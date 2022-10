De kachel uit en een warme wollen trui aan. Met de torenhoge energieprijzen en een naderende winter in het achterhoofd is breien populairder dan ooit, blijkt op de landelijke Brei- en Haakdagen in Zwolle. Opzetten, steken, afkanten - en een eigenhandig en goedkoop gemaakt alternatief voor de kachel is klaar. 'Breien is nog rustgevend ook.'

Breien en haken, maar ook wurmen langs de tientallen standhouders en duizenden bezoekers die deze zaterdag - en eerder al de vrijdag - naar de IJsselhallen in Zwolle zijn gekomen. Daar worden de wollen truien als het ware aaneen geregen, zodat iedereen in aanloop naar de koude en dure winter er warmpjes bijzit. "In coronatijd zijn veel mensen als afleiding gaan breien en haken", verklaart Janet Vermist als organisator de ontzettende drukte op deze Brei- en Haakdagen. "Die mensen proberen we nu aan het breien te houden. En aan ons te binden."

Kachel uit

Het druppelt buiten, maar binnen stromen de voornamelijk vijftig- en zestigplussers - doorgaans vrouwen, soms met een man erachteraan - door de verschillende hallen. Workshops om het ambacht zelf onder de knie te krijgen. Iets verderop wordt de wol geverfd. Vermist: "En ja, we merken dat de populariteit van het breien ook toeneemt nu de energieprijzen omhooggaan. Een dikke trui in de winter is aangenaam en de kachel kan uit. Wol is dan een veel goedkoper alternatief en dat hebben deze bezoekers door."

Goedkoper dan de energierekening is tegenwoordig bijna alles, maar ook wol kan afhankelijk van de diersoort flink in de papieren lopen, blijkt uit de prijskaartjes die aan de klosjes hangen. Vermist tempert dat enigszins. "Er is een overschot aan wol in ons land." Pas bij schaarste gaat de prijs echt omhoog, maar in Nederland zijn er nog altijd genoeg schapen om te scheren. Of zich nog activisten hebben gemeld, die tegen de verkoop van dierlijke producten zijn? Vermist glimlacht: "Die melden zich denk ik eerder wanneer een schaap níét wordt geschoren."

Leegte

Het kleed dat Lisette Smoor (36) op haar schoot heeft liggen zal toch zeker goed zijn voor een schaap of drie en is dik en lekker warm. Ze komt uit Medemblik, en dat is gezien het internationale gezelschap - bezoekers en standhouders uit Litouwen, Duitsland, België - nog relatief dichtbij. "Na mijn studietijd voelde ik een leegte in de avonduren. Toen ben ik gaan breien en eigenlijk niet meer opgehouden." Dat blijkt. "Ik kan geen film meer kijken zonder dat ik aan het breien ben. Anders val ik in slaap."

Breien om wakker te blijven, terwijl het opzetten, steken en afkanten - vakjargon - aan de andere kant juist heel rustgevend is. En ontzettend hip, getuige de vele vloggers, bloggers - 'breïnfluencers' - en boekenmakers die er zijn en signeersessies houden. Daar komt Pieternel Zwartbol - 'ik ben 80, maar voel me véél jonger' - dan weer niet zozeer voor. Meer uit nieuwsgierigheid, en omdat ze letterlijk om de hoek woont. "Altijd even kijken. Bang voor de winter ben ik niet. Het is buiten nog warm zat, en anders heb ik een paar dikke kleden liggen."

Woolstock

En zo keuvelt het gemoedelijk door, constateert Vermist als tevreden organisator. De Nederlandse Brei- en Haakdagen in de IJsselhallen zijn als het ware een festival, constateert ook breiwinkel Wat Wollie, die op haar website een heuse evenementenagenda heeft opgetuigd. Met naast Joure onder de Wol, Woolstock Bodegraven en de Dag van het Schaap een speciale vermelding voor Zwolle: 'het neusje van de zalm'. Vermist: "We hopen hier dan ook nog lang te kunnen blijven."

