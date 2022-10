Dertig jaar geleden was de roman De wereld van Sofie een wereldhit. Nu is er een stripversie van deze moderne klassieker. 'Ik wilde jongeren iets aanreiken waarmee ze beter na kunnen denken over de wereld.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Van De wereld van Sofie zijn over de hele wereld miljoenen exemplaren verkocht. Het boek uit 1991 van de Noorse kinderboekenschrijver Jostein Gaarder volgt de avonturen van Sofie Amundsen, een 14-jarig meisje dat door een mysterieuze filosofiedocent, Alberto Knox, wordt ingevoerd in de geschiedenis van de westerse filosofie. Het werd omgewerkt tot film, musical, bordspel - en nu verschijnt het als stripboek. De Waalse schrijver Vincent Zabus (51) maakte het samen met tekenaar Nicoby.

Hoe ontstond het idee voor dit boek?

"Tijdens de coronalockdowns kwamen er tal van vragen op onze samenlevingen af, over hoe we samen moeten leven. Maar als ik het debat gadesloeg dacht ik vaak: jammer dat mensen niet beter geïnformeerd zijn, en meer kennis hebben van de geschiedenis van het denken.

"In verschillende periodes is door denkers nagedacht over wat het betekent om samen een maatschappij te vormen. Daarvan kennisnemen kan ons helpen zelf anders te gaan denken. Vooral jongere mensen. Voor hen is de toekomst onzeker. We sloten ze maandenlang op. Ik ben naast schrijver ook docent en zag hoe ingrijpend dat voor hen was. Ik wilde hun iets aanreiken waarmee ze beter na kunnen denken over de wereld waarin ze volwassen worden, over de vragen die op ze afkomen. En laten zien dat er meer is dan alleen je mening en je gevoel, dat je kunt argumenteren. Dat motiveerde me om dit boek te maken."

Lukte het om alles uit de roman over te brengen in stripvorm?

"Je verliest misschien wel wat aan informatie in een strip. Overigens is dit nog maar deel één, er komt een tweede deel. De roman beslaat zo'n vijfhonderd tot zeshonderd pagina's, dat krijg je niet in één stripalbum geperst. Maar ik denk dat je met een stripversie ook iets wint; een beeld is niet per se een verarming van een idee. Het is een andere vorm, die je ook tot andere dingen in staat stelt.

"In ons stripboek laat ik Sofie de filosofen uit het verleden persoonlijk ontmoeten. Niet alleen is dat beeldender dan hoe het in de roman was, maar het voegt ook echt iets toe. Als ze Socrates ontmoet in Athene leg ik zijn idee van 'majeutiek' - hij zag zichzelf als een 'vroedvrouw' die de ander helpt om zijn eigen kennis te 'baren' - niet uit, maar laat dat gebeuren. En wel bij haar. Socrates woelt haar los, prikkelt haar, ze komt ertoe ideeën te formuleren die ze anders misschien niet gehad zou hebben."

Show, don't tell - dat gaat bij uitstek op voor een strip?

"Inderdaad. Je kunt personages midden in de situatie zetten. Neem Plato's allegorie van de grot. In ons stripboek loopt Sofie er echt in!"

Enthousiast bladert Zabus voor de Zoom-camera door het boek om de tekening te laten zien. Grote ronde bril met zwarte montuur, grijze wollen trui, drukke, beweeglijke handen. "Het concept is daardoor meteen bevattelijk. Het beeld maakt het concreet. Of neem Democritus, de filosoof die als eerste het idee verwoordde dat alles uit 'atomen' bestaat. In onze tekening is Democritus uit legoblokjes opgebouwd, een legofiguur dus. Het idee wordt hier door het beeld zelf al uitgelegd. Dat kun je in een geschreven tekst nooit doen. In de roman ontmoet ze hem niet eens."

Jullie hebben dus ook dingen toegevoegd of weggelaten?

"Zeker. Wij wilden niet 'illustreren' of samenvatten. We wilden een boek dat op zichzelf staat, met zijn eigen artistieke waarde. Daarvoor hadden we soms andere dingen nodig. Sommige dingen werken in een roman wel en in een stripboek niet, en andersom. We hebben ons daarom de nodige vrijheid gepermitteerd. In het hoofdstuk over de middeleeuwen laten we Sofie bijvoorbeeld in de catacomben van een kerk lopen, waar de skeletten met haar beginnen te praten. Dat is heel beeldend. Of neem de cynische filosoof Diogenes, die in een ton leefde, en over wie de anekdote gaat dat Alexander de Grote hem vroeg of hij iets voor hem kon doen, waarop Diogenes antwoordde: 'Jawel, uit mijn zon stappen'. Dat speelt in de roman maar een klein rolletje, maar visueel is dat natuurlijk prachtig, dus dat hebben we uitvergroot."

De 14-jarige Sofie (links) gaat op avontuur door de filosofie­geschiedenis. De 14-jarige Sofie (links) gaat op avontuur door de filosofie­geschiedenis. Foto: Scratch Books

Hebben jullie de verhaallijn verder wel intact gelaten?

“Grotendeels wel, maar ook daaraan hebben we elementen toegevoegd. Bijvoorbeeld dat Sofies vader stierf toen zij zes was. Dat maakt dat zij, als ze met filosofen praat over de vraag of er leven is na de dood, veel gretiger wil weten hoe het zit. Ze heeft een motief om het echt te willen begrijpen.

"Bij de dood van Socrates realiseert ze zich: 'Mijn vader heeft ook niets geschreven, net als Socrates. Er bestaat van hem dus niets meer dan de herinnering die ik aan hem heb.' In het stripboek is ze veel actiever op zoek naar antwoorden dan in de roman. Dat geeft een andere spanningsboog. We hebben ook nog een filosoof toegevoegd die in de roman niet wordt besproken, Averroes. Die denker uit de twaalfde eeuw zorgde ervoor dat Aristoteles in Europa werd herontdekt. We vonden het vanuit politiek oogpunt belangrijk dat er ook een Arabische filosoof aan bod kwam."

Jullie hebben het boek politiek 'correcter' gemaakt?

"Ja. De roman is dertig jaar oud. Soms hebben we andere accenten gelegd om hem beter bij onze tijd te laten aansluiten. Ecologie en feminisme bijvoorbeeld, waren ook in de roman al wel thema's, maar die hebben wij veel meer ruimte gegeven."

Wat vond Jostein Gaarder eigenlijk van al die veranderingen?

"We hebben al vroeg contact met hem gezocht, een eerste hoofdstuk opgestuurd, hem uitgelegd wat we wilden doen. Hij vond het niet erg, moedigde ons zelfs aan. 'Waarom niet', zei hij. 'Ga jullie gang, vind het verhaal opnieuw uit, maak het jullie eigen'."

Wat was het leukste om uit te beelden?

"De vraag naar Sofies identiteit. In de roman ontdekt zij op een gegeven moment dat zij een romanpersonage is. Dus in het stripboek laten we haar ook ontdekken dat zij een stripfiguur is. Daar komt ze geleidelijk achter, en het was heel leuk om daarmee te spelen. Als ze bijvoorbeeld Aristoteles ontmoet, zegt hij: 'De vrouw is een imperfecte man'. Sofie is geschokt door zijn misogynie, grijpt naar zijn tekstwolkje en probeert het uit te gummen. Dat lukt niet en dan ontdekt ze dat ze opgesloten zit in haar 'vakje'."

Wat was de moeilijkste filosofie om in beeld te vangen?

"Die van Kant. Daar heb ik echt mee geworsteld. Zijn denken is complex. Als je dat te veel wil samenvatten, begrijp je het niet meer, je hebt alle tussenstappen nodig. Maar hoe dat visueel te maken? Ik heb die passage iets van vijf keer herschreven."

Wat maakt De wereld van Sofie zo'n bijzonder boek?

"Het is laagdrempelig en aanstekelijk. Je voelt je als lezer van De wereld van Sofie bovendien intelligent, omdat je het meeste kunt begrijpen en je je kunt identificeren met Sofie, die net als jij een beginner is en sommige dingen ook moeilijk vindt. Dat verklaart het succes van de roman. Ik las hem zelf voor het eerst toen ik 18 was en net op de universiteit zat. Ik had op die leeftijd de indruk dat filosofie heel ingewikkeld is, dat het niet iets voor mij was. De wereld van Sofie was daarom belangrijk voor me. Gaarder vertelde me: 'Filosofie is wel iets voor jou, lees, begin'. Het was als een sleutel om een deur te openen, het gaf me toegang tot de filosofie. Als ik was begonnen met de Ethica van Spinoza of een boek van Kierkegaard, had ik het al gauw opgegeven. Maar door Gaarders boek wilde ik méér."