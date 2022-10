Ouders moeten tijdens de herfstvakantie hun telefoon eens opzij leggen en echt contact maken met hun jonge kind. Kinder- en jeugdpsychiater Marja van ’t Spijker breekt vandaag als vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een lans voor minder smartphonegebruik in de buurt van baby's, peuters en kleuters.

Er moet volgens de visie van de NVvP-bestuurder ook extra onderzoek komen naar overmatig telefoongebruik in de buurt van jonge kinderen. Want Van 't Spijker vreest psychische problemen op latere leeftijd.

Eigenlijk alle ouders hebben de beste intenties met hun kinderen, weet de systeemtherapeut. "Ik ben alleen bezorgd dat hun telefoongebruik, als dat overmatig is, schade kan toebrengen aan hun jonge kind en misschien zelfs problemen in de hechting kan veroorzaken. Dat kan later problematisch zijn bij het onderhouden van gezonde relaties en het omgaan met tegenslagen en trauma's." Psychiatrische klachten liggen dan eerder op de loer.

Kinder- en jeugdpsychiater Marja Van't Spijker. Zij pleit voor meer onderzoek naar overmatig smartphonegebruik door ouders en adviseert dat zij komende herfstvakantie hun telefoon eens wat vaker met rust laten.

Fysieke en mentale aanwezigheid

Van 't Spijker legt uit: "Naar hechting is veel onderzoek gedaan. De belangrijkste voorwaarde is de fysieke en mentale aanwezigheid van de ouder. Ook moet die sensitief zijn; op een goede manier de onmiddellijke behoefte van het kind kunnen opmerken, terwijl vooral baby's, peuters en kleuters heel subtiel communiceren. Dan hoef ik niet te vertellen dat de smartphone een geduchte concurrent is van aandacht. Dus zou ik ouders heel graag willen meegeven: je hebt goud in handen door je telefoon op belangrijke momenten weg te leggen en er helemaal te zijn voor je kind."



Mag je dan als ouder nooit meer appen of bellen in het bijzijn van de kleine? Wat is overmatig smartphonegebruik? De psychiater, zelf bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, vindt dat daar best nog meer onderzoek naar mag plaatsvinden. "Gewapend met deze kennis kunnen dan gefundeerde aanbevelingen gedaan worden omtrent het schermgebruik van ouders." Toch heeft Van 't Spijker nu al een belangrijke tip voor ouders: "Zorg voor vaste momenten waarop de telefoon er niet is."



'Beschermde tijd' ,noemt ze dat. "Tijdens het eten niet, tijdens het badritueel niet, tijdens het naar bed brengen niet. Maar ook: als je in de herfstvakantie nou naar Artis gaat met je kind en je zit te wachten op die trein, wacht dan ook samen met de kleine op die trein! Laat je telefoon in de tas en bekijk gewoon met je kind wat er op het perron allemaal te zien valt. De rafelrandjes van de tijd hoeven niet alsmaar te worden ingevuld."

Een moeder kijkt op haar telefoon tijdens het geven van borstvoeding. Een moeder kijkt op haar telefoon tijdens het geven van borstvoeding. Foto: Getty Images/iStockphoto

Overigens benadrukt Van 't Spijker dat het helemaal niet de bedoeling is om ouders een schuldgevoel aan te praten. "De smartphone is een niet meer weg te denken onderdeel van onze maatschappij geworden, dat soms juist ook een voordeel kan opleveren in het contact met je kind. Denk aan een belletje om het welterusten te wensen of te ondersteunen bij een spannend slaapfeestje."

Alle ouders hebben volgens haar de instinctieve behoefte om een goede ouder te zijn. "Ik heb daar heel veel vertrouwen in. Dus ben ik gemotiveerd om ze mee te geven dat hun aanwezigheid en aandacht richting hun kind heel erg waardevol is. Het helpt bij de hechting, die weer een blauwdruk vormt voor het latere leven."

'Still face'-experiment

In 1975 kwam ontwikkelingspsycholoog Edward Tronick naar buiten met het inmiddels beroemde 'still face'- experiment. In dit experiment wordt moeders gevraagd met een vlak, uitdrukkingsloos gezicht naar hun kleine kind kijken en niet meer te reageren op wat hun baby doet. Het zijn aangrijpende beelden waarbij je ziet hoe de baby's tevergeefs van alles uit de kast halen om de aandacht te trekken. De baby's worden achtereenvolgens onrustig, emotioneel en geven het uiteindelijk op waarna ze zich terugtrekken. Tronick toonde hiermee in 1975 als eerste aan, hoezeer ook jonge kinderen al gericht zijn op verbale en non verbale interactie. Volgens Van 't Spijker levert het gezicht van de ouder wiens aandacht gevangen is door een scherm, op dat moment eventjes hetzelfde effect op. Ze wil dat ouders zich hiervan bewust van zijn en zichzelf afvragen hoe vaak per dag dit aan de orde is in de interactie met hun jonge kind.