sloten Aegon Nederland en Nationale Nederlanden zich daarbij aan. Het mocht niet baten, waarna Actiam de investeringen in Shell introk.

Een van de weinige fossiele bedrijven waar de vermogensbeheerder tot voor kort nog wel in investeerde, was TotalEnergies. Dat bedrijf werd volgens Schlejen lang gezien als voorloper. "De laatste jaren is het in onze ogen echter de verkeerde kant op gegaan door plannen om olie te boren in een natuurgebied in Oeganda, door naar gas te boren in Arctische gebieden en door hun blijvende aanwezigheid in Myanmar. Een reeks gesprekken, samen met andere investeerders, leverde niets op."

Bovengemiddeld goed

In april zegde Actiam de investeringen in Total op. De Eerlijke Geldwijzer riep pensioenfondsen ABP, BPL, PMT en PFZW, verzekeraars Aegon, Allianz en de ABN AMRO bank afgelopen maand op hetzelfde te doen. In Frankrijk loopt inmiddels een rechtszaak tegen Total vanwege de omstreden pijpleiding in Oeganda.

Barbara Oosters van de Eerlijke Geldwijzer bevestigt dat de vermogensbeheerder van Zwitserleven het al jaren bovengemiddeld goed doet. "Actiam heeft een erg goed beleid over de hele linie en reageert op klachten uit het maatschappelijk middenveld. Ook in praktijkonderzoeken komen ze goed uit de bus."

De Eerlijke Verzekeringswijzer kijkt naar beleid en praktijk. Beleidsonderzoek gaat over principes en doelstellingen van een bedrijf, zoals CO2-reductiedoelstellingen, aandacht voor het klimaatakkoord van Parijs, landconflicten of ontbossing. Behalve de inhoud wordt volgens Oosters ook de reikwijdte van het beleid onderzocht. Bij praktijkonderzoek gaat het om daadwerkelijke investeringen. Zo kwam Actiam dit jaar eveneens als een van de beste partijen uit de bus op het gebied van biodiversiteit.

Tegelijkertijd roept de verkoop van de vermogensbeheerder vragen op. Tot 2020 viel Zwitserleven onder Vivat Verzekeringen (tot de nationalisering in 2008 SNS Reaal). Vivat en vermogensbeheerder Actiam waren toen in handen van de Chinese investeerder Anbang.

Progressief investeringsbeleid

In 2020 werden beide bedrijven overgenomen door Athora, een verzekeraar met het hoofdkantoor op de Bermuda-eilanden. Athora heeft Actiam vorig jaar verkocht aan de Nederlands-Britse vermogensspecialist Cardano. Critici vragen zich af of het progressieve investeringsbeleid na deze overname hetzelfde blijft.

Schlejen ziet tot nu toe juist het tegenovergestelde. "Actiam is een katalysator voor het aanscherpen van het duurzaamheidsbeleid van Cardano." De komende tien jaar beheert Actiam in ieder geval nog voor 15 miljard euro aan vermogen voor Athora.

Titus Bolten van de Eerlijke Verzekeringswijzer wijst erop dat Athora Netherlands dit jaar niet is meegenomen in het beleidsonderzoek. "Wij kijken naar het beleid van een hele groep of holding, niet naar de tak die alleen in Nederland actief is. Daar kunnen grote verschillen tussen zitten. Bij Vivat was geen communicatie mogelijk met de Chinese eigenaar. Bij wijze van uitzondering hebben we Vivat toch beoordeeld, vooral vanwege de positie als duurzame koploper. Voortaan beoordelen we beleid en praktijk op holdingniveau."

Op de goede weg

Bert Scholtens, hoogleraar duurzaam bankieren en financieren aan de Rijksuniversiteit Groningen, vindt het goed dat de Eerlijke Verzekeringswijzer de duurzaamheid van verzekeraars onderzoekt. Wel kan duidelijker omschreven worden wat onder duurzaam of eerlijk wordt verstaan. "Ze zijn op de goede weg maar mogen best wat kritischer zijn op hun eigen werkwijze."

De uitkomsten van de Eerlijke Verzekeringswijzer komen volgens Scholtens enigszins overeen met die van wetenschappelijk onderzoek. "Sommige wetenschappers proberen beleid te beoordelen, anderen de prestaties van verzekeraars en weer anderen de invloed van verzekeraars. De verschillende opvattingen over duurzaamheid en hoe dat te meten, maken zulk onderzoek niet eenduidig."

Of het zwitserlevengevoel even duurzaam blijft als het is, is dus nog afwachten. Maar dat geldt veelal ook voor het pensioen.