Het verhaal van de bejaarde Joop en Joke die volgens justitie jarenlang zijn afgeperst en uitgebuit lijkt te ongelofelijk om waar te zijn. Maar uitbuiting en mensenhandel steken ook in de regio regelmatig de kop op. 'Het gebeurt vaker dan we denken', zegt officier van justitie Maarten Noordzij.

Van Vietnamese wietknippers, gesmokkeld in een wit busje, tot Venezolaanse prostituees in louche illegale Almelose bordelen: deze strafzaken kwamen in het afgelopen half jaar voorbij in de zittingszalen van de rechtbank in Almelo. Het gaat om kwetsbare mensen die totaal afhankelijk waren van hun daders en daarom een makkelijke prooi vormden.

Trillende handen

Toen de marechaussee op 29 juni 2021 het witte bedrijfsbusje aan de grens bij Enschede had laten stoppen, roken de agenten onraad. Nicky L. (32) uit Enschede zat met trillende handen achter het stuur en keek steeds weg. "Wat zit er achterin?", vroeg een van de agenten. "Rotzooi", antwoorde de man. Het bleken vijf personen met de Vietnamese nationaliteit. Ze werden illegaal de grens over gesmokkeld. Om hen heen lag hennepafval.

De illegale vluchtelingen waren vermoeid en maakten een hongerige indruk. Een van de Vietnamezen vertelde dat hij de hele dag ergens in Duitsland heeft moeten knippen en al die tijd niets mocht eten. Drie van de vijf werden eerder aangetroffen in een ontmantelde hennepkwekerij. Naar alle waarschijnlijkheid werd het vijftal gedwongen om te werken in de hennepteelt, om zo hun schulden af te lossen die waren ontstaan door de smokkel naar Europa.

Criminele uitbuiting van kwetsbare personen, oordeelde de rechtbank. Enschedeër L. kreeg 20 maanden celstraf. Bij hem thuis had de politie meer dan 2600 gerolde joints gevonden. Ook was hij eerder al meerdere keren veroordeeld voor drugsmisdrijven.

Illegale prostitutie

"Hij sloeg mij, schreeuwde tegen mij en vernederde mij. Ik had geen geld en kon nergens naartoe", vertelde de 25-jarige 'Carolina' uit Venezuela aan de politie. De rechtbank oordeelde dat zij drie jaar lang door Hilbert M. uit Almelo werd uitgebuit. Zij vertelde dat M. haar cocaïne gaf en dwong tot prostitutie. "Elke keer dat ik dreigde om de politie te bellen, vertelde hij dat ik illegaal was en eerder problemen zou krijgen."

De 39-jarige mensenhandelaar haalde zes vrouwen uit Venezuela, Colombia en Ecuador en zette ze illegaal in het Almelose Nieuwstraatkwartier aan het werk. Zonder verblijfsvergunning, zonder werkvisum, puur voor de winst. Voor zijn diensten - een peeskamer en advertenties - pakte hij de helft van hun omzet af.

Hoewel de meeste vrouwen vrijwillig als sekswerker geld verdienden, was er hierdoor toch sprake van uitbuiting, oordeelde de rechtbank. M. gebruikte geweld en drugs en gaf die haar ook. De rechtbank veroordeelde M. tot 44 maanden cel. Hij moest 'Carolina' 17.500 euro schadevergoeding betalen.

Slaaf uit Tubbergen

Een andere opmerkelijke mensenhandelzaak die onlangs weer in het nieuws kwam was die van de Tubbergse 'huisslaaf'. In hoger beroep veroordeelde het gerechtshof in Arnhem vorige maand Adje B. (64) en Gretha K. (51) voor het jarenlang uitbuiten en mishandelen van de zwakbegaafde Jeffrey (36).

Het stel leerde de kwetsbare man kennen toen hij in de problemen zat. Hij was verslaafd en had schulden. Het stel isoleerde het slachtoffer van zijn familie en bekenden. De man werkte, eerst vrijwillig en later gedwongen, bij hun schietkraam op de kermis, in het oud ijzer en in een kringloopwinkel. Het stel pakte zijn Wajong-uitkering af en gebruikte dat voor zichzelf.

Zij gebruikten de man als katvanger. Zodoende had hij meerdere auto's, een huis en een pand op zijn naam. Hierdoor kwam de man nog verder in de schulden. Ook werd hij geschopt en geslagen. 's Nachts sliep hij in een afgesloten schuurtje naast de woonwagen van B. en K.

B. kreeg 4,5 jaar cel. Een hogere straf dan zijn partner Gretha K. (51), omdat hij 'een kwalijkere rol' had, zegt het hof. K. kreeg 33 maanden cel, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Daarnaast moeten ze 270.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan het slachtoffer en wil het OM nog 140.000 euro aan illegaal verdiend geld van hen afpakken.

Uitbuiten achter doorsnee voordeuren

Zowel in de prostitutiezaak als bij de Vietnamese wietknippers werden de verdachten vervolgd door officier van justitie Maarten Noordzij. Binnen het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is hij een van de weinige aanklagers die gespecialiseerd is in mensenhandel en uitbuiting. Ook in de zaak van de verdachte 'puppetmaster' Hans S. (67) leidt Noordzij de vervolging.

De officier van justitie vreest dat er veel meer uitbuiting en mensenhandel is dan we nu zien. Dat zegt Noordzij in een interview in Opportuun, het relatiemagazine van het Openbaar Ministerie. "Het uitbuiten van mensen in een kwetsbare positie gebeurt vaker dan we denken. In doorsneewoonwijken, achter doorsneevoordeuren. Daar ben ik van overtuigd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het eigenlijk heel triest is dat dit soort zaken zelden aan het licht komt en we zo weinig van dit soort mensenhandelzaken voor de rechter kunnen brengen."