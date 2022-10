Nog voor het Amsterdamse studentenleven van kroonprinses Amalia goed en wel kon beginnen, kwam het abrupt tot een voorlopig einde. Is een ‘normaal’ leven nog wel weggelegd voor vooraanstaande figuren? 'Sinds sociale media is het aantal bedreigingen explosief toegenomen.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Ja meisje, er is geen ontkomen aan', verscheen twee jaar geleden in de Instagram-inbox van kroonprinses Amalia. De toen 32-jarige Wouter G. kondigde aan haar te komen opzoeken op Koningsdag. Hij dreigde haar te verkrachten en zei geld te sparen voor een vuurwapen.

De Zwollenaar werd jaren eerder al eens aangehouden bij de woning van de koninklijke familie, waar hij onder meer de fietsroute van de prinses probeerde te achterhalen. Voor de latere bedreigingen legde de rechter hem drie maanden cel en tbs met dwangverpleging op.

Nu is er dus opnieuw een dreiging. Het Amsterdamse studentenleven van prinses Amalia was nog geen maand begonnen, of er moest al worden ingegrepen. De aard van de bedreigingen is deze keer onduidelijk, maar reden genoeg voor de veiligheidsdiensten om haar weg te halen uit de stad en nog amper buiten te laten komen. Ook premier Mark Rutte is in zijn vrijheid beknot als gevolg van bedreigingen.

Tijden veranderd?

Op kamers in een studentenhuis, bier drinken in de kroeg: was het naïef om te denken dat Amalia, net als haar vader, een relatief normaal studentenleven zou kunnen leiden? Is een 'gewoon' leven überhaupt nog mogelijk voor een lid van het koninklijk huis of een vooraanstaand politicus, of zijn de tijden veranderd?

Bedreigingen zijn van alle tijden, zegt politiesocioloog Jaap Timmer, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zo beraamde een groep Zuid-Molukkers in de jaren zeventig een ontvoering van koningin Juliana, en bedreigingen aan het adres van politici zijn natuurlijk ook niet nieuw.

Wél nieuw is de explosieve toename van het aantal bedreigingen sinds de komst van sociale media, zegt veiligheidsexpert Rico Briedjal. Hij heeft een carrière achter de rug bij de DKDB, de politie-eenheid die onder meer het Koninklijk Huis beveiligt. "Vroeger moest je een brief schrijven als je je onvrede wilde uiten. Nu kan dat eenvoudig vanuit een zolderkamertje en vaak rechtstreeks naar het account van de betreffende persoon."

"Dat levert een gigantische druk op opsporing- en veiligheidsdiensten," vervolgt hij. "Als je niet kunt uitsluiten of zo'n dreiging realistisch is, moet je hem namelijk serieus nemen. Dat er serieuze bedreigingen tussen zitten, bewijzen de moorden op Derk Wiersum, de broer van kroongetuige Nabil B. en Peter R. de Vries wel."

Biertje drinken

Met de toegenomen hoeveelheid bedreigingen is het moeilijker om ze te filteren en te beoordelen, bevestigt Timmer. "Ook met het weer afschalen van de beveiliging kun je geen risico lopen. Want wanneer besluit je dat dat kan, en wie neemt de verantwoording als er dan een week later alsnog iets gebeurt?"

En de opkomst van sociale media brengt nog een gevaar met zich mee: het is veel gemakkelijker geworden om een doelwit op te sporen. Als de kroonprinses nu ergens een biertje zou drinken, staat dat binnen een fractie van een seconde op het internet. "Dat is ingewikkeld voor de beveiliging, want daar kunnen kwaadwillenden hun voordeel mee doen," aldus Briedjal.

En hoewel Amalia tot nu toe amper de kans heeft gehad om een drankje te drinken, bleek al dat dat inderdaad niet ongestoord kon, zag royaltywatcher Sam Hoevenaar. "Nog voor haar studie begon, ging ze met vriendinnen naar een café. Dat ging snel rond, inclusief foto's."

Nu is het ook niet zo dat koning Willem-Alexander in zijn studententijd met rust werd gelaten: roddeljournalisten stonden vooraan om een graantje mee te pikken van het reilen en zeilen van 'Prins Pils'. Toen waren het echter paparazzi met zichtbare camera's in plaats van omstanders met mobieltjes, aldus Hoevenaar. "Als Willem-Alexander in een drukke kroeg ging staan tussen de mensen, was de kans vrij klein dat hij ongemerkt gefotografeerd werd."

Lubbers in het telefoonboek

Is het dan, al met al, nog realistisch om een relatief normaal leven voor de kroonprinses na te streven? Tot op zekere hoogte zit dat er inderdaad niet meer in, denkt Timmer. "Voormalig minister-president Ruud Lubbers stond gewoon met adres en al in het telefoonboek," herinnert hij zich. "Maar niemand weet waar Rutte woont. Dat kan nu gewoon niet meer."

En toch, zeggen experts: iemand als prinses Amalia zou de kans moeten krijgen om haar leven te leven, inclusief een enigszins normale studententijd. "Je kunt iedereen veilig houden door ze in een kooi of een paleis te stoppen," zegt Briedjal. "Maar dat is geen kwaliteit van leven. Beveiliging bestaat juist om een leven mogelijk te maken, zo goed en kwaad als het kan. Je moet het proberen. Als er dan een concrete dreiging komt, handel je er op dat moment naar."