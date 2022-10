Een positieve test, zwanger! Drie vrouwen die hun geluk niet op konden, vielen in een diepe afgrond toen het hartje van hun kindje stopte. Stilgeboortes. Deze week wordt er speciaal bij stilgestaan. Drie ervaringsverhalen.

Een kinderwens heeft Kelly Lammerse-Strijbosch (26) zo lang ze zich kan herinneren. Als haar vier jaar jongere zusje wordt geboren, neemt de Helmondse al een soort van moederrol op zich. Eenmaal zelf zwanger lijkt alles rooskleurig, tot ze met 25 weken haar zoontje niet meer voelt. "Er gaat dan geen moment door je hoofd dat je kindje is overleden. Een dag later voelde ik nog steeds geen leven, maar dan ook echt niks", zegt ze.

Daarom komt de verloskundige toch maar langs. "Zijn hartje klopte, dus ik maakte me vast druk om niks." Maar na een aantal dagen voelt ze weer niets. "Ik heb zelfs in de tuin op mijn kop gestaan, hopend op beweging. Op aandringen van mijn moeder heb ik de verloskundige nogmaals gebeld. Diezelfde avond zat ze bij mij thuis en kon ze geen hartje vinden."

Een te kleine placenta

Langzaam begint het tot haar door te dringen: dit is foute boel. "Ik belde mijn man, die voor defensie op oefening was, dat hij naar het ziekenhuis moest komen. Die avond hoorden we dat de kleine overleden was. Een paar dagen later moest ik bevallen van ons dode kindje. Onze Piet. Een gezonde baby die niet meer kon groeien door een te kleine placenta. Van het een op het andere moment was hij er niet meer. Het voelt dan net alsof je in een slechte droom zit waar je niet meer wakker uit wordt."

Romy Smulders. Romy Smulders. Foto: ED

Romy Smulders (23) werkt niet voor niets in de kinderopvang, ze heeft altijd al een bijzondere liefde voor kinderen gevoeld. Als ze zelf zwanger wordt, kan ze het bijna niet geloven. "Pas toen ik de eerste echo zag, besefte ik dat er een kindje in mijn buik groeide."

24 weken

Maar zij en haar vriend merken al snel dat er iets niet goed is en hun verloskundige constateert een te grote nekplooi en te korte armpjes en beentjes. De diagnose luidt TAR-syndroom, een zeldzaam erfelijke aandoening. "Door het vocht in zijn nekplooi zou hij de 24 weken niet eens halen. Toen hebben wij de keuze moeten maken om de zwangerschap na vijftien weken te beëindigen."

Deze week is Baby Loss Awareness Week, een jaarlijks terugkerend moment om overleden baby's te herdenken en aandacht te vragen voor 'stilgeboortes', kinderen dus die vóór of tijdens de bevalling zijn overleden.

De 23-jarige Helmondse moet bevallen van een kindje waarvan het hartje nog klopt, wetende dat hij door de medicijnen of weeën zal overlijden. Vic heet hij. "Je zag gewoon dat het niet goed was met hem. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Ik was helemaal gebroken, kon alleen maar huilen. Nog altijd is het lastig. Dat gevoel blijft komen en gaan."

Iris Remer. Iris Remer. Foto: ED

De kinderwens van de andere twee deelt Iris Remer (26) aanvankelijk niet. Maar als ze dan toch in verwachting raakt en van de eerste schrik is bekomen, ervaart ze het als 'een cadeautje'. "Ik voelde blijdschap. Het is heel mooi dat het zo is gebeurd. Mijn vriend en ik waren helemaal gelukkig met mijn zwangerschap."

Maar bij 11 weken heeft de Gemertse het gevoel dat er iets niet goed zit, want ze kan weer beter eten, wordt minder moe, voelt zich 'anders'. "Heel onzeker ook", vertelt ze. "In de wachtkamer van de verloskundige had ik al zweethanden. Uiteindelijk bleek ik gelijk te hebben. Ons kindje, Gerritje, was overleden. Dan voel je de grond onder je voeten vandaan gaan. Van heel hard huilen, ging ik naar: 'de baby moet er vandaag uit, want ik wil niet met ons dode kindje rondlopen', niet beseffend wat ons zojuist was overkomen."

Schaamte heeft haar ook een poos in de klem. "Alsof het mijn schuld was. Nu weet ik dat dat niet zo is, maar op dat moment ben je het vertrouwen in je lichaam kwijt. Ik stond in het tuincentrum een boom uit te zoeken als herdenkplek voor Gerritje. Op dat moment kwam er een vrouw voorbij die heel erg op mij leek. Het grote verschil tussen ons was dat zij met een gevulde kinderwagen liep. Toen heb ik midden in de winkel keihard staan huilen."

Lief bedoeld

Een kindje verliezen heeft bij alle drie blijvend effect op hun dagelijks leven en voedt hun overtuiging dat er meer aandacht ontstaat voor stilgeboortes. Smulders: "Er zou meer over gepraat moeten worden. Wij wisten bijvoorbeeld niet dat ik echt moest bevallen. Dat was wel een shock. Ik krijg nu ook vaak de opmerking: 'Je weet tenminste dat je zwanger kúnt worden'. Dat is lief bedoeld, maar ons kindje had een genetische afwijking. De kans dat dit nog een keer gebeurt is dus aanwezig."

"Soms wordt het zelfs weggewuifd, want je was maar kort zwanger", zegt Remer. "Dat maakt niks uit. Je verliest iets levends wat in jou zat, jouw kindje waar je meteen al van houdt." Lammerse-Strijbosch: "Wij hebben gewoon een zoontje, maar je kunt er niet altijd over praten. Ondertussen heeft Piet een zusje gekregen. Dat is absoluut geen vervanging voor hem. Wij houden van haar, maar ook van hem als sterrenkindje."