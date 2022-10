Jac van Broekhoven heeft alles wat zijn hartje begeert. Dus vroeg hij bierdoppen voor het goede doel voor zijn zeventigste verjaardag. En dat heeft hij geweten: vrienden lieten zaterdag 30 kuub aan bierdopjes achter op zijn oprit.

Bij voorbaat gniffelen de vrienden van Jac van Broekhoven al, vlak voor vertrek naar de oprit van de jarige job. Er stond maar één cadeautip op de uitnodiging voor vandaag: bierdopjes. Dat zit zo. Bij de dochter van Van Broekhoven is een jaar geleden diabetes geconstateerd. Toen ging de man die zeventig wordt zelf eens na wat hij voor het goede doel, het Diabetes Fonds, kon betekenen. Hij werd een inleverpunt van bierdopjes, die het fonds inzamelt en waar ze geld voor krijgen.

En inleverpunt is Van Broekhoven op zijn feest. Marcel Teunissen ging met vrienden aan de slag met de cadeautip. Niet alleen door zelf de dopjes te bewaren van wat hijzelf opdrinkt, maar door iets groter te denken. "Eerst hebben we nog bierbrouwers gebeld, maar daar was het lastig en duur om aan grote hoeveelheden dopjes te komen. Dus hebben we de andere inzamelpunten van het fonds benaderd en zijn we alle dopjes gaan ophalen door heel Zuid-Nederland."

Grove schatting: zes miljoen

En zo staan ze klaar, met naar schatting 30 kuub aan bierdopjes. Hoeveel dopjes het zijn? Teunissen: "We hebben de dopjes in een maatbekertje geteld, en zo een grove schatting gemaakt. Dan komen we rond de zes miljoen dopjes uit." Ter vergelijking, zegt Teunissen, in het jaar dat Jac dopjes spaart, heeft hij ongeveer 1,5 kuub ingezameld.

En dat is dus een aantal aanhangers en een grote tractorbak vol aan bierdopjes, die op de zeventigste verjaardag op de oprit gestort worden. Te beginnen met de kleintjes. Al na de tweede aanhanger zegt Van Broekhoven 'Sjongejonge. We worden niet gespaard.' Maar het grote werk moet dan nog beginnen.

Na een paar minuten geklater ligt de oprit vol. En Van Broekhoven? Die vindt het allemaal prachtig. "Voor het goede doel hebben we nooit genoeg." En over het opruimen geen zorgen: Van Broekhoven heeft een grondverzetbedrijf. "En we komen morgen natuurlijk wel even helpen", zegt Teunissen.

Jac samen met zijn dochter en vrouw bij de enorme stapel doppen op zijn oprit. Jac samen met zijn dochter en vrouw bij de enorme stapel doppen op zijn oprit. Foto: Pix4Profs/Johan Wouters