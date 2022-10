In hun manifest Optimistische woede roepen de elf Nederlandse en Vlaamse schrijfsters van collectief Fixdit op tot actie tegen het seksisme in de letteren. Die is hard nodig, volgens Gaea Schoeters, en ook de lezer mag aan de bak.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Toen begin deze maand duidelijk werd dat ook de nieuwe Nederlandse literaire canon gedomineerd wordt door mannelijke, witte auteurs en dat schrijfsters wederom slechts met een lampje waren te vinden, ontplofte de appgroep van schrijverscollectief Fixdit. ‘Waren zij voor niemand schouders om op te staan?’, appte Manon Uphoff verontwaardigd over de niet genoemde schrijfsters. ‘Dat er weer zo bedroevend weinig vrouwen op staan (24 op 100) was natuurlijk te voorspellen. Als je ze niet kent, kun je ze er ook niet op zetten’, tikte Fleur Speet terug. Maar het collectief was ook hoopvol, zegt Gaea Schoeters twee weken later vanaf een picknicktafel bij een garage net buiten Antwerpen, waar ze vlak voor een optreden met de Fixdit-leden Annelies Verbeke en Manon Uphoff zit te wachten tot haar motor terug is van een onderhoudsbeurt. ‘We dachten meteen: nu zullen toch ook de ogen geopend worden van de mensen die altijd zeggen dat het wel meevalt met de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de literatuur.’ De Vlaamse journalist en schrijfster van onder andere het bejubelde Trofee (waarin een Wall Street-makelaar naar Afrika trekt om een neushoorn te schieten), is een van de elf vrouwelijke auteurs die actievoeren tegen het seksisme in de letteren. Hun laatste wapenfeit: het manifest Optimistische woede, waarmee ze de komende weken in wisselende samenstelling langs boekhandels toeren.

Dat collectief ontstond bijna toevallig, toen het CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) in 2019 ‘alweer’ geen vrouw had kunnen vinden om het boekenweekgeschenk te schrijven. En dat terwijl het boekenweekthema ‘De moeder, de vrouw’ was. Dat schoot een aantal schrijfsters in het verkeerde keelgat. Ze stuurden een openbare brandbrief die ondertekend werd door ruim 700 mensen uit het boekenvak.

Niet veel later was het weer raak, toen toenmalig minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven in een interview haar negen favoriete schrijvers onthulde: negen mannen. Ze liet zich niet leiden door sekse, maar puur door kwaliteit, verklaarde ze. De minister ontving daarop een doos boeken van vrouwelijke auteurs; in NRC schreven zij dat de uitspraak van de minister een gebrek verried ‘aan bewustzijn over de mechanismen die achter de voorkeur voor mannelijke auteurs schuilgaan’.

En dat was het begin van het collectief Fixdit, dat niet alleen bewustzijn wil creëren, maar het seksisme ook wil ‘fixen’ door oplossingen aan te dragen. Zo is er een podcastreeks waarin schrijvers Annelies Verbeke en Jannah Loontjes (vergeten) vrouwelijke schrijvers wakkerkussen; verzorgen ze historische heruitgaven en is er nu dus een heus manifest (‘Te weinig literatuur lezen van vrouwen kan leiden tot mentale armoede’; ‘De canon kan en moet DIVERSER’) omdat de schrijfsters steeds weer merkten dat mensen nauwelijks kennis hadden over dat seksisme in de letteren.

Een van de co-auteurs van de nieuwe canon vroeg zich na alle commotie op de website Neerlandistiek.nl af: ‘Als vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op de leeslijsten, welk groot onrecht is daar dan geschied?’

‘Ik moet dan altijd denken aan een poster van de actiegroep Guerrilla Girls die posters drukten met: ‘You’re seeing less than half the picture without the vision of women artists and artists of color.’ Zo is het ook met literatuur. We maken meer dan de helft uit van de wereldbevolking. Als je de wereld dan nooit door de ogen van vrouwen ziet, ontbreekt een belangrijk perspectief. Daarbij komt dat als er nauwelijks vrouwen in de canon zijn opgenomen of in musea hangen, je eigenlijk zegt tegen het publiek: vrouwen hebben nooit dingen gedaan die belangrijk genoeg zijn om te worden gecanoniseerd of aangekocht door musea.’

Je zou daar tegenin kunnen brengen dat de canon grotendeels de literaire historie weerspiegelt, toen er eenvoudigweg veel meer mannelijke schrijvers waren.

‘Maar dat is juist een van de dingen die helemaal niet waar blijken te zijn. Ook tot mijn eigen stomme verbazing trouwens. We denken altijd dat die vrouwelijke kunstenaars en denkers er niet waren, maar dat is historisch helemaal niet juist. Ze zijn alleen vaak in de vergetelheid geraakt, ondergesneeuwd. Neem bijvoorbeeld de verzetsvrouwen uit de recent uitgekomen documentaire ‘Nelly en Nadine’, het liefdesverhaal van twee vrouwen in concentratiekamp Ravensbrück. Na de oorlog hebben ze geprobeerd hun gezamenlijk oorlogsdagboek gepubliceerd te krijgen, maar geen uitgever was geïnteresseerd. Het is gewoon níét zo dat die vrouwen er niet waren. Die gaten in de geschiedenis zijn niet per ongeluk ontstaan.’

Moeten er nu witte mannen worden gecanceld?

‘Beslist niet. Wij willen helemaal geen dingen afschaffen, we willen om met Annelies Verbeke te spreken niet aanvallen maar aanvullen. Maar een canon reflecteert natuurlijk per definitie een bepaalde tijd. Daarom moet ie ook steeds aangepast worden.’

Toch maken recensenten als Onno Blom zich zorgen. Van de mannelijke oud-winnaars van de Librisprijs staat er nu geen enkele op de longlist. Hij heeft het over bijltjesdag.

‘Ik vind dat een hele wonderlijke reactie. Jarenlang hebben vrouwen niet of nauwelijks op die lijsten gestaan en nu er iets van een precair evenwicht lijkt te ontstaan, schreeuwt men moord en brand. Die plaats is geen verworven recht.’

Tegenwoordig is ongeveer de helft van de schrijvers vrouw. Waar zit de ongelijkheid?

‘Driekwart van de grote literaire prijzen gaat naar mannelijke schrijvers. Van de 165 bestverkochte literaire werken werden er 25 geschreven door een vrouw. Scholieren lezen voor de lijst in bijna 75 procent van de gevallen een boek van een man. Mannen worden vaker vertaald, vaker gerecenseerd, vaker genomineerd voor prijzen die ze ook vaker winnen. De werkbeurzen die mannen ontvangen zijn hoger en ze krijgen vaker prestigieuze opdrachten. Het is echt geen buikgevoel van een stel hysterische, feministische auteurs die zich achtergesteld voelen.’

De verklaring ligt volgens Molnar in de bijzondere omstandigheden van het nachtleven. “De muziek, de mensen, de opwinding, de alcohol en de drugs: ze zorgen voor een situatie waarin bij sommige mannen ook een hoop opgekropte agressie aan de oppervlakte kan komen. Ze vertonen gedrag dat ze niet vertonen wanneer ze overdag met hun mandje door de supermarkt lopen.”

Oogje in het zeil

Die agressie beperkt zich niet tot de dansvloer, vertelt Nuriya alias dj NEMS. “Ik ga nooit alleen naar een gig. Er gaan altijd een paar vrienden mee om een oogje in het zeil te houden. Clubeigenaren en organisatoren zijn bijna altijd mannen. Zij beschouwen een vrouwelijke dj toch ook als iemand om mee te flirten of mee naar huis te nemen. Zulke verzoeken zijn eerder regel dan uitzondering.”

Molnar vertelt dat ze eerder werkzaam was in het uitgaansleven als propper van feesten op sociale media. “Als ik voor alle keren dat ik een hand op mijn kont heb gevoeld een euro had gekregen, reed ik nu in een Ferrari. Het is natuurlijk idioot dat je als vrouw niet kunt uitgaan zonder er rekening mee te moeten houden dat je door wildvreemde mannen gaat worden betast.”

‘We moeten dit samen doen’

Op het evenement van komende vrijdag hoeven bezoekers daar niet voor te vrezen. Dj NEMS verheugt zich er op. “Ik kan dragen wat ik wil, ik kan dansen zoals ik wil, ik kan doen wat ik wil. Het klinkt gek, maar dat wordt een nieuwe ervaring. Het voelt nu al zorgeloos.” Weet ze al wat ze gaat draaien? “Alleen maar good vibes. In elk geval iets van Beyoncé en Destiny’s Child.”

Molnar hoopt dat de clubnacht de eerste van een reeks gaat worden. En de problematische kanten van het uitgaansleven onder de aandacht brengt. “We willen met dit initiatief het statement afgeven dat er iets moet veranderen. Het is geen actie gericht tegen de man. We zeggen ook niet dat alle mannen roofdieren zijn. Het gaat om de veiligheid van vrouwen.”

Mannen spelen daar een cruciale rol in. Molnar: “In mijn ideale wereld zie ik een miljoen mensen samen dansen. Niet een miljoen vrouwen, maar een miljoen feministen die opkomen voor de veiligheid van de vrouw. Dat kan een ballerina zijn of een dragqueen, maar ook een stoere biker die uitstraalt dat hij niet gediend is van slecht gedrag tegen vrouwen. We moeten dit samen doen.”