Nooit zal Janeth haar vijftigste verjaardag vieren. De Capelse kwam verleden jaar om het leven bij een brand aan het Reviusrondeel. Aangestoken door haar vriend. Per ongeluk, zegt hij. Met opzet, zegt het OM dat 12 jaar celstraf eist. 'Helaas wilde mijn moeder hem nog een kans geven. Dat heeft haar het leven gekost', vertelt haar dochter.

Hoopvol wachtte Janeth de avond van de fatale brand op haar vriend Diogo B. (39 jaar). Met een warm bord eten dat ze voor hem had gekookt, zo vertelt haar dochter donderdag in de rechtbank. "Ze wilde hem nog een kans geven. Had nog vertrouwen in hem ondanks het emotionele en fysieke geweld van zijn kant."

Haar moeder was een 'lieve zorgzame vrouw die dit jaar haar vijftigste verjaardag zou hebben gevierd als ze er nog zou zijn'. "We wilden dat groots aanpakken met familie en vrienden in ons ouderlijk huis. Maar van dat huis is niets meer over door de brandstichting. Niet alleen mijn moeder is overleden, maar ook al onze herinneringen met haar in dat huis zijn in rook opgegaan."

Wijze lessen van moeder aan haar zoon

Herinneringen aan hun moeder, die altijd voor iedereen klaarstond. "Als iemand hulp nodig had, dan schoot zij te hulp", vertelt haar zoon. "Mij leerde ze: Je moet helpen omdat je het graag wilt. Niet om iets terug te verwachten." Hulp bood zij ook aan haar Braziliaanse vriend, die na meldingen over huiselijk geweld tot ongewenst vreemdeling was verklaard. "Ik sprak de taal niet", vertelt hij via een tolk.

Wat er die avond en nacht van de fatale brand op de twaalfde etage van de hoge flat in Capelle aan den IJssel, waarbij veertien woningen beschadigd raakten, exact gebeurde? Dat is niet te achterhalen. Janeth kan het niet meer navertellen. Maar er zijn sporen en de verklaring van de verdachte, die hij maanden na de brand verleden jaar november aflegde. "Het lijkt of hij daar zijn verklaring op heeft afgestemd", stelt de officier van justitie.

'Ik heb geprobeerd het vuur te doven'

Volgens Diogo B. kregen hij en Janeth ruzie in haar slaapkamer, over een andere vrouw in zijn leven, wat eindigde met een handgemeen waarna hij wegging. In de kleine slaapkamer zou hij met zijn aansteker hebben gespeeld. 'Een trekje' zo stelt hij. Met grote gevolgen. Het dekbed zou in de brand zijn gevlogen. "Ik heb alles geprobeerd om het te doven."

Daarom zou hij het matras naar de hal hebben gesleept. Toen hij uiteindelijk een tas pakte en de deur uit vluchtte, wist hij niet waar Janeth was. Hij dacht buiten, zo vertelt hij de rechter, maar dat was niet zo. Ze lag in haar slaapkamer, op de grond bij de balkondeur. "Die probeerde ze misschien nog te openen voor ze wegraakte", stelt de officier van justitie.

OM: Brandend matras tegen slaapkamerdeur

Die meent dat B. niet probeerde het vuur te doven, maar wasbenzine heeft gebruikt om het vuur te laten oplaaien. B. zou het brandende matras tegen de slaapkamerdeur hebben gezet, zodat Janeth -die veel alcohol had gedronken- niet meer weg kon. "Als je brand sticht in een woning waarin iemand ligt te slapen die weerloos is, weet je dat die kan overlijden."

De vlammen sloegen uit de flat op de 12e etage. Foto: MediaTV

Pogingen om haar te redden deed B. volgens het OM niet. "Zeventien minuten ging hij met de lift op en neer na zijn vertrek. Zeventien minuten waarin hij haar had kunnen redden." Een oma die met haar kleinkind bij Janeth sliep, wist zichzelf en het kind wel in veiligheid te brengen, maar zou B. met zijn gedrag ook in gevaar hebben gebracht.

Ook in zijn laatste woord, als hij vergiffenis vraagt aan de familie, houdt B. echter vol: "Ik wilde haar nooit van haar leven beroven. Ik hield van haar. Ik mis haar. Ik weet dat haar leven met mijn woorden niet terugkomt."