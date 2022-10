Kinderen hebben vaak veel speelgoed. Met een speelhoek in de woonkamer creëer je een plek waar rondslingerend speelgoed een vaste plek krijgt. Maar hoe maak je zo’n plek gezellig, praktisch én passend bij de rest van je interieur? 'De crux zit hem in het maken van volwassen keuzes die ook voor kinderen leuk zijn', zegt Liza Wassenaar, stylist bij vtwonen.

Waar moet ik aan denken als ik een speelhoek wil inrichten?

"Het is allereerst belangrijk om rekening te houden met de leeftijd van je kind. Een dreumes heeft andere speelbehoeften dan een tienjarige. Wil je kind er kunnen tekenen, LEGO bouwen, verkleden of tot rust komen? Ruimte is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Een speelhoek hoeft niet de hele woonkamer in beslag te nemen en lang niet iedereen heeft plek voor een aparte speelkamer. Daarbij kan het fijn zijn om een oogje in het zeil te kunnen houden tijdens het spelen."

styling: Marianne Luning, fotografie: Stan Koolen assistentie: Sasha Landsman en Laura Zuidema styling: Marianne Luning, fotografie: Stan Koolen assistentie: Sasha Landsman en Laura Zuidema Foto: Stan Koolen

"De ruimte onder de trap is vaak een loze plek waar kleine kinderen wel lekker kunnen spelen. Met een diepe zithoek kun je achter de bank een mooie speelplek creëren zolang de kinderen klein zijn. Veel huizen hebben in de woonkamer een loze ruimte tussen de zithoek en de keuken of eethoek. Een ideale plek voor een kinderspeelplek. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan je de speelplek zo groot maken als je zelf wil met een extra bankje, matrasje met kussens, poppenhuis, bureautje, opbergers, enzovoorts."

Hoe betrek ik die speelhoek bij de rest van mijn interieur?

"Bekijk welke materialen en kleuren je in de kamer hebt waar de speelhoek komt en laat die terugkomen om het een geheel te laten blijven. Toen ik bijvoorbeeld op zoek ging naar een mooi speelkeukentje voor mijn dochter ontdekte ik dat veel speelkeukens groot en opzichtig zijn, in zijn geheel niet wat ik voor ogen hand voor onze woonkamer."

"Ik ben op Marktplaats gaan zoeken waar ik een oud handgemaakt keukentje vond. Die heb ik in de kleuren van onze woonkamer geschilderd, de gordijntjes die erin zaten vervangen met restjes stof van de gordijnen die ik heb hangen. Hij past naadloos in de woonkamer. Het echte kinderinterieur bewaar ik voor de kinderkamer."

En hoe hou ik het een beetje netjes?

"Het voordeel van een speelplek is dat duidelijk is waar het speelgoed weer naartoe moet. En opbergen kan natuurlijk ook in stijl! Investeer in genoeg opbergruimte, zoals grote manden of kisten mét deksel waar ook groot speelgoed in past. Denk buiten de box en in multifunctionele oplossingen. Een mooie dekenkist kan prima dienen als opbergplek, net als een oude koffer of een klepbureau."

"Om terug te komen op het speelkeukentje: achter die gordijntjes past een heleboel speelgoed en het aanrechtblad doet tevens dienst als bureautje. Een mooi opgeknapt kastje van de kringloop kan ook als opberger dienen. Zo maak je een 'volwassen' meubelstuk geschikt voor de speelhoek en blijft het mooi om naar te kijken."