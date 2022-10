Op zijn zestiende probeerde hij het al, maar nu dan eindelijk met succes: componist Joey Roukens schreef een symfonie. 'In mijn muziek wil ik ook rap van scène wisselen of plotseling inzoomen, net als een regisseur.'

Het zal je maar overkomen als componist: in de maand waarin twee nieuwe werken in première gaan 's nachts wakker liggen van tinnitus. Te allen tijde, dus ook tijdens de laatste repetities en tijdens de eerste opvoeringen zelf, getergd worden door een zoemende, schelle toon. "En dan is het nog niet eens een mooi geluid", zegt Joey Roukens (Schiedam, 1982). "Als het nou een mooie ronde C was. Maar het lukt me niet de toonhoogte vast te stellen."

Voor iemand die al weken op een slepende, monotone soundtrack leeft, maakt Roukens een opgetogen indruk. Van tinnitus had hij al langer last, maar sinds een enorm drukke zomer is het erger geworden. Het is de prijs die hij moet betalen voor het afronden van twee grote nieuwe composities die binnen één maand tijd in première gaan. Roukens schreef dit jaar niet alleen een eigentijds requiem, maar ook zijn eerste symfonie. Die heeft als ondertitel De Kaleidoscopische. Roukens componeerde haar in opdracht van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO). Vrijdagavond beleeft de symfonie zijn vuurdoop.

De Kaleidoscopische - die ondertitel zou net zo goed het pseudoniem van Roukens kunnen zijn, want in zijn composities maakt hij gebruik van een wirwar aan invloeden. Hij put net zo makkelijk uit Stravinsky of Bach, van wie de portretten aan de muur van Roukens' werkkamer hangen, als uit pop of jazzmuziek. De onwaarschijnlijke combinaties weet hij om te smelten tot een geheel met een eigen logica.

Een verzameling onafgeronde schetsen

Toen Floris Don, programmeur van het RPhO, Roukens benaderde met de vraag om een groot orkestraal werk te schrijven, wist Roukens gelijk dat het een symfonie moest worden. Het is een genre dat hem al langer fascineert. Hij was er zelfs al meerdere keren aan begonnen, maar nog zonder succes. De eerste keer dat hij de uitdaging aanging, strandde zijn poging in een verzameling onafgeronde schetsen. Het zij hem vergeven: destijds was hij pas zestien jaar oud.

Maar de lokroep van de symfonie hield aan, want 'wat is er nou mooier dan je uitdrukken in zo'n grote vorm, om te reiken naar grotere gebaren'? Nu, als veertigjarige, is het dan toch gelukt. "Ik heb het stuk al rond de jaarwisseling afgerond, dus ik kan er met enige afstand naar kijken. Deze keer voel ik dat ik er volledig achtersta. Dit is wie ik op dit moment ben als componist."

Composities in 'Netflix-stijl'

De caleidoscoop past niet alleen bij Roukens karakter, maar is ook een integraal deel van hoe hij zijn muziek benadert. "Als kind had ik een caleidoscoop. Het gevoel dat ik daarvan kreeg, is iets wat ik ook ervaar bij componeren", vertelt Roukens. Net als in een caleidoscoop, vallen in Roukens' composities verschillende kleine delen met veel beweging in elkaar.

Roukens vergelijkt het zelf met hoe een spannende Netflix-serie in elkaar wordt gemonteerd om een beklemmende spanningsboog vast te houden. "In mijn muziek wil ik ook rap van scène wisselen of plotseling inzoomen, net als een regisseur."

Roukens: 'Ik componeer niet via een vooropgezet systeem' Roukens: 'Ik componeer niet via een vooropgezet systeem' Foto: Martijn Gijsbertsen

Die 'Netflix-stijl' levert uitdagingen op in de groots opgezette symfonievorm. Roukens stijl vraagt onherroepelijk om het nodige schaafwerk in de orkestratie, omdat al die montagemomenten wel vloeiend in elkaar moeten overlopen. "De grote uitdaging was om in die veertig minuten de eenheid te bewaren." Daarvoor vertrouwt Roukens altijd op zijn oren.

"Ik componeer niet via een vooropgezet systeem, maar er zit toch wel enige systematiek in", zegt Roukens. "Het begint voor mij altijd met improviseren achter mijn piano. Daar haal ik elementen uit die grotere lappen muziek worden. Dan begint het monteren."

Voor Roukens zijn systematisch en intuïtief werken dan ook geen tegenpolen van elkaar. "Zoals componist John Cage opmerkte: je kunt heel streng serieel componeren, of compleet willekeurig noten indrukken, en je krijgt een vergelijkbaar resultaat."

Universeel en tijdloos

Roukens heeft zijn symfonie uiteindelijk gestructureerd in vier delen - een redelijk klassieke opzet. In de laatste twee delen komt zijn dynamische stijl extra naar voren. Het scherzo, het snellere derde gedeelte van de symfonie, duidt Roukens zelf aan als een 'nachtelijke rit in een achtbaan boven een levendige stad'. Die gaat over naar het slepende lentissimo van het vierde deel. Roukens benut de symfonie om verschillende onderdelen van zijn caleidoscoop de ruimte te geven.

Zijn keuze voor een symfonie was niet voor iedereen logisch. Over het genre bestaan nogal wat vooroordelen: het zou een achterhaalde, zelfs 'dode' vorm zijn die niet past bij vernieuwende componisten als Roukens. Maar dat idee veegt Roukens zelf resoluut van tafel: de symfonie is volgens hem alive and kicking. "Het is een universele, tijdloze vorm. Die terdoodveroordeling is een erfenis van het naoorlogse modernisme, maar het vonnis is nooit volledig voltrokken. In Nederland waren er mensen als Henk Badings, Otto Ketting, Hendrik Andriessen, en zelfs Peter Schat die in de hoogtijdagen van het modernisme vrolijk prachtige symfonieën bleven schrijven."

De heilige graal

Hoewel Roukens veel inspiratie put uit modernistische muziek, is het niet eens met het doodvonnis van de symfonie omwille van vooruitstrevendheid. "De modernistische esthetiek kwam grotendeels voort uit de wens vooruitstrevend te zijn, maar ik houd me daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. En daarnaast: dat modernisme is zelf een typisch historisch fenomeen van na de Tweede Wereldoorlog. Je door die denkwijze te laten regeren - wat is daar nu nog vooruitstrevend aan? Dat is bijna paradoxaal."

Roukens: 'Ik sta middenin mijn eigen tijd en cultuur.' Roukens: 'Ik sta middenin mijn eigen tijd en cultuur.' Foto: Martijn Gijsbertsen

De muzikale wereld van 2022 is volgens Roukens van een hele andere aard. Hij zoekt de heilige graal van het componeren niet in het najagen van de volgende 'grote vernieuwing' in de kunst. "De uitdaging voor hedendaagse componisten ligt naar mijn idee eerder in de vraag hoe je muziek kunt schrijven die voor meer dan alleen een handvol ingewijden te begrijpen is. Anders wordt de klassieke wereld een ghetto in het muzikale landschap."

Geen tijdloze duïde

Eigenlijk zegt Roukens dat hij niet te veel wil vervallen in pretentieuze woorden als 'relevantie' of 'noodzaak', maar de woorden blijven zich opdringen als het gaat over muziek schrijven voor het heden. Uiteindelijk belanden we bij het niet minder bescheiden maar wel accurate woord 'tijdgeest'.

"Deels scheppen kunstenaars de tijdgeest van hun tijdperk, maar je kunt niet ontkennen dat je zelf ook een product bent van wat er om je heen gebeurt. Ik ben niet een soort druïde die ergens bovenop een berg in een ketel staat te roeren en van wie mensen uiteindelijk maar moeten slikken waarmee hij aan komt zetten. Ik sta middenin mijn eigen tijd en cultuur. Ik wil dat mijn werk daarover gaat."

Roukens' Symfonie nr. 1 gaat vrijdagavond in première bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Doelen. Zijn Requiem, met Amsterdam Sinfonietta en het Nederlands Kamerkoor, gaat op 3 november in première in het Muziekgebouw. Een dag later is het de officiële opening van November Music in Den Bosch.