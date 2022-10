Met de nazomer op zijn einde en de winterse kou in zicht kan de tuin wel wat liefde gebruiken. Wat moet je nu doen om te zorgen dat je tuin straks de winter doorkomt? Tuinverzorgster Dita Bos en hovenier Wiljan Visser geven hun beste tips.

Eigenlijk vindt Dita Bos, die de scepter zwaait over de pluktuin van de Sfeerstal in Nieuwveen, winterklaar maken maar een rare term. "Het klinkt alsof je nu hard aan de slag moet. Maar het is veel beter voor je tuin om niet te veel te doen.'' Oppassen met snoeien dus. "Uitgebloeide bloemen kun je gewoon laten zitten, die beschermen de nieuwe knoppen tegen vorst.''

In een grote tuin, zoals die van de Sfeerstal, is dat natuurlijk makkelijker dan in een kleine tuin, erkent ze. "Als je niet zo veel ruimte hebt, kijk je de hele tijd tegen uitgebloeide bloemen aan en tegen kale takken. Ik kan me voorstellen dat je dan rigoureuzer te werk gaat.''

Of de tuin nu klein of groot is, onkruid weghalen is volgens Bos wel echt een must. "Daar moet je niet mee wachten tot in het voorjaar. Dan groeit het de hele winter door. In de lente is het dan nog drie keer lastiger om het weg te halen.''

Gewoon laten zitten

Vaste prik op menig tuinagenda is het weghalen van planten die niet goed tegen vorst kunnen, zoals dahlia's. Toch is Bos daar al jaren geleden mee gestopt. "Het vriest de laatste jaren zo weinig. In de volle grond kun je ze gewoon laten zitten, een paar graden onder nul kunnen ze echt wel aan. We dekken ze goed af met takken en bladeren ter bescherming.'' Komt er onverhoopt toch strenge vorst, dan legt Bos er plastic overheen.

Die takken en bladeren verzamelt Bos door het jaar heen. "Bij ons in de tuin gaat niks weg. Alle gevallen bladeren en afgeknipte takken gebruiken we als bodembedekker. Dat is goed voor de bodem en het bodemleven. Op gras moet je gevallen bladeren wel weghalen, anders verstikt het gras. Maar gooi ze niet weg, verplaats ze gewoon naar de bloembedden. Ook hier geldt: een kleine tuin wil je misschien wat netter houden.''

De herfst is niet alleen het seizoen van weghalen, maar ook van aanplanten. Bos: "De grond is nu nog lekker warm en vochtig, dat zorgt ervoor dat nieuwe bomen en struiken goed aanslaan. In de lente is de grond juist koud en is er al gauw kans op zomerse droogte. Dat is geen goede basis.''

Bladeren harken, foto ter illustratie. Foto: ANP

Bloembollen nu planten

Daar sluit Wiljan Visser, hovenier en eigenaar van Visser Tuinen in Leimuiden zich daar bij aan. "Het geldt ook voor bloembollen. Dit is de beste tijd om ze aan te planten. Sommige bollen, zoals tulpen en hyacinten, moet je er wel weer uithalen in het voorjaar en koel en donker bewaren. Andere soorten kun je gewoon laten zitten in de zomer.''

Bemesten is volgens Visser niet per se iets voor de lente. "In het najaar helpt het om je planten weerbaar te maken. Dan blijven ze sterk in de winter en behouden ze een mooie kleur. Je hebt wel speciale najaarsbemesting nodig.''

Vroeger werd de tuin helemaal aan kant gemaakt voor de winter, zegt Visser. Tegenwoordig zien we volgens hem meer de schoonheid in van een uitgebloeide tuin. "We zijn ons veel bewuster geworden van biodiversiteit. Een enigszins rommelige tuin heeft veel meer schuilplekken voor dieren. Najaarsbloeiers hebben tot laat in het jaar waarde voor bestuivers. Knip het dus vooral niet te kort. Kijk het aan en laat het zo veel mogelijk op zijn beloop.''

DOEN

- Onkruid weghalen

- Bladeren en takken laten liggen

- Nieuwe bomen en struiken poten

- Bollen planten

- Bemesten

NIET DOEN

- Veel snoeien

- Netjes aanharken