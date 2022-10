In De bananengeneratie beschreef Pete Wu hoe het is om als kind van Chinese immigranten tussen twee culturen te leven. Regisseur Char Li Chung bewerkte het boek voor het theater en gaat met Wu in gesprek.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Char Li Chung is een ei. Dat besprak de regisseur vandaag met zijn acteurs in het repetitielokaal, waar ze werken aan een theaterversie van het boek De bananengeneratie (2018) van Pete Wu. Wu (37) werd door zijn moeder een "banaan" genoemd: wit van binnen maar geel van buiten; innerlijk verwesterd maar in de ogen van de buitenwereld vaak nog 'de Aziaat'. Maar als Pete een banaan is, dan is de Chinees-Italiaans-Nederlandse Chung (27) een ei, vindt hij zelf: "Ik voel me van binnen geler dan aan mijn 'witte' buitenkant te zien is."

Pete Wu lacht: "Al die etenswaren! Ik noem mijn moeder weleens grappend een citroen."

Chung: "Geel van binnen en geel van buiten?"

Wu: "Geel van buiten en zuur van binnen."

Schrijver en regisseur spreken elkaar in restaurant Pazze e Pizze in Den Haag, over de voorstelling die Chung maakt naar het boek van Wu, en de enorme waaier aan thema's in de levens van Aziatische Nederlanders die boek en voorstelling aankaarten. Een (onvolledige) greep: migratie, discriminatie, integratie, opvoeding, tradities, ambities, taal, liefde en seks. Chung: "Dit boek! Er zit zoveel in!"

En dan gaat het ook nog over homoseksueel zijn binnen de Chinese gemeenschap, en Wu's moeizame coming-out, die door zijn ouders min of meer genegeerd wordt. Chung werkt bij Toneelgroep Oostpool aan een reeks 'queer stories', dus dit boek sprak hem 'van alle kanten aan'.

Ze hebben elkaar eerder ontmoet (Chung: "Toen ik je kwam vragen of ik je boek mocht stelen, zo voelde dat"), maar nu, een ruime week voor de première, is er veel om over bij te praten. Over wat Chung allemaal met Wu's boek uitspookt, bijvoorbeeld. Wu: "Ik denk steeds: hoe ga je hier in godsnaam theater van maken?"

Chung: "Ja, dat vraag ik me ook elke dag af."

Op de site van Toneelgroep Oostpool zegt hij het in elk geval vastberaden zo: "Met De bananengeneratie wil ik de diversiteit van de Oost-Aziatische gemeenschap in Nederland en de rijke cultuur die zij hierheen hebben gebracht vieren."

Chung is trots op zijn innerlijke geel, geërfd van zijn Chinese overgrootouders, die in Nederland in 1923 een van de eerste Chinese restaurants begonnen: Nan King in Amsterdam. Lang noemde hij zichzelf 'Charli', maar sinds anderhalf jaar gebruikt hij bewust zijn Chinese naam. "Soms voel ik me Nederlands, soms Italiaans, en soms juist heel Chinees. Als ik hier in het Haagse Chinatown de deur uitloop bijvoorbeeld, of met mijn Chinese buurman praat. Dan voel ik me thuis, want ik herken overal mijn opa."

Pete Wu, kind van Chinese ouders die in Tilburg 28 jaar lang snackbar De Vriendschap uitbaatten, wilde lang juist het liefst zo on-Chinees mogelijk zijn. Zijn boek – een even geestig als schrijnend journalistiek en persoonlijk onderzoek – is een poging meer te begrijpen van zijn positie in de Nederlandse samenleving, en van die van andere 'tweedegeneratiekinderen' van Chinese migrantenouders in Nederland. Belangrijk doel was ook om iets te doen aan de vooroordelen jegens Aziatische Nederlanders; het gebrek aan kennis, de stereotypering ("Nummer 39 met rijst").

Chung, ernstig: "Ik wil wel even zeggen dat het voor mij een stuk makkelijker is om trots te zijn op mijn Chinese afkomst. Want ik heb er door mijn westerse uiterlijk nauwelijks nadelen van ondervonden."

Maar het schrijven van het boek heeft Wu ook wel enigszins verzoend met zijn Chinees-Nederlands-zijn. "Het hielp om veel andere Chinese Nederlanders te ontmoeten en te ontdekken dat er van alle clichés die ik had geïnternaliseerd heel weinig klopt. Mijn beeld van de Aziatische Nederlander is veelzijdiger geworden." Hij grapt: "Het blijkt dat er ook domme en luie Chinezen bestaan." Wu, bekend geworden als Pete, gebruikt nu ook weer vaker zijn Chinese naam, Chen Hao, 'ochtendhemel'.

In zijn boek spreekt Wu tientallen Chinese Nederlanders van de tweede generatie over voornoemde waaier aan thema's, zoals over hun hardwerkende ouders en een opvoeding die vaak met weinig fysieke affectie of zichtbare emoties gepaard ging. Daarnaast laat hij Chinees-Nederlandse deskundigen – psychologen, onderzoekers, kunstenaars, influencers – aan het woord. "Mijn boek is ook een soort rolodex van Chinese Nederlanders en hun specifieke expertises. Zodat ze bij de talkshows een keer weten wie ze moeten bellen." (En niet steeds weer Pete Wu uitnodigen om te praten over het coronavirus).

Als "modelminderheid" heeft de eerste generatie Chinezen in Nederland veelal hard gewerkt, zich aangepast en gezwegen. Met als gevolg dat er sprake is van onder- en misrepresentatie: aan talkshowtafels, in films en series, in het publieke leven – en op toneel. Doel van Wu's boek was ook om daar iets aan te doen, om Chinese Nederlanders een gezicht te geven. Op zijn manier, zo uitvoerig, openhartig én van binnenuit – was dat nog niet eerder gedaan.

Chung: "Voor mij ben jij een soort klokkenluider, de Edward Snowden van de Chinees-Nederlandse gemeenschap."

Op toneel zet Chung Wu's streven voort, en breidt die uit – op zijn beurt creëert hij een platform voor de persoonlijke verhalen van zijn cast, bestaande uit vijf Oost-Aziatische Nederlanders: acteurs met Indonesische, Vietnamese en Chinese wortels. "We hebben ons wel beperkt tot China en Zuidoost-Azië, omdat daar veel verwantschap bestaat in uiterlijk, cultuur, religie en tradities. Wie inclusief wil zijn, is noodgedwongen ook altijd een beetje exclusief."

De vorm van Wu's boek – met al die verschillende persoonlijke verhalen, inspireerde op toneel tot een soortgelijke aanpak, waarbij de eigen ervaringen van de acteurs centraal staan. Chung: "We pikten er elke dag een thema uit, deelden ervaringen, maakten scènes. Zo konden we per week vijf thema's tackelen."

Op die manier komen Chung en de acteurs tot een theatrale revue van twintig onderwerpen die ze kort en bondig, in vaak ook zeer geestige scènes behandelen. "Twintig verschillende bonbonnetjes", straalt Chung, "steeds met een andere vulling. Daar kan de toeschouwer dan een paar minuten van proeven en dan krijgt hij weer een volgend bonbonnetje aangereikt."

Pete Wu: "O, I love it. Nu krijg ik er echt zin in."

Als in restaurant Pazze e Pizze een Romeinse pizzaproeverij op tafel verschijnt, buigt de conversatie onvermijdelijk af naar hun beider horecajeugd. Ook een cliché, maar het onderwerp is hier onvermijdelijk: zowel Chung als Wu groeiden op in de horecazaken van hun ouders. Wu's vader begon in Middelburg in het Chinese restaurant van een oom, en de kleine Pete stond vervolgens als 10-jarige al achter de frituur in snackbar De Vriendschap.

Pete Wu (links) en Char Li Chung. Pete Wu (links) en Char Li Chung. Foto: Hilde Harshagen

Ook Chung werd als kind aan het werk gezet in de zaak van zijn ouders (Frans met een Aziatische twist). Nog altijd heeft de familie Chung meerdere zaken in Den Haag. Pazze e Pizze is van zijn broer. Zijn appartement kijkt uit op de gevel van het restaurant. "Dus ik eet hier elke dag." Hij is het gewend: het gezin Chung bracht de avonden altijd door in hun restaurant. "Daar leef je, dat is je eerste huis. En thuis is je slaaphuis." Trots licht hij de proeverij toe: "Aubergine met zwarte knoflook, zoete aardappel met amandel, paprika-pesto, spicy spinata."

Wu koestert minder warme gevoelens aan een jeugd tussen vitrine en frituur. "Misschien ook omdat ik door mijn Aziatische uiterlijk altijd al werd geassocieerd met Chinees eten. Veel Nederlanders wisten niet beter, die zagen Chinezen alleen maar in de restaurants."

Chung glundert: "Maar Chinese migranten hebben dus wel de restaurantcultuur in Nederland geïntroduceerd, las ik bij Pete. Wist ik helemaal niet! De mogelijkheid om als gezin betaalbaar uit eten te gaan, die was er daarvoor niet. Het is natuurlijk frustrerend en stigmatiserend als je als Chinese Nederlander alleen maar met dat aspect wordt geassocieerd, maar uiteindelijk is het toch wel iets om trots op te zijn."

Wu glimlacht. Na 28 jaar zwoegen hebben zijn ouders hem onlangs verteld dat ze gaan stoppen met de zaak, "en daar werd ik ergens toch weemoedig van." Binnenkort gaan ze voor het allerlaatst de snackbar uitruimen. Tegen Chung: "Dus als je nog een heel grote frituur zoekt? Of een diepvries?" Maar toen Wu zijn ouders onlangs vroeg of ze naar de voorstelling zouden komen, was het antwoord: de zaak is nog niet dicht. We moeten werken.

Een van de bonbonnetjes uit de schaal van Chung gaat over de communicatie tussen Chinees-Nederlandse kinderen en hun Chinese ouders. Zeker op emotioneel vlak is die soms moeizaam, omdat ouders en kinderen samen geen gemeenschappelijke taal hebben: de ouders spreken vaak niet goed Nederlands, de kinderen geen Chinees. Dat probleem speelt bij meer migrantenfamilies. Chung: "Een van mijn acteurs is nu Vietnamees aan het leren, om beter met zijn familie te kunnen praten."

En dan zijn er nog de cultuur- en generatieverschillen in het uiten van emoties. In zijn boek beschrijft Wu een filmpje waarin Chinese jongeren bij wijze van experiment hun ouders opbellen en "ik hou van je" zeggen. De ouders: "Ben je dronken ofzo? Ik hang nu op."

Dat doet denken aan de reactie van zijn moeder op het boek. Wu: "Ik zat te niksen in de keuken en zij was druk met van alles. Ze liep langs en zei: "Hé, ik ben bezig in je boek", en toen liep ze weg. Daarna kwam ze voorbij met: "Ik begrijp het niet", en dook de voorraadkast in. Vervolgens, vanuit de kast: "Waarom schrijf je over dit soort dingen?" En uiteindelijk, weer in het voorbijgaan: "Ik ben gestopt met lezen." Ze zijn gestrand op pagina vijf."

Hij glimlacht. "Mijn ouders zijn heel lief. Maar sommige dingen snappen ze niet."

Chung: "Lieve mammoeten, noem je ze ergens."

Wu: "Het is wel alsof er elk jaar iets meer ruimte komt voor een gesprek. Nu ze ouder zijn worden ze ook wat zachter, merk ik." Zijn moeder roept nu zelfs vaak "Mama houdt van je!", zegt Wu. "Dat is ze gewoon opeens gaan doen. Terwijl ik na mijn coming-out dacht: ze gaan dit nooit accepteren; dit is het einde. Maar het bleek toch niet het einde, gelukkig."

De Bananengeneratie door Toneelgroep Oostpool, première 15/10. Tournee t/m 17/12. Toneelgroepoostpool.nl

OOST-AZIATISCHE CAST EN CREW

De voorstelling De Bananengeneratie bestaat uit de persoonlijke verhalen en ervaringen van de vijf acteurs, Nederlanders met Chinese, Vietnamese en Indonesische wortels: Nhung Dam, Yuwi, Kok-Hwa Lie, Qiqi van Boheemen en Keanu Visscher. Kok-Hwa Lie, Keanu Visscher en Nhung Dam speelden in verschillende series, zoals All Stars, Spangas en Dertigers. Ook het team achter de schermen heeft veelal een Oost-Aziatische achtergrond. Het decor werd ontworpen door Yannick Verweij, de kostuums door Patricia Lim.