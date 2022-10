Ze was één van de tien vrouwen onder de 25 jaar in Nederland met borstkanker. Na een heftige tijd gaat het met de nu 27-jarige Bibi van Veluw uit Zeist inmiddels beter. Ze geniet weer volop van het leven. 'Ik ben weer helemaal happy en gelukkig met mijzelf.'

In de zomer van 2019 ontdekte de toen 24-jarige Bibi dat één van haar borsten begon op te zetten en pijnlijk was. Hoewel de kans op borstkanker op die leeftijd minimaal was, kreeg ze de diagnose borstkanker met uitzaaiingen naar haar lymfeklieren. Een traject met chemotherapie volgde.

Begin 2020 had ze de laatste chemo. Het einde viel haar zwaar. "Ik wilde niet meer. Energie had ik niet en kaler dan ik toen was kon ik niet worden." Gelukkig had ze een goede respons op de chemotherapie. "Als het goed is, zit er niets meer. De kans dat het terug zal komen is best groot, maar daar denk ik niet over na. Al heb ik dagen dat ik daar onzeker over ben", geeft ze toe.

Na de chemo's kreeg ze immunotherapie. De laatste keer had ze zich anders voorgesteld. "Normaal komt er familie langs met taart en ballonnen, maar door corona mocht niemand mee. Het was geen spectaculair einde. Ik wilde altijd een feest geven, maar ook dat kon niet. Ik heb het niet meer ingehaald."

Borstoperatie

In maart 2020 werd haar borst operatiefverwijderd. "Ik keek daar tegenop. Vooral het moment dat je wakker wordt, dat je ineens niet meer heel bent." Haar vrienden en haar vriend (nu ex) hielpen haar door die tijd heen.

Nu wordt ze langzaam ze weer de oude. "Door de medicatie kwam ik erg aan, maar ik ben nu afgevallen. Ook groeit mijn haar. Binnenkort heb ik een borstreconstructie. Dan ben ik weer helemaal af en compleet." Dagelijks heeft ze problemen met kleding die niet goed zit, doordat ze een borst mist. Ze draagt vaak oversized shirts. "Ik kijk ernaar uit om weer kleding te dragen die ik wil dragen."

Fysiek is ze nog niet hersteld; ze heeft nog weinig energie en fulltime werken lukt nog niet. Door haar ziekte heeft ze haar master strafrecht, waar ze mee bezig was in 2019, niet kunnen afronden. "Ik denk dat als ik geen kanker had gehad, ik wel mijn diploma had." Dat voelt soms oneerlijk, geeft ze toe. "Anderen zijn wel hun normale leven gaan leiden, voor mij is het anders gelopen. Het heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben."

Crowdfunding

In 2019 werd er een crowdfunding voor Bibi opgezet, omdat er een probleem was met een contract met een werkgever. Ze kreeg geen ziektewetuitkering of ander inkomen. Met de crowdfunding werd 3000 euro opgehaald. "Daarmee heb ik gezorgd dat ik niet in het rood stond, want alles bij elkaar was het best duur. Ook kon ik daar een prothese van kopen en medicijnen. Ik weet niet hoe ik het zonder die crowdfunding had moeten doen en ben daar dankbaar voor."

Toen de zon net weer ging schijnen voor Bibi, overleed in januari 2021 haar vader plotseling aan een hartstilstand. Ze mist hem ontzettend. Na zijn overlijden ging ze samenwonen met haar broertje, die daarvoor bij hun vader woonde. "Ik denk dat mijn vader harstikke trots zou zijn als hij ons kan zien", zegt Bibi.

Tijdens haar ziekteperiode hield Bibi zich vast aan alle leuke dingen die ze het jaar erop weer kon doen. "Nu, na al die stomme lockdowns, komt het eindelijk weer op gang. Daar geniet ik van." Ze wil haar hobby, gamevideo's maken op haar YouTubekanaal Queen Bee, groter aanpakken. Ook droomt ze ervan om een lange, verre reis te maken. "Toen ik ziek was keek ik daar naar uit. Even vrij en zorgeloos voelen."