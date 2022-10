Bij de dochter van PEC Zwolle-voetballer Bart van Hintum (35) werd vorig jaar acute leukemie geconstateerd. Na de eerste schrik is de situatie nu stabiel, al blijft de angst dat de ziekte terug komt bij Chloé aanwezig. 'Je leert nog meer dat je moet genieten van elke dag.'

Vol trots showt Chloé (6) haar eigen kamer in de nieuwbouwwoning van de familie Van Hintum in Alkmaar. Het stralend middelpunt van de ruimte zijn de twee guppy's in een verlicht aquarium. Hun namen? "Sarah en Poepie-Arnold", vertelt Chloé schaterlachend. De laatste is vernoemd naar de tweelingbroer van haar vader.

De vissen heeft Chloé gekregen, omdat ze zo onder de indruk was van het grote aquarium in het prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar ze nog elke twee weken komt om te zorgen dat haar acute leukemie wegblijft.

Moe

In juni 2021 sloeg het noodlot toe bij de familie Van Hintum. Chloé was tijdens de vakantie erg moe en dat ging bij thuiskomst niet over. Het dan 4-jarige meisje is erg wit en krijgt blauwe plekken. Tijd om naar de huisarts te gaan, vinden ouders Bart en Michelle.

Nog dezelfde avond moeten ze zich met spoed melden in het ziekenhuis. Snel regelen ze oppas voor jongste dochter Livia en vertrekken. "Op dat moment heb je vooral paniek. Je gaat dingen snel regelen. In het ziekenhuis bleek dat Chloé een tekort aan bloed had, waardoor ze twee zakken extra nodig had", vertelt Michelle.

Stilte

Al snel komt de onheilspellende boodschap in het ziekenhuis: leukemie. "Het was echt vijf minuten stil in die kamer. Er gaat dan van alles door je hoofd. In mijn gedachten was ze al drie keer overleden. Vroeger was er een jongen op mijn basisschool die ook overleed aan leukemie", stelt Bart.

Na die lange stilte stelde Bart de vraag die door het hoofd spookte, maar niemand durfde te stellen: wat zijn de overlevingskansen? "Die bleken 93 procent te zijn", zegt Michelle. "Ik snap niet dat ze daar niet gelijk het gesprek mee begonnen, dan zit je daar toch met een heel ander gevoel."

De eerste anderhalf week moest Chloé in het ziekenhuis blijven. In die periode wordt het gezin geleefd. "We hadden zo veel gesprekken met artsen, maatschappelijk werkers, noem het maar op. Die weken waren pittig. Het moeilijkst was dat ze op een gegeven moment na een onderzoek wakker werd uit narcose en niks met ons te maken wilde hebben. Ze was heel verdrietig en boos, wist niet wat haar overkwam, eigenlijk. Dat was heel naar om te zien", omschrijft Bart.

Bruiloft

Drie weken na de heftige diagnose trouwden Bart van Hintum en zijn Michelle. "De bruiloft stond aanvankelijk voor een paar weken later op de planning, nadat we alles al twee keer vanwege corona hadden verplaatst. We besloten toch eerder te trouwen", legt Bart uit.

"Vooral omdat Chloé zich toen nog redelijk goed voelde en haar haren nog had, maar ook het besef dat je nu nog met z'n vieren bent en je nooit weet hoe het verder gaat", vult Michelle aan. "We wilden er een mooie dag van maken met elkaar, onze getuigen en familie. Niet zo groot als we eerst gepland hadden, maar wel heel waardevol. Zeker ook omdat we in die week goed nieuws hadden gekregen over Chloé."

Thuisblijven maakt niet gelukkig

In die tijd is Bart afwezig bij zijn toenmalige club FC Groningen. "Je bent op zo'n moment helemaal niet met voetbal bezig. Natuurlijk heb je wel wat contact met mensen van de club en teamgenoten om ze op de hoogte te houden. Als Chloé sliep, keek ik wel op mijn telefoon naar oefenwedstrijden, maar dat was het ook wel."

Vlak voor de competitiestart besloot hij het voetballeven weer op te pakken. "Je kunt niet een paar dagen per week trainen, dan word je nooit fit, dus dan is het wel gelijk weer volle bak. Dat is wel pittig, zeker omdat ik doordeweeks vaak in Groningen was en sliep bij teamgenoot Mike te Wierik, terwijl de rest van het gezin al vervroegd naar ons nieuwe huis in Alkmaar was gegaan."

"Ik wist dat hij van thuisblijven ook niet gelukkig zou worden", stelt Michelle. "Bovendien ging Chloé ook gewoon naar school als het kon. Het was wel aanpoten, zeker omdat ik net mijn eigen fotografiebedrijf had opgestart."

Uitlaatklep

Inmiddels gaat het de goede kant op met Chloé en zit ze in de onderhoudsfase. Dat houdt in dat de leukemiecellen uit haar lichaam zijn, maar dat nu gezorgd moet worden dat de ziekte ook wegblijft. Daarom krijgt ze nog elke dag medicijnen en moet ze eens in de twee weken een dag naar het ziekenhuis. Haar haar groeit weer aan en haar eigen gezicht, dat opgezwollen was door de medicijnen, keert weer terug.

"Ik denk dat we nog steeds niet helemaal doorhebben hoe heftig de afgelopen periode is geweest en dat de klap nog moet komen", stelt Michelle. "Pas nu Livia sinds een paar weken ook naar school gaat heb ik het idee dat er wat meer rust is, dat ik wat meer tijd heb voor mezelf en mijn werk."

"Je zegt altijd wel dat je wilt genieten van het leven, maar als je zoiets meemaakt, dan besef je pas echt wat het inhoudt. Je leert nu te genieten van elke dag", vult Bart aan. "Zeker omdat je in het ziekenhuis ook veel kinderen ziet met wie het slechter gaat."

Hij merkt dat hij als voetballer niet veranderd is. "Mindere momenten kan ik sowieso door mijn ervaring wel snel van me af zetten. Ik merk juist dat voetbal in deze tijd een goede uitlaatklep voor me is geweest."

Angst

Toen zijn contract in Groningen afliep, twijfelde hij even over stoppen. "Natuurlijk wil je wat meer tijd voor je gezin, maar als ik stop met voetballen moet ik wel ander werk zoeken. De kinderen zijn overdag toch naar school en daarna willen ze spelen met buurkinderen."

"Toen ik een aanbieding van PEC kreeg, had ik er gelijk een goed gevoel bij. Ik heb eerder met veel plezier in Zwolle gespeeld. De afstand tussen Zwolle en Alkmaar is groot, maar die overbrug ik door een paar nachten per week in het hotel in Zwolle te slapen. Als ik een keer met Chloé meewil naar het ziekenhuis voor een behandeling, krijg ik vrij. Als ze daar moeilijk over zouden doen, zou ik gelijk stoppen."

Ondertussen zit Chloé weer vol energie en springt ze samen met haar zusje vrolijk rond op de trampoline. "Eerst merkte je dat Livia het veel langer kon volhouden, maar dat is nu niet meer zo. Ze wilden graag op voetballes, dus dat volgen ze nu samen."

Toch is het hoofdstuk rondom de leukemie van Chloé nog niet helemaal afgesloten. Bart: "We leven enorm toe naar de datum 23 juli 2023. Dan stoppen haar behandelingen. Eerder stond je er nooit bij stil dat je kind zomaar ineens zo ziek kon worden. Nu blijf je altijd die angst houden."