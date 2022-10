Het bedrijf Kitepower produceert elektriciteit met een enorme vlieger. Nu is het nog pionieren, maar de oprichters zien grote kansen voor duurzame energie.

Wie ooit op het juiste moment met een vlieger op het strand stond, weet: de wind kan flink rukken aan een lap stof. Een leuk speeltje, maar op groter formaat is het ook een mooie bron voor de productie van groene energie. Het jonge bedrijf Kitepower, een spin-off van de TU Delft, is ermee bezig.

Sinds 2016 bouwden de techneuten aan een gigavlieger, met de omvang van 60 vierkante meter. Die zit vast aan een kabel, die weer vastzit aan een katrol met een stroomgenerator. De kracht waarmee de wind de matrasvlieger door de lucht jakkert, drijft de stroomgenerator aan, vertelt technisch directeur Joep Breuer (41) van Kitepower. "Onze huidige proefopstelling van 100 kilowatt kan stroom produceren voor 150 huishoudens."

Voordat de indruk ontstaat dat Breuer en zijn tien collega's dit allemaal zelf hebben gedacht: het idee is oud. In de jaren tachtig zetten onderzoekers het concept al op papier. En astronaut en uitvinder Wubbo Ockels (1946-2014) begon te experimenteren met de vlieger als energiefabriek. Hij zette aan de TU Delft in 2012 een vakgroep op om de techniek tot wasdom te brengen.

Testen op Goeree-Overflakkee

"Daar bouwen wij nu op voort", zegt Breuer. Voorlopig voortvarend. De vlieger terugtrekken kost ook energie, 20 kilowatt, maar dat is veel minder dan de opbrengst van de trekkracht van de vlieger aan de kabel: 130 kilowatt. "We hebben diverse succesvolle tests in praktijk uitgevoerd", vertelt de mede-initiatiefnemer. In het open landschap van Goeree-Overflakkee bewees de energievlieger zich.

Ook deed Kitepower een geslaagde proef op Bonaire. Dat gebeurde in samenwerking met Defensie, dat dieselgeneratoren voor kampen en legeracties wil vervangen door duurzame energiebronnen. "Ons volgende doel is een langere proef, van weken of maanden, ergens in Noordwest-Europa", zegt Breuer.

Dat moet ergens in een weids, open landschap gebeuren, omdat Kitepower moet bewijzen dat de energievlieger veilig aan te sturen is. In Nederland is zo'n testcase te riskant.

De start-up, die via een crowdfunding-actie net ruim 1 miljoen euro aan groeigeld heeft opgehaald, zoekt nu samenwerking met grote energiebedrijven. "Dat kunnen we goed gebruiken om onze techniek door te ontwikkelen en te groeien."

'We moeten alle technieken benutten'

Kitepower hoopt zo snel mogelijk een serieuze rol te kunnen gaan spelen in de energievoorziening. "Windmolens en zonnepanelen zijn keihard nodig, maar we moeten alle denkbare duurzame technieken benutten."

Kitepower sluit de stroomgenerator van de vlieger vooralsnog niet aan op het elektriciteitsnet. Een grote batterij in een container slaat de stroom op. Dat maakt de vlieger inzetbaar voor de energievoorziening van festivals, kampen of bouwlocaties.

Het prototype van Kitepower moet 180.000 euro gaan kosten. Het bedrijf hoop volgend jaar de eerste exemplaren te kunnen verkopen. De veel grotere energievliegers die het bedrijf in de toekomst wil produceren, mogelijk gekoppeld aan een drijvend batterijplatform op zee, kunnen miljoenen gaan kosten.

Groot voordeel in vergelijking met een windmolen is volgens Kitepower dat er geen paal hoeft te worden gebouwd of in de zeebodem geheid. Wel geldt voor allebei de windtechnieken: (trek)vogels kunnen ermee in aanvaring komen. Kitepower is hierover in overleg met ecologen, zegt Breuer.

Repareren met een naaimachine

Kitepower stelt in een overgangsfase te zitten, van concept naar commercieel project. De initiatiefnemers hopen op een doorbraak. Weinig hoopvol is dat een eerder bedrijf van de TU Delft met een soortgelijke aanpak na jaren van testen en groeien failliet ging. Dat was Ampyx Power, een bedrijf dat energie produceerde door een generator aan te drijven met zweefvliegtuigen.

"Treurig dat dit bedrijf mislukt is", zegt Breuer. Toch ziet hij wel belangrijke verschillen, die maken dat hij zijn eigen onderneming een grotere kans van slagen geeft. "Zweefvliegtuigen zijn duur, complex en kwetsbaar. Wanneer onze vlieger tijdens een test neerstort, kunnen we de reparatie doen met een naaimachine."