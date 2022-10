'Doei!' Voor Suzanne uit Beusichem komt er nooit een 'laterr!'. Onderweg naar haar bijbaantje wordt ze aangereden. Ze wordt slechts 17, op haar sterfbed. Bij vader Stefan en moeder Connie en zusje Alicia wordt de bodem onder hun bestaan weggeslagen. Hoe verwerk je de dood van je kind? Kan je dat wel verwerken? In de podcast van de Gelderlander vertelt het gezin Janssen uit Beusichem over het verdriet en het gemis. Tot hun woede legt de dader zich niet bij zijn straf neer.

Onder een blauwe lucht, waarin grote witte wolken drijven, steekt de rivierpont donderdag 29 juli 2020 de Lek over. Midden op het dek prijkt een witte kist. Daarin ligt Suzanne, zeventien jaar. Vader Stefan staat rechts, links moeder Connie.



Achter hen jongste dochter Alicia. De wind trekt tijdens de oversteek aan hun zwarte kleding. Dit is de zwaarste tocht van hun leven.

'Spes Salutis' - 'Hoop op redding' - heet de veerpont. Hoe wrang. Als op de Beusichemse oever de slagbomen omhoog gaan, duwen Connie, Stefan en Alicia de baar omhoog het talud op. Naar de klaarstaande koets.

Handen omklemmen de gouden grepen. Voorzichtig, de krans met prachtige witte lelies en rode rozen mag er niet afvallen, schuiven ze langzaam de kist achterop. De koetsier met de hoge hoed klakt met zijn tong.



400 meter verderop houdt de rouwstoet halt. Hier in de bocht van de smalle dijkweg gebeurde het. Hier klapte de grijze bestelbus op Suzanne. Wind ruist door de hoge populieren. De gedachten in de zwarte Mercedes gaan onherroepelijk terug naar die inktzwarte zaterdag, die ogenschijnlijk zo normaal verliep.

'Lieverd, moet ik je anders even brengen?'

Zaterdag 4 juli 2020. Oei! Al kwart voor. Suzanne schrikt van de tijd. Om vijf uur moet ze op haar werk zijn. Voor haar bijbaantje als serveerster in 't Veerhuys. Naar het fraai gelegen restaurant, pal op de stoep van de veerpont tussen Wijk bij Duurstede en Beusichem, de eeuwenoude oversteekplek tussen Utrecht en Gelderland, is het amper 15 minuutjes fietsen.

"Lieverd, moet ik je anders even brengen?" Suzanne moet lachen om haar moeder, altijd even bedrijvig als behulpzaam. "Nee mam, ik leg het straks wel even uit." Vader Stefan moet grinniken. Hij kent zijn zestienjarige dochter.



Zijn 'Suzy' heeft het te laat komen zo'n beetje tot kunst verheven. Hulpvaardig zet hij haar witte Cortina-fiets alvast klaar. "Bedankt pap", roept Suzanne vrolijk. "Laterrr. Doei!" En weg is ze. Stefan kijkt haar na. Dat ze op dat moment zo uit hun leven wegfietst...

Die middag was Suzanne druk aan het rekenen geslagen. Als je als student toch thuis blijft wonen, hoeveel studiefinanciering heb je dan nodig? Na de zomer lonkten nieuwe horizonten. Technische Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool in Den Bosch was het geworden.



Na het bezoeken van tig open dagen. Stefan had haar bij het berekenen even geholpen. Kleine meisjes worden groot, mijmerde hij. Suzanne had haar tienerslaapkamer gerestyled. De nieuwe lamp was opgehangen. Boven het bed moest nog een nieuwe poster komen.

Twee ernstige gezichten met één slechte boodschap

Connie strijkt boven de was. Stefan is in de keuken druk met potten en pannen in de weer. Als de deurbel gaat is het net half zes. "Bent u de vader van Suzanne?" Alicia kijkt op van de bank. Huh, politie?



Twee agenten. Twee ernstige gezichten met één slechte boodschap. Voordat ze het goed en wel beseffen bevinden Connie en Stefan zich op de achterbank van de surveillanceauto. Onder gillende sirenes gaat het naar Utrecht, naar het Universitair Medisch Centrum.

Hoop flakkert op

Uren duurt het voordat ze Suzanne mogen zien. Hun meisje ligt stil onder de lakens, lijkwit en onherkenbaar door een enorm opgezwollen hoofd. Een akelig gezicht. Suzanne heeft een hersenkneuzing en inwendige bloedingen in haar hoofd. De artsen en verpleegkundigen in het U.M.C. zijn zo lief en zorgzaam.



Connie kent dit ziekenhuis. Ooit, 24 jaar oud, lag zij hier zelf, na een trap van haar paard. Wonderwel was ze er boven opgekomen. Nu zou hun meisje datzelfde kunstje flikken. Aan dat verhaal klampen ze zich vast. Suzanne doet aan kickboksen, hardlopen en tennissen. Ze is zo sterk, zo fit.

Nog één keer een drain

Twintig dagen leven de Janssens tussen hoop en vrees. Ze praten, houden Suzannes hand vast en knuffelen haar zachtjes, onderwijl vertellend hoe iedereen meeleeft. Soms lijkt het goed te komen. Een nieuwe CT-scan vertoont een hoopvoller beeld. Zo wordt Suzanne op 14 juli, vechtend voor haar leven, zeventien jaar.



Moeder Connie is twee dagen later zelf jarig. In plaats van taart en een huis vol gezellige verjaardagsvisite zitten zij en Stefan bij de neuroloog. Besloten wordt om Suzanne nog één keer een drain te geven, dit keer in het hoofd. Geen zware operatie, wel een riskante.

1.000 gevouwen kraanvogels

Hoop groeit in hun hart. Die avond zitten Connie, Stefan en Alicia in Culemborg op het Koningin Wilhelmina College. Heel het KWC steekt het gezin tijdens de speciale diploma-uitreiking een hart onder de riem. Voor de ontbrekende Suzanne is een filmpje opgenomen. Docenten, medewerkers en leerlingen wensen haar veel beterschap toe. Vriendinnen overhandigen duizend gevouwen kraanvogels. Volgens oud-Japans geloof brengt dat geluk.

Opgeladen door zulke hartverwarmende meelevendheid vertrekken ze opnieuw naar het ziekenhuis. Suzannes havodiploma gaat ongetekend mee. Dat moet Suus zelf maar doen, vertellen ze hun dochter even later. Connie geeft haar oudste dochter talloze kusjes op haar wang. Namens heel veel mensen. Suzanne reageert, ziet Stefan verrukt, ze trekt haar knieën op.

'Morgen wordt Suzanne overgebracht naar de gewone afdeling Panda en gaan we daar de kraanvogels ophangen en haar kamer prettig inrichten voor Suzanne.' Zo appt Stefan 's avonds laat na thuiskomst optimistisch naar familieleden, vrienden en vriendinnen, buren en dorpsgenoten, die intens meeleven. Sinds het ongeluk houdt hij hen via een verzendlijst op de hoogte.

Enkele dagen later is alle hoop vervlogen. Suzanne heeft een hersenbloeding gehad. De drain functioneert niet meer. Haar hersenschade is toegenomen. "Een bitter gegeven", bericht Stefan op 21 juli aan de meelevenden:

'De dokters en zorg hebben nu als doel om haar sterven pijnloos te laten verlopen. Door verdoving en pijnstilling bieden ze Suus maximaal comfort. Ons doel is om Suus een mooie laatste tijd te bieden en haar te korte leven te vieren. Wanneer het is afgelopen is niet te zeggen, we zijn tot die tijd bij haar.'

Een dag later stort hun wereld in: 22-07-2020 22:10 - Stefan Janssen: 'Hedenavond 21:40 is onze allerliefste Suzanne overleden.'

'Suzanne neemt je mee'

De begrafenis moet de allermooiste zijn die ze haar kunnen geven. Suzanne neemt je mee. Boven haar uitvaart zweeft het liedje van Herman van Veen. Het afscheid in de schoolaula van het KWC is indrukwekkend. Onderweg naar de begraafplaats in Beusichem, bij 't Veerhuys, het fraaie witte kerkje in het dorpshart, bij huis. Overal staan mensen. Stil en verdrietig. Velen houden een roos in de hand. Iedereen in Beusichem kent Suzanne. Goedlachs, lief en spontaan. "Als Suzanne voorbij liep, was het alsof er een lichtje ging branden", vertelt haar baas Vincent van 't Veerhuys.

Op deze fraaie zomerdag, donderdag 29 juli voelt alles triest en troosteloos. "Niemand wil hier vandaag in dit kerkje zijn", verwoordt dominee Leendert Jan van Lingen treffend. "Met al onze waarom-vragen komen we hier. Antwoorden zullen we niet snel krijgen." Hij bidt om kracht.

Pianoklanken en een heldere meisjesstem vullen na het gebed de St. Johannes de Doper. Alicia zingt Ik mis je van Maaike Ouboter. Zo sportief als Suzanne was, zo muzikaal is haar zusje.

Ik moet nu...

Alleen

En houd me vast als het nodig is

In gedachten

En ik zoek je in alles om me heen.

Nooit meer 'Hi Skippybal'

Sinds het ongeluk zit Alicia gevangen in therapieën. In keihard besef alleen door te moeten. Nooit meer dat pestende 'Goedemorgen ratatouille'.



Steevast Suzanne's ochtendgroet, als ze in het weekeinde weer eens laat haar nest uitkwam, en nog slaperig in een joggingbroek, foute sokken en een te grote trui van pappa de woonkamer binnenkwam. "Hi skippybal", kaatste Alicia terug. Want Suus 'skipte' haar altijd, negeerde haar Insta's. Nooit meer die onderlinge kift. Dat geruststellende geruzie, zoals alleen zusjes dat kunnen.

'Wat als zij Suzanne wél had weggebracht?' Zware gedachten kwellen Connie. Wat als ze tien seconden eerder of later was weggefietst. Het zijn gedachten, waartegen ze moet knokken, zodat ze niet te zwaar worden.



Elke dag steekt ze kaarsjes aan bij het graf. Met behulp van spons en trekker laat ze de steen spiegelen. Bij het afscheid krijgt Suus, namens allen, een handkus. "Ze is er. Ik voel haar." Dekt ze thuis per ongeluk toch soms de tafel voor vier.

Stefan, in tranen, luistert stil. Rouwen? Komt hij helemaal niet aan toe. Niet zolang het 'dossier rechtbank' open ligt. Want weer moeten de Janssens naar Arnhem. Komende donderdag wacht weer die confrontatie met de man, die Suzanne uit hun leven wegrukte. Vorig jaar de rechtbank, nu het gerechtshof. "Suzanne is van onschatbare waarde. Niets, geen enkele straf, brengt haar terug."



Ze hadden na het vonnis een mediation-gesprek. Desondanks is Albert P. tegen zijn straf in hoger beroep gegaan. Dat is zijn recht. Maar dat de dader zichzelf in hun ogen voorop stelt. Alleen om zijn rijbewijs te behouden. Het maakt zó verdrietig, zó boos.



Albert P. is zwaar gelovig. Pijn en verdriet in het leven zijn voorbestemd. De mens wikt, maar God beschikt. Zoals het aanrijden van Suzanne. Maar niet, zegt Stefan boos en verdrietig, als de rechters hem vervolgens terecht straffen voor zijn daden. "Is het dan opeens niet de wil van God?"

De dader

Albert P. (59) uit Wijnjewoude: "Zonder rijbewijs al mijn klanten kwijt'"

Een rijontzegging van een jaar plus een taakstraf van 240 uur. Die straf kreeg Albert P. (59) uit Wijnjewoude van de rechtbank in Arnhem voor het doodrijden van Suzanne. Waarom hij in hoger beroep is gegaan? Hij kan zijn rijbewijs niet missen, verklaart de Fries desgevraagd. Hij slijpt in restaurants messen voor koks.

"Zonder rijbewijs kom ik in het faillissement, want dan raak ik al mijn klanten kwijt. Ander werk? Meneer, ik ben ongeschoold. Ik ben straks 60 jaar. Waar moet ik ander werk vinden? Hoe moet ik daar dan komen? Het openbaar vervoer is niks bij ons. Ik woon op het platteland."

"Ik heb het meisje niet gezien. Voor mijn gevoel hield ik uiterst rechts. Zij heeft mij ook niet gezien. Volgens een getuige hing het meisje met de ellebogen over haar stuur. Ze was met de telefoon aan de gang en had de oordopjes in de oren. Ik heb op de dijk mijn ogen niet gehad, waar ik ze had moeten hebben. Daar ben ik fout mee geweest."

"Ik snap dat de ouders in tranen en tuiten in de rechtbank zaten. Ik zat er rustig bij, maar werd daardoor als onverschillig en hard afgeschilderd. Ook in de media. Dat is niet terecht. Ik ben een gevoelsmens. Ik weet wat die ouders meemaken. Mijn zusje is ook op een dijk verongelukt. Ik heb gezien hoe mijn ouders er onder door gingen. Dat zusje zit nu allenig aan de etenstafel. Net als ik."

"Met de ouders heb ik vrede gesloten. Tenminste, dat dacht ik. Bij de mediator hebben we elkander gesproken. Zij dachten dat ik een ongevoelig mens was. Ik heb meerdere sterfgevallen in mijn leven meegemaakt. Dan kan ik dat allemaal wel meesjouwen. Ik moet wel verder met mijn leven. Je verandert er niks om. Het meisje krijg je er niet mee terug. Het verdriet zal slijten. Het gemis niet. Dat wordt alleen maar erger. Zo ervaar ik dat ook met de personen die bij mij weggevallen zijn."

