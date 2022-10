Is Ronald Kerst uit Sprang-Capelle een visionair? Met de kennis van nu wel. Hij is al bijna vijf jaar van het gas af. Terwijl het land kraakt, leunt hij rustig achterover. 'Ik betaal 75 euro per maand en ik krijg nog geld terug. Plus ik rijd gratis auto.'

"Ik ben spekkoper." Daar doet Ronald Kerst (60) niet ingewikkeld over. In juni 2018 ging hij voor het BD op de foto omdat hij - grotendeels eigenhandig - zijn jaren 30-woning gasloos had gemaakt. Als je hem zo ziet zitten, met zijn slippertjes op het platdak, lijkt hij je triomfantelijk aan te kijken. Hij lacht zich zeker helemaal kapot nu de energieprijzen uit de bocht gieren? "Ik lig helemaal achterover", zegt hij. "Maar ik lach niemand uit. Er zijn mensen die niet rond kunnen komen. Ik heb soms wel medelijden met mensen."

Aan de andere kant; hij heeft destijds wel de keuze gemaakt om 5000 euro te investeren om van het gas af te komen. "Anderen hebben misschien gekozen voor een nieuwe auto. Ik heb op een bepaald moment een goeie beslissing gemaakt, het was pionieren. Mijn vrouw vond het ook allemaal maar een gedoe, ze denkt daar nu heel anders over."

'Allemaal zelf geïnstalleerd. Als je een beetje handig bent'

Wat heeft Ronald allemaal gedaan, daar aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle? Hij heeft nota bene een jaren dertigwoning? Beide zijden van het dak liggen vol zonnepanelen, hij heeft zogeheten heatpipes op zijn platdak achter, hij stookt een pelletkachel en verwarmt eventueel zijn warm water bij met een ketel die ook op pellets stookt. "Allemaal zelf geïnstalleerd. Als je een beetje handig bent..."

Nog zo'n dingetje dat hij veel eerder in de smiezen had. Hij heeft zijn energiecontract voor drie jaar vastgezet. "Ik betaal nu 75 euro per maand aan elektriciteit, maar ik ga nog geld terugkrijgen. Daarbij rijd ik ook nog een volledig elektrische auto", zegt hij en herhaalt nog maar eens dat hij spekkoper is. "Maar ik ben natuurlijk ook gewoon zuinig met energie." Los van de energie die hij inkoopt, moet hij wel voor enkele honderden euro's per jaar houtpellets aanschaffen.

Hij maakte ook een carrière in de gasloosbranche door aan de slag te gaan bij Groenverwarmen in Chaam. Hij heeft het druk, vandaar dat hij alleen telefonisch beschikbaar is. "Ik kan als ik wil zeven dagen per week werken. Ik ben nu ook weer een pelletkachel aan het installeren, die staat over een paar uur weer lekker te snorren."

Heeft hij nog goeie adviezen? "Isoleren, isoleren, isoleren! Als je nu nog een installatie wilt plaatsen, dat gaat voorlopig niet meer lukken. Wij hebben in drie maanden voor een jaar werk verkocht." Datzelfde verhaal geldt voor zonnepanelen, warmtepompen enzovoort. "De levertijden lopen alleen maar op. Apparaten die je nu koopt moeten nog geproduceerd worden."

'BD-lezers mogen komen kijken'

Hij hoopt dat de salderingsregeling voor zonne-energie nog lang blijft doorlopen. "Dat is wel cruciaal. Dan kun je de elektriciteit die 's zomers opwekt 's winters afnemen, maar daar zal nog wel een rem op komen."

Hij deed de afgelopen jaren mee met de Nationale Duurzame Huizen Route, maar dit jaar niet. "Maar speciaal voor lezers van het Brabants Dagblad wil ik best vertellen hoe ik het gedaan heb, hoor. Ze kunnen me mailen op rkerst@hotmail.com. Dan kunnen ze komen kijken."