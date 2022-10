Brabanders Jan en Monique van Loon mogen zich eigenaren noemen van Chateau Marillaux, beter bekend als Chateau Meiland. Ze zijn net terug in Vessem en volgende week vertrekken ze weer naar Aixe-sur-Vienne voor de herfstvakantie. 'Dat pendelen blijven we ook doen.'

"We wilden al langer iets kopen in het buitenland, samen met twee bevriende echtparen. Toen een van mijn kinderen dit kasteel op Funda zag staan, twijfelden we geen moment. Mijn vrouw ging met een vriendin naar de open dag en was razend enthousiast. De andere twee echtparen niet, zij zagen dit niet zitten", vertelt Van Loon, gepensioneerd notaris in Vessem.

De vraagprijs was 1.250.000 euro. Hoe graag ze ook wilden, voor hen alleen was dat te hoog gegrepen. Maar de prijs bleef dalen - 'Nee, ik zeg niet hoeveel we betaald hebben' - en uiteindelijk hakten ze de knoop door. De overdracht was op 18 mei.

"En dan heb je ineens een kasteel met 24 kamers en 6,5 hectare grond. Heel mooi, want de familie Meiland heeft het prachtig opgeknapt, maar daar moet je wel iets mee. Voor ons alleen is het veel te groot en daarom willen we er zoveel mogelijk mensen van laten genieten. Dus we besloten het als Bed & Breakfast te verhuren. We hebben veel te bieden. Het kasteel ligt midden in de natuur en er is een zwembad. Er lopen hier zelfs een paar reeën op het landgoed. Prachtig toch?"

Chateau Meiland nooit gezien

Afgelopen zomer hebben de Van Loons een beetje 'geoefend' met familie en vrienden. "Maar er kwamen ook heel veel nieuwsgierige Nederlanders en Belgen langs die het kasteel wilden zien en soms ook bleven overnachten."

Ze hadden zich niet gerealiseerd dat Chateau Meiland zo'n bekend tv-programma was. Van Loon had het nog nooit gezien. "Ik vond het heel leuk. Ik hou er van om met mensen om te gaan. Voor mijn vrouw hoeft het niet per se, al die belangstelling." In totaal hadden ze deze zomer al 38 gasten.

En nu zijn ze weer even thuis in Vessem. Het hele dorp leeft mee. De familie Van Loon krijgt alleen maar leuke reacties. "Het is natuurlijk bijzonder dat zo'n bekend iets nu van iemand in het dorp is", lacht Van Loon.

Echtparen gezocht om kasteel te runnen

Het is niet de bedoeling dat Jan en Monique er gaan wonen. Van Loon: "Mijn vrouw werkt nog en ik ben wel gepensioneerd, maar ik heb afgesproken dat ik nog tot mei blijf meewerken op het notariskantoor. We willen nog reizen."

Daarom zoeken ze meerdere echtparen die voor een tijdje het kasteel willen runnen als gastvrouw en gastheer. Het eerste echtpaar heeft zich zaterdag al gemeld. Bekenden, uit Vessem. Van Loon: "Ze kunnen het voor een maand of een paar maanden doen. Dat moeten we allemaal nog afspreken. Wij gaan nu eerst van alles regelen. De familie Meiland heeft het van binnen mooi opgeknapt, maar buiten moet er nog wel het een en ander gebeuren. En ik hou best van klussen, maar niet de hele dag. Ik doe alleen maar wat ik leuk vind."

En als er iets is, dan kunnen de Van Loons altijd bellen met de Meilandjes. Ze hebben elkaar inmiddels goed leren kennen.