In de Spaanse satirische film Competencia Oficial speelt Antonio Banderas een ijdele Hollywoodacteur. Zelf wil hij vooral lol hebben op de set. 'Ik geef geen fuck om mijn carrière'.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Net als Antonio Banderas (62) vrolijk zit te vertellen over zijn hartaanval, die hij overleefde dankzij de aspirinetabletten van zijn vriendin en de buisjes die artsen met spoed in zijn vernauwde kransslagaders plaatsten, probeert de pr-dame een einde te maken aan het gesprek. Dit was de laatste vraag, waarschuwt ze het vijftal journalisten dat kort mocht aanschuiven voor een onderhoud met de filmster, vanwege diens hoofdrol in de Spaanse komedie Competencia Oficial.

"Maar het was niet mijn laatste antwoord!", zegt de acteur monter, terwijl hij haar wegwuift. "Die hartaanval was een van de beste dingen die me ooit is overkomen. Kennelijk kan dat: iets doet zich voor als slecht, maar gaat over in iets goeds. Ik zag al die zaken waar ik me altijd zo druk om maak één voor één wegvallen." Banderas doet een explosie na, met volgeblazen wangen. 'Poef! Politiek? Weg! Die nieuwe auto die ik ging kopen? Ook weg! En wat er dan overblijft: familie, mijn dochter. En niet mijn beroep, maar mijn roeping. Nou ja, en toen, ik weet niet hoe dat zit, misschien iets met mijn aura of zo, maar ineens kwamen er allerlei goede dingen op me af. Ron Howard belde: wil je Picasso doen? En toen belde Almodóvar voor Dolor y gloria. En daarna Steven Soderbergh voor The Laundromat. En deze lui natuurlijk."

Dolor y Gloria. Dolor y Gloria. Foto: RV

Acteerduel

Deze lui, dat zijn de Argentijnse film- en televisiemakers Gastón Duprat en Mariano Cohn. Met hun vanaf volgende week in de Nederlandse bioscopen vertoonde satirische film Competencia Oficial (officiële competitie) nemen ze de film- en acteerwereld met sardonisch plezier op de hak. De met festivalprijzen overladen Spaanse cineast Lola Cuevas (een rol van Penélope Cruz) verwerft de royale financiering van een zakenmiljardair, waarna de excentrieke verschijning haar speelfilm optuigt als een (acteer)duel tussen de twee uitersten van het acteurslandschap. De ene rol voor de over-serieuze toneelgod Iván Torres, de andere voor de lichtzinnige Hollywoodster Félix Rivero, die bij de repetities komt voorrijden in z'n gele Ferrari. Twee ijdele mannen met joekels van ego's, met zichtbaar plezier vertolkt door de echte Argentijnse toneelgod Oscar Martínez (72) en de echte Hollywoodster Banderas.

Antonio Banderas met Penelope Cruz in Competencia Oficial Antonio Banderas met Penelope Cruz in Competencia Oficial Foto: RV

Wie Competencia Oficial ziet, leert dat je acteurs nooit zomaar op hun woorden kunt vertrouwen: die acteren ook in hun vrije tijd. Het was een relativerende en gevoelige monoloog die Banderas zojuist tegenover de pers afstak, over de lessen van zijn hartaanval en de 'echt belangrijke' zaken in het leven. Maar hoe weten wij of dit dan ook niet - deels - geacteerd was? "Oh no!", zegt de acteur met onschuldige blik, gevolgd door een grijns.

Muze van Almodóvar

Mocht iemand ooit besluiten dat er een speelfilm zit in het leven van José Antonio Dominguez Bandera (Banderas voor de bühne), dan lijken de jonge jaren van de in Málaga geboren en getogen acteur toch het interessantst. De wordingsgeschiedenis van de man die de mannelijke muze werd van Pedro Almodóvar, de cineast die de Spaanse tegencultuur zo uitbundig op film vatte in de woelige jaren waarin Spanje overging van dictatuur tot democratie. En hoe die acteur vervolgens vlot overstapte naar Hollywood, eerst nog zonder enige kennis van het Engels, nadat Madonna hem alvast van wat extra star-appeal voorzag door hem (en Almodóvar) op te zoeken in haar documentairehit In Bed with Madonna: "I'm gonna make Antonio fall madly in love with me."

Maar alles begint met een gebroken voet en aldus geknakte voetbaldroom, waarna de zoon van een lerares en een agent van de Guardia Civil aanmonstert bij het plaatselijke toneel, dat dan nog onder zware censuur staat van het autoritaire Spaanse regime. Antonio belandt meermaals in de cel, vanwege het opvoeren van staatsondermijnende stukken (Brecht), tot grote vrees van zijn ouders. Een poging om aansluiting te vinden bij La movida Madrilena, de tegencultuur in de hoofdstad, lijkt te mislukken. Tot Antonio na een hongerig jaar in Madrid nét op de dag dat hij met hangende pootjes terug naar Málaga wil reizen tegen de dochter van een bekende toneelactrice aanloopt: ze bezorgt hem een auditie.

Korte tijd later zit Antonio op een terrasje, met een volle snor vanwege de verkregen toneelrol, en schuift een wat wonderlijke, rap pratende man aan, die hem mededeelt dat hij een 'romantisch' gezicht heeft: zou een film niks voor hem zijn? O, dat is Pedro, merkt de bareigenaar later op, die wil films maken, maar dat wordt nooit wat.

Het zijn die vurige, passievolle ogen, zei Almodóvar ooit, over wat hem aantrok in Banderas. "Ogen waar je rollen omheen kunt bouwen."

Na een rolletje als terrorist in Almodóvars Laberinto de pasiones (1982) krijgt de alliantie vorm in de erotische thriller Matador (1986), de komische thriller La ley del deseo (1987) en de bonte hitkomedie Mujeres al borde de un ataque de nervios (Women on the Verge of a Nervous Breakdown) uit 1988, waarmee Almodóvar in één klap zijn internationale reputatie vestigt. Een jaar later rondt de vroege Almodóvar-Banderas-tandem af met de door Harvey Weinstein aangekochte komedie Átame! (Tie Me Up! Tie Me Down!), waarin Banderas als psychiatrisch patiënt een pornoactrice ontvoert. De acteur meldt zich in Hollywood, om zich pas decennia later te herenigen met zijn Spaanse ontdekker, voor La piel que habito (2011).

Penelope Cruz

Officieel is Competencia Oficial zijn derde film met Cruz, die andere en iets latere muze van Almodóvar. De Spaanse actrice speelde de moeder in Almodóvars autobiografisch getinte drama Dolor y gloria, waarin Banderas optrad als de regisseur zelf; de rol waarvoor hij in 2020 zijn eerste en enige Oscar-nominatie kreeg. "We deelden één scène, zonder interactie: ik zeg alleen cut, als haar regisseur. En we zaten samen in die vliegtuigfilm van Almodóvar, Los amantes pasajeros, maar dat was slechts een cameo. Dit is dus onze eerste echte samenwerking. Ik leerde Penélope al kennen toen ze 18 was. We werden aan elkaar voorgesteld in New York, toen ik een paar dagen vrij was van de set van Philadelphia (Banderas speelde de geliefde van Tom Hanks' met aids besmette hoofdpersonage, red.). Ze ging met een Spaanse rockster die in New York zat. Later nodigde ik haar bij me thuis uit in Los Angeles, waar ik al ingeburgerd was, dus ik opende de deuren voor alle Spanjaarden die aanwaaiden. Het klikte meteen tussen haar en Melanie (Griffith, Banderas' tweede ex-echtgenote). En het was geweldig om nu eindelijk eens met haar te kunnen acteren. We houden van elkaar."

Philadelphia, of eigenlijk de avond van de Oscar-bekroning van Tom Hanks' hoofdrol, betrof een scharniermoment voor Banderas. Na afloop op het feest van Elton John, aan tafel bij Elton, Bruce Springsteen (Oscarwinnaar met zijn liedje Streets of Philadelphia), Tom Hanks en Steven Spielberg, stelde die laatste de vraag: ken je Zorro? Ja, die kende Banderas wel. "Kom morgen bij me langs", zei Spielberg, "dan hebben we het erover". Met de door Spielberg geproduceerde hit The Mask of Zorro (en het onvermijdelijke vervolg The Legend of Zorro) was Banderas voorgoed getypecast: boven op de stapel van de Hollywoodstudio's als die sexy-charmante latinoman. Maar wat gaf het. Later ridiculiseerde Banderas dat imago door zijn stem - met onslijtbaar Spaans accent - te lenen aan Puss in Boots, het heerlijk Spaanse katje uit Shrek, dat ook nog een solofilm kreeg toebedeeld: weer een kolossale hit.

Thuis in Spanje mopperde Almodóvar in de pers weleens op zijn voormalige protegé: die kon beter dan wat men hem in Hollywood verschafte. Vond Banderas niet erg: Pedro mocht dat zeggen.

Spelen

Banderas, op de vraag of hij de roem op enig moment in zijn carrière te serieus nam, zoals de acteur die hij speelt in Competencia Oficial: "Nee. Op de rode loper kun je misschien denken dat je speciaal bent, voor vijf minuten. Maar daarna of op het werk zelf niet. Ik heb geluk, zo zie ik het. En acteren is een spel. Het Engelse woord is fantastisch: to play. De beste acteurs zijn kinderen die cowboytje en indiaantje spelen, want ze gaan er helemaal in op. Is dat serieus? Nee, het is spelen. Maar als je er zo in opgaat als die kinderen, zullen mensen die naar je kijken je ook geloven. Dan ben je waarachtig."

Nog een vraag van de pers: wat het vreemdste was dat een regisseur hem ooit vroeg, voor de opnamen van dat oeuvre van zo'n honderdtwintig speelfilms. "Oef. Er zijn me veel rare dingen gevraagd door regisseurs. Heroïne injecteren bijvoorbeeld, om een personage dat verslaafd was beter te begrijpen. Uiteraard weigerde ik dat."

Het was niet Almodóvar, benadrukt hij. "O nee, dat zou Pedro nooit vragen. Nooit."

Na zijn hartaanval kocht Banderas een theater in zijn geboortestad Málaga, het Teatro del Soho. Hij is nauw betrokken bij de opvoeringen. "Ik geloof dat het theater er in deze tijd meer toe doet dan ooit. In een wereld waarin technologie een steeds grotere rol speelt, lijkt datgene wat níét vastgelegd wordt niet meer te bestaan. We zijn de hele dag bezig met onszelf te filmen. Theater is puur: jij, ik, niks ertussen. En na afloop maakt het deel uit van je herinnering, waar het groeit in je binnenste. Kijk, ik verkeer nu in een positie dat ik wil genieten van mijn vak, los van wat het betekent voor mijn carrière. Ik geef geen fuck om mijn carrière. Ik wil lol hebben terwijl ik acteer. En dat doe ik."