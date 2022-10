Stel, je bent voor zoiets alledaags als een pil uit een strip drukken, afhankelijk van anderen. Of erger: van een schaar of mes. Het treft miljoenen mensen. ReumaNederland staat op en ontwikkelt een pilstrip die wél door iedereen te openen is.

Inmiddels heeft Wilco Koeman zichzelf aangeleerd om naar de buren te lopen als hij de verpakking niet open krijgt. Maar zo eigenwijs als hij is, probeert de 53-jarige het altijd eerst zelf.

Lukt het niet met zijn handen, dan gebruikt hij ook weleens een schaar of mes. Met alle gevolgen van dien. "Mijn kinderen vragen dan altijd of ik de pleisters al klaar heb liggen."

Kwart van de volwassenen

Het is een doorn in het oog van Koeman die artrose in heel zijn lichaam heeft. Daarvoor slikt hij dagelijks pijnstillers en ontstekingsremmers. Vooral de doordrukstrips zijn moeilijk. "De verpakking van paracetamol heeft een dunne achterkant, maar je hebt ook van die stevig verpakte strips. Die zijn bijna niet te openen." Zeker niet met de silversplints, de hulpmiddelen die zijn vingers ondersteunen.

Of het nu het lipje van een pak houdbare melk is of een pillenstrip, hij baalt ervan dat er geen rekening wordt gehouden met mensen zoals hij. Niet alleen met reuma loop je hier tegenaan, maar ook mensen met aandoeningen aan zenuwen, spieren en hersenen zoals MS, ALS of Parkinson. Volgens ReumaNederland heeft in 2025 naar schatting een kwart van de volwassen bevolking last van functieverlies in de handen.

Meer dan 90.000 handtekeningen

"Het is te gek voor woorden dat iemand een pilstrip open moet maken met een mesje. Op die manier kun je de medicatie beschadigen of erger: jezelf", reageert Jan-Willem Förch, algemeen directeur ReumaNederland. "Of dat je ook hiervoor hulp moet vragen aan een zorgverlener of mantelzorger die eigenlijk andere dingen te doen heeft. Het klopt niet."

Daarom heeft Reuma Nederland de petitie 'Ik slik dit niet' met meer dan 90.000 handtekeningen aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De patiëntenorganisatie wil dat patiënten betrokken worden in de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen.

Zo kan het wel

Om te laten zien dat het anders kan, ontwikkelt Universiteit Twente in opdracht van Reuma Nederland een pilstrip die wél te openen is. Die bevat onder andere extra grip en heeft een verzwakking op de plek waar de pil eruit kan worden gedrukt.



Hiermee hoopt de patiëntenorganisatie dat verkeerd gebruik een halt wordt toegeroepen, want dat gebeurt nu bij een op de tien medicijngebruikers. Zij nemen de medicatie te laat of een dag niet in. "Honderd jaar geleden lag iemand met reuma in bed, zestig jaar geleden zat diegene in een rolstoel. Nu is iemand met reuma redelijk mobiel, dankzij medicatie. De handschoen moet nu opgenomen worden door de overheid en farmacie."