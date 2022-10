Kinderen staan opnieuw in de kou bij het leerlingenvervoer in de gemeente Apeldoorn. Ouders beklagen zich over chauffeurs die niet komen opdagen, veel te laat of te vroeg zijn of weigeren gordels vast te maken. De maat is vol, zeggen ze. 'Mijn dochter wil die bus niet meer in, maar ze moet wel.'

Bijna iedere ochtend rond 8.00 uur wacht Jessica van Werven in spanning af. Komt-ie of niet? Of is het busje van vervoerder Willemsen de Koning (WdK), dat haar autistische dochter Sascha (9) naar de Daniël de Brouwerschool in Wilp brengt, te laat?

Jessica irriteert zich mateloos. "Sascha gaat nu vier jaar met de bus. Het is een zooitje. Als de bus komt, is-ie meestal te laat. Of er komt niemand. Het zijn kinderen hè? Geen pakketjes!"

Spagaat

De Apeldoornse zit 'in een spagaat'. "Het liefst breng ik haar met de auto. Maar als ik haar die bus uithaal, vrees ik dat ik haar er nooit meer in krijg." Jessica: "Ik wil het beste voor Sascha. Zij lijdt er ook onder. Mijn dochter wil die bus niet meer in, maar ze moet wel."

Ondanks klachten hoort Jessica niets, zegt ze. "Ze reageren niet. Ze verdienen bakken met geld over de rug van onze kids. Zorg dat je het regelt! Het is vechten tegen de bierkaai."

Ook Miriam, haar achternaam is bekend bij de redactie, is het 'meer dan beu'. "Er is altijd wat", zegt ze. "Een onkundige chauffeur weigerde de stoelriem vast te maken van mijn dochter. Terwijl het verstandelijk beperkte kinderen zijn. Toen heb ik het zelf maar gedaan. Voor hetzelfde geld gebeurt er iets." Dat kwam Miriam op 'een tirade' te staan van de chauffeur.

"Het is hun taak om hen veilig te vervoeren. Zelfs dat laten ze na. We zijn afhankelijk van dit schoolvervoer. Als het kon brachten we onze kinderen zelf naar school, maar we hebben geen uitwijkmogelijkheid."

Chauffeurstekort

Willemsen de Koning en de gemeente Apeldoorn, die het leerlingenvervoer uitbesteedt, erkennen de problematiek. Zij stellen dat het chauffeurstekort de reden is. WdK wil niet inhoudelijk reageren op de klachten.

Het Apeldoorns college uitte eerder al hun zorgen. Vorig jaar december schommelde het percentage klachten op of boven de gestelde norm. Ook werd de gebrekkige communicatie van WdK richting ouders gekraakt.

Als noodoplossing kwamen 'lusroutes': kinderen die op korte afstand wonen worden binnen een half uur op school afgezet. Apeldoorn wil die maatregel opheffen. "Omdat dit probleem een kwetsbare doelgroep raakt", zegt woordvoerder Harm Korendijk. WdK stelde dat de lusroutes 'rust creëren'. Volgens ouders en de Daniel de Brouwerschool is dat niet het geval.

"Kinderen komen soms te laat op school vanwege het leerlingenvervoer", zegt adjunct-directeur Jacintha de Haan. "Dit helpt niet, want onze leerlingen zijn gebaat bij rust en regelmaat." De school herkent zich in de klachten van ouders. "Die bespreken wij met WdK, maar een oplossing lijkt er niet te zijn. Daar kunnen wij ook niet voor zorgen. Ik hoop dat de problemen op korte termijn verholpen zijn."

Touringcar

Volgens Apeldoorn is die kans 'helaas klein'. "We zitten er bovenop om de negatieve gevolgen te beperken. Willemsen de Koning is duidelijk gemaakt dat ze flink moeten inzetten op het werven van personeel. Maar we merken dat het aantal chauffeurs eerder afneemt dan toeneemt."

De gemeente ziet geen reden om het contract met de vervoerder te verbreken. "Daar zijn leerlingen niet mee geholpen. Er is geen vervoerder die het kan overnemen." Er wordt nagedacht over andere maatregelen. "Zoals een touringcar om eventuele grotere personeelstekorten op te vangen. Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat de leerlingen naar school kunnen blijven gaan."

Chaotische taferelen

Het leerlingenvervoer was al eerder in opspraak. In 2017 brachten Apeldoorn en andere gemeenten dat onder bij PlusOV. De aanloopproblemen van die vervoerscentrale zorgden voor chaotische taferelen. Kinderen werden te laat of te vroeg opgehaald, afgezet bij de verkeerde school of op een verkeerd adres. Na een regen van klachten greep Apeldoorn in en werd het leerlingenvervoer ondergebracht bij Willemsen de Koning.

Volgens Korendijk maakt Apeldoorn komende maand 'de balans op' van de klachten. Aan de hand van het totaalbeeld wordt dan bekeken welke maatregelen nodig zijn. Moeders Jessica en Miriam wachten het af. "Dit moet anders, dat is duidelijk", zegt Jessica.