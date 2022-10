Als je partner plotseling sterft, wat doe je dan? De Rotterdamse Anna Visser besloot na de dood van haar geliefde in een impuls het roer om te gooien. Ze kocht een Spaanse pelgrimsherberg en emigreerde. 'Hij voelt in Spanje dichterbij me dan in Rotterdam.'

Ze vindt het 'doodeng'. En dat niet alleen, zegt ze eerlijk, aan het begin van een nieuwe dag in haar plotselinge Spaanse leven: ze had dit eigenlijk nooit willen meemaken. "Maar dan ook écht nooit,'' zegt Anna Visser (47) stellig. "Als ik zou mogen kiezen zou ik meteen weer terug in Rotterdam zijn, mét Chris. Al hadden we in een kartonnen doos moeten wonen. Daar hoef ik geen seconde over na te denken. Als hij niet was overleden had ik niet hier in Spanje geweest. Dat is best een gekke gedachte, ja. Het is een cliché, maar ik heb wel ontdekt dat clichés er niet voor niets zijn. Je leven kan écht van het ene op het andere moment compleet anders worden.''

'Kerst met de vijand'

Anna Visser is geboren en getogen in de stad. Ze maakte naam als omroepbaas van de idealistische omroep Llink, inmiddels opgeheven, en als programmamaker. Haar partner werkte in dezelfde branche. Chris was een sociaal-democraat in hart en nieren, vertelt Visser: altijd bezig met anderen, zich hard makend voor solidariteit. Glimlachend: "Op zijn uitvaart werd De Internationale, het strijdlied van de arbeidersbeweging, gezongen. Dan heb je wel een idee.''



Vaak werkten ze samen: in 2019 organiseerden ze samen nog een kerstdiner voor Rotterdammers met tegenovergestelde gedachten, 'Kerst met de vijand'. Aan nieuwe plannen was geen gebrek, aan plezier ook niet. Visser leefde het leven van een geslaagde veertiger die midden in de stad woont en leeft: veel vrienden, kinderen op het droge, een goede baan. Met een vriendin was ze een paar dagen op vakantie in Frankrijk, zonder partner, toen de telefoon ging. Er was iets ernstigs gebeurd, klonk het. "Het was zo... onwerkelijk en naar. Ik kreeg opeens het telefoontje dat ik nooit hoopte te krijgen.''



Haar geliefde Chris had een hartstilstand gekregen, ging het verder. Hij was niet meer te redden. "We zijn meteen terug gaan rijden.''

In haar herberg richtte Anna een klein altaartje in voor har overleden geliefde Chris. In haar herberg richtte Anna een klein altaartje in voor har overleden geliefde Chris. Foto: Arend Verbrugh

Pas op de helft

Paniek, verdriet: op de snelweg naar huis werd Visser door emoties overmand. Nooit had ze geweten dat zulk nieuws ook fysiek op je in werkt: zelfs zoiets als een hap door haar keel krijgen leek niet meer te lukken. "Weet je wat daarna wél fijn was,'' zegt ze in de gemeenschappelijke ruimte van haar herberg, 1500 kilometer van Nederland vandaan: "Er waren in die eerste dagen en weken na zijn dood constant mensen om me heen. Vrienden, familie. Want ik kon aanvankelijk maar moeilijk alleen zijn, bij het horen van een ambulance raakte ik al in paniek. Terwijl ik natuurlijk helemaal niet bij zijn dood was geweest."

"Maar na een maand werd dat iets minder. Iedereen pakte zijn eigen leven ook weer een beetje op. Zelf moest ik, op de een of andere manier, ook wel weer verder. Toen ben ik gaan nadenken. Ik ben 46, met een beetje pech zit ik pas op de helft. Hoe ga ik er in godsnaam voor zorgen dat ik dat leven nog een beetje leuk ga vinden?"

Gek kattenvrouwtje

"Misschien moet ik de beroemde pelgrimstocht in Spanje en Portugal wel gaan wandelen, dacht ik. Ja, dat zou me goed doen. In een flits heb ik toen een vliegticket geboekt. Hoe ik het zou doen, geen idee, ik dacht alleen maar: ik ga het doen. Vijftien, zestien dagen lopen. Alleen. Het klinkt zweverig, maar dat besluit bleek life changing. Want al lopend begon ik opeens letterlijk elke dag stappen vooruit te zetten, terwijl ik in mijn hoofd heel erg stil kon staan bij mijn verdriet. Heel vaak liep ik ook als een gek kattenvrouwtje tegen Chris te praten."

Anna in Spanje Anna in Spanje Foto: Arend Verbrugh

Terug in Nederland, nog altijd in de rouw, bleef Spanje in haar hoofd zitten. Naar een herberg waar ze had geslapen tijdens de wandeltocht stuurde ze een mail: mocht ze soms een zomer vrijwilligerswerk komen doen?

Veel mensen hebben een Funda-verslaving, zegt ze dan. "Ik keek ondertussen ook met regelmaat wat er zoal beschikbaar was. Te koop, herberg in Spanje, typte ik op een loos moment in. En opeens zag ik deze herberg aangeboden staan. Ik heb meteen de eigenaar gebeld en gezegd dat ik wilde komen kijken. Drie dagen later ben ik hier heen gevlogen.''

'Tranen in m'n ogen'

Hier is Pendueles, aan de Camino del Norte in Asturië, in de buurt van Santander, in een voor veel Nederlandse toeristen onbekende streek. "Ik kwam aan en kreeg meteen tranen in mijn ogen. Het is hier zo ongelooflijk mooi. Heel groen, een knalblauwe zee. Toen ik hier aan kwam rijden zat de oudste bewoner van dit dorp in zijn tuin onder een sinaasappelboom. Hij stond op en kwam naar me toe om me een sinaasappel te geven. Plotseling kwamen er daarna twee Nederlandse toeristen langs, die aan me vroegen: woon jij hier? Nou, nog niet, zei ik.'' Glimlachend: "Opeens voelde het alsof het er echt van zou gaan komen.''

De herberg van Anne Visser De herberg van Anne Visser Foto: Arend Verbrugh

Daarna kwam alles inderdaad in een stroomversnelling terecht, vertelt ze dan. In 2,5 maand werd haar huis in Nederland verkocht, voor een goede prijs. Met de hulp van een in allerijl aangetrokken Spaanse advocaat kocht ze de herberg en vertrok ze daadwerkelijk die kant op. "Ik ben aan een heel nieuw leven begonnen. Ik heb alles achter me gelaten en moest hier opeens alles uitvinden. Ik woon nu opeens niet meer in de grote stad, maar in een herberg midden in een klein dorp van tweehonderd bewoners. Ik heb tien bedden beschikbaar, mijn gasten liggen op één slaapzaal. Ik kook, maak schoon, het is best hard werk."

Knotsgekke eerste dagen

In Spanje staat ze gerust hele dagdelen met een verfkwast in de hand. "Vooral de eerste dagen hier waren knotsgek. Dan stond ik om half zes 's ochtends al te boenen. Het was allemaal zo smerig en vies.''

Aves de Paso is een herberg voor pelgrims die de bedevaart lopen. Zij betalen wat ze zelf kunnen missen. Donativo, zo heet het gebruik in pelgrimsherbergen waar ook Visser aan mee doet. "Dat had Chris als sociaal-democraat zeker mooi gevonden.''

Kapot van het lopen

De eerste gasten bleven al slapen, al is de boel nog lang niet helemaal opgeknapt. "Het was feest hier in het dorp, ik was er nog maar net komen wonen. Er kwamen opeens drie Engelsen aan, met de blaren op de voeten, helemaal kapot van het lopen. Verder konden ze echt niet meer, de volgende slaapplaats was 14 kilometer verder. Maar alles zat hier vol, er was hier geen slaapplek meer te vinden. Ze vroegen: mogen we bij jou slapen? De bedden stonden nog schots en scheef. Ik moest nog schoonmaken, nog verbouwen... Maar ja, zeiden ze, dat maakt ons niet uit. Opeens had ik dus gasten."

Aan tafel ontstonden die avond lange en mooie gesprekken. Een van de gasten bleek aan een oog blind geraakt na een poging tot het sussen van een vechtpartij. Een andere gast kon niet zwanger worden. "Ik stond lang helemaal niet open voor andermans leed. Dat lukte me gewoon niet meer. Dan schakelde ik uit. Maar nu bleek dat opeens weer anders.'' Dat bewees dat ze er goed aan had gedaan hier te komen. "Ik sta weer wat meer open.''

Haar voorgevoel bleek dus juist: emigreren is een manier om met de dood van je partner om te gaan. "Het is alsof Chris hier meer bij me is dan in Nederland. In Rotterdam word ik op iedere straathoek aan hem herinnerd. Dat wilde ik niet meer. Het verdriet is er nog, maar hier in Spanje ben ik tenminste iets nieuws aan het opbouwen."

"Weet je, het was maanden zo dat het eerste waar ik aan dacht als ik opstond, en het laatste waar ik aan dacht als ik naar bed ging, het verdriet was. Dat is niet meer zo. Ik ben nog altijd verdrietig, het kan soms nog opeens komen opzetten, maar nee. Het is beter te verdragen. Ik weet nu dat iedere huilbui ook weer over gaat. Geen mens kan altijd huilen. En als ik weer eens heel hard lach raak ik ook niet meer in paniek. Dat geeft vertrouwen. Ik denk honderd keer per dag aan Chris, dat wel. Maar die rauwe rouw, die is er hier in Spanje nu wel afgegaan.''