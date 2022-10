De hond in een truitje, badjas of regenjas: mensen maken van honden steeds vaker mini-me's. Doordat het aantal viervoeters sinds corona sterk is gestegen, komt er meer hondenkleding, ook van de luxere merken. 'Het voelt fijner als zij er ook verzorgd uitziet.'

Wie de laatste jaren denkt meer honden op straat te zien, heeft gelijk. Een viervoeter bleek een slimme oplossing voor het - verplicht - binnen zitten tijdens de coronalockdowns. Het aantal honden is in Nederland gegroeid van 1,5 miljoen naar 1,9 miljoen, onderzocht Dibevo, de brancheorganisatie voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierensector. Naast goed gezelschap en een excuus om meer naar buiten te kunnen, zien mensen de viervoeter vaak als een reflectie van zichzelf. Dat begint al bij het soort hond dat ze kiezen en wordt versterkt met kleding en accessoires voor hun dier.

"Gula is een extensie van mezelf," zegt Gula's baas Martijn Dorhout Mees. "Als ik naar buiten ga, besteed ik aandacht aan mijn uiterlijk, waarom zou mijn hond er dan als een slons bij laten lopen? Het voelt gewoon fijner als zij er ook verzorgd uitziet."

Dorhout Mees, die vaak met zijn hond in het Rembrandtpark te vinden is, is niet de enige die groot belang hecht aan het uiterlijk van zijn huisdier. Volgens de retailketen Pets Place nam de verkoop van hondenkleding met 64 procent toe in het afgelopen jaar. Koploper waren de regenjassen waarvan het aantal verkochte stuks vertienvoudigde, maar ook truien voor honden vlogen twee keer meer de winkel uit.

Dorhout Mees: "Gula vindt het verschrikkelijk om te wandelen als het regent, wat uiteraard voor mij als baas geen straf is, maar ze is ook een hond die veel moet bewegen. Als oplossing heb ik een waxjas voor haar gekocht inclusief ribfluwelen kraag. Slaat natuurlijk nergens op, maar aan de andere kant, het is niet voor niets een klassieker voor mensen. Hij is bovendien gevoerd, ze kan er goed in bewegen en als bonus ziet de hond er geweldig in uit. Kwaliteit vind ik belangrijk. Gula moet wel een hond kunnen zijn, door de blubber kunnen rennen en in slootjes springen en dan merk je dat goede spullen langer mooi blijven."

Tuigjes en een badjas

De zoektocht naar kwalitatieve producten voor zijn hond, was een van de redenen dat Dorhout Mees begon met een eigen hondenaccessoireslijn, vernoemd naar zijn trouwe viervoeter. "Ik zocht naar halsbanden en riemen die mooi, functioneel en duurzaam zijn. Die ben ik zelf maar gaan maken. Onlangs heb ik hier tuigjes en een badjas aan toegevoegd, die allemaal bedacht zijn vanuit een functioneel oogpunt met een aantrekkelijk design. En gezien de reacties die ik krijg van klanten, maar ook tijdens het wandelen, ben ik niet de enige hondeneigenaar die ervan geniet als zijn hond er mooi uitziet en blij rondrent. Voor mij is het belangrijk dat kleding echt een functie heeft. Ik kan mijn hond wel een fleecetrui aantrekken, maar dat vindt ze niets en past niet bij haar vacht."

Paraveterinair Dieke van Tries van Pets Place heeft tips voor het kopen van hondenkleding. Zij zegt dat je bij aanschaf eerst moet kijken naar het gedrag van de hond en de vachtstructuur. "Over het algemeen kun je zeggen dat honden met een dunne ondervacht sneller een jas nodig hebben om warm te blijven. En ook honden uit warmere landen die naar Nederland komen en niet gewend zijn aan ons klimaat, zullen het sneller koud hebben. Hetzelfde geldt voor oudere honden, zieke honden of puppy's. Maar een herdershond heeft bijvoorbeeld weer meer baat bij een regenjas, omdat zijn dikke ondervacht veel water vasthoudt."

Daarnaast geeft van Triest nog een tip voor iedereen die op de energierekening let: "Als je zelf een extra trui aantrekt omdat je het koud krijgt, denk dan ook aan je hond. De kans is groot dat die ook behoefte heeft aan iets warms als het binnen kouder is."

Volwaardig lid van het gezin

Sean Coxall is marketingdirecteur bij Kanine, een internationaal bedrijf dat onder andere in licentie premium hondenkleding maakt voor merken als Boss. In januari brengen ze met Tommy Hilfiger een collectie op de markt. Ook in het luxesegment is mode voor honden booming business, zegt hij. "Wij zien de vraag naar hondenmode vooral stijgen doordat er meer honden zijn, dankzij COVID-19. Mensen beschouwen hun hond als een volwaardig lid van het gezin. Internationale modehuizen spelen hierop in door kleding voor hun honden aan te bieden met dezelfde kwaliteit en complementerend aan hun gewone collectie. Je krijgt daardoor het mini-me-effect. Je hond als verlengstuk van jouw stijl."

Je hond aankleden naar jouw smaak is een manier om je eigen persoonlijkheid te onderstrepen, waardoor mensen zich nog meer verbonden voelen met hun huisdier. Ook wel antropomorfisme genoemd; menselijke karaktereigenschappen en emoties projecteren op dieren en objecten. Je ziet het veelvuldig gebeuren op social media, waar schattige hondjes in snoezige pakjes van alles beleven.

Neem bijvoorbeeld de razend populaire Boobie Billie (271 duizend volgers) en Tika the iggy (1,1 miljoen volgers) die zich voordoen als kleine diva's en zelfs reclame maken voor producten die alleen geschikt zijn voor mensen, zoals huidverzorging en auto's. Zodra ze in een bijzonder pakje poseren, stromen de likes binnen en volgen andere honden in soortgelijke outfits. Ze hebben zelfs een eigen pr-bureau en hun eigenaren verdienen flinke bedragen met interviews.

Het aankleden van je hond is overigens niet nieuw. Het speelde al bij de oude Egyptenaren. Rijkelijk versierde halsbanden uit die tijd zijn het bewijs. Eind 19de eeuw duikt het chique lederwarenhuis Goyard als een van de eerste merken in de dierenmode met hun Chic du Chien collectie, die de eigenaar speciaal voor zijn Franse bulldog ontwikkelde. De succesvolle collectie bestaat nog steeds, maar het zijn de verwende elitemeisjes als Paris Hilton die hondenkleding begin deze eeuw een boost geven. Dankzij haar chihuahua Tinkerbell, wilde iedereen een klein hondje met een tutu.

Dorhout Mees: "Ik vind het een leuke ontwikkeling dat er steeds meer kleding voor honden op de markt komt. Zelfs bij winkels als Arket en Zara kun je nu terecht voor een hondenjasje. Al is er ook veel troep op de markt. Kleding die na een keer wassen al verkleurd is of kapot gaat als je hond erin speelt. Zonde van het geld en niet prettig voor de hond, want die moet bij al deze ontwerpen de beslissende factor zijn."

Waar moet je zijn?

