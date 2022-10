Wat zijn dit voor vragen? Naar aanleiding van zijn nieuwe voorstelling Saman Amini’s Integratieplan leggen we Saman Amini (33) acht dilemma's voor.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Integratieniveau: 30, 60 of 80 procent? (1)

"Ja, mijn integratieniveau, dat is de rode draad van mijn cabaretshow. Daarin neem ik me voor BGASM te worden: de Best Geïntegreerde Allochtoon Sinds Máxima.

"Qua integratieniveau ga ik in de voorstelling van min 13 procent, toen ik nog in Teheran woonde, naar zo'n 70 procent. Maar dat is natuurlijk onzin, want wat is 'goed' geïntegreerd? In de show is het een manier om aan te geven op welke momenten ik voel dat ik er bij hoor, en wanneer niet. Er is bijvoorbeeld de euforie na het verkrijgen van een Nederlands paspoort - Yes! Triomf! Dan stijgt het integratieniveau even flink.

"Maar ik heb wel ervaren, en veel migranten met mij: op een gegeven moment stap je uit 'the matrix' en ga je zien: het maakt niet uit wat ik probeer; ik zal er nooit helemaal bij horen."

Gaat verandering langzaam of snel?

"Verandering gaat langzaam en snel tegelijk. Dat zei ik in mijn eerste theatersolo Samenloop van omstandigheden en dat ervaar ik ook nu nog vaak. Soms denk je: holy fuck, zo'n grap, echt? Nog stééds? Maar op andere momenten verrast de vooruitgang me. Ik ben aan het filmen voor een nieuwe serie CAST, en daar valt me op dat nu ook witte collega-acteurs letten op de beeldvorming van biculturele Nederlanders, en of dat beeld wel klopt. Die vragen zich hardop af of het wel oké is, als er drie acteurs van kleur in beeld zijn, waarvan er twee zitten te blowen. En de makers staan ook open voor die kritische vragen. Dus als je een beetje inzoomt, zie je wel degelijk verbetering.

"Dat betekent veel voor mij. Ik voel me er meer mens door, meer geaccepteerd. Want we zijn sámen verantwoordelijk: ook witte Nederlanders moeten zich uitspreken tegen racisme. Doordat ik het niet meer alleen hoeft te doen, voel ik me nu meer thuis."

Saddam uit het AZC of Sami van tv?

"Liever Sami van tv, natuurlijk. 'Saddam', zo werd ik genoemd tijdens mijn MBO-opleiding in Tilburg. Maar op mijn 17de deed ik mee met het tv-programma Puberruil, daar vertel ik over in de voorstelling. Ik woonde met mijn ouders en zusjes in Chaam en ruilde met Rolf uit Langelo. In Chaam had ik de nodige discriminatie ervaren, maar in Langelo, een Drents dorpje met 238 inwoners, werd ik liefdevol ontvangen. De mensen bij wie ik woonde waren fantastisch.

"Als ik er nu aan terugdenk zie ik wel dat het frame van de makers was: 'sympathieke asielzoeker versus racistische dorpeling'. Want ik was opeens die leuke 'Sami van tv', maar Rolf werd in de montage echt heel nadelig weggezet. Goed, hij zei soms domme dingen, maar het was een kind; hij had tegen zichzelf beschermd moeten worden.

(Brede grijns): "Ironisch wel hè, dat de jongen die zo gepest is door die frikandellen-Hollanders het nu toch voor ze opneemt. Maar ik meen het; ik snap ook waar hij vandaan komt, en ik begrijp zijn bezorgdheid en zijn angst. Ik wil graag constructief over dat soort dingen praten, de dialoog aangaan. Kopjes thee drinken, toch? Dat heb ik hier geleerd. Hoewel die instelling nu helaas onder druk lijkt te staan."

Brabants of Farsi?

"Farsi, absoluut. Brabants is toch een beetje verbonden aan trauma voor mij, al heb ik er natuurlijk ook mooie herinneringen aan. Maar het Farsi heeft me als artiest gevormd; als tekstschrijver en rapper. Het is een rijke, gelaagde taal, met veel melodie en ritme. Ik luisterde als kind naar de muziek van mijn ouders, met teksten boordevol poëtische metaforen over dwarrelende bladeren en de zon die spreekt tegen de maan - dat heeft mijn taalgebruik zeker beïnvloed.

"In de voorstelling zit een pesterig zinnetje: 'hunnie spreken de taal niet', om te laten zien dat dat verwijt - van autochtone Nederlanders aan nieuwkomers - soms wat hypocriet is. Ik heb in elk geval snel ingezien dat taal alles is. Ik stond als kind verbaal zo vaak op achterstand dat ik me niet kon verdedigen. Daardoor wist ik heel zeker: ik moet de taal perfect beheersen. En dat is, mede dankzij de Toneelacademie, gelukt.

"Daardoor heb ik ook nooit problemen met de politie. Want dan zeg ik gewoon (zet Gooise kakstem op) 'Goedendag heren! Ik vraag me af wat de reden is dat ik word aangehouden? Ik schrik daar eerlijk gezegd een beetje van.' Op z'n Tattaiaans, zo noem ik dat. En dan denken ze: Holy fuck, dit is geen drugsdealer. Weg probleem. Taal is het belangrijkste wapen dat je hebt."

Saman Amini: "Ik heb echt álles: ADHD, PTSS, azc, zzp." Saman Amini: "Ik heb echt álles: ADHD, PTSS, azc, zzp." Foto: Frank Ruiter

Teheran of Amsterdam?

"Amsterdam! Natuurlijk! Vanwege alles. In Teheran groeide ik op in de lagere sociale klasse. Dat was heftig, onveilig. Er was veel geweld op straat, je moest altijd vrezen voor een klap: van de buurman, de bakker, grote jongens op school. Al dat geweld doet iets met je. Ik voelde me pas voor het eerst echt veilig op de Toneelacademie, dus Maastricht scoort ook hoog voor mij.

"Vanuit die lagere sociale klasse in Teheran ben ik nu toegetreden tot de theaterwereld, de 'culturele elite'. Dat is superweird. Ik kan me er prima in bewegen hoor, maar ik me voel me relaxter onder hooligans en straatkids. Ik ben altijd een beetje een rebel geweest. Als kind was ik brutaal, opstandig. Dat verhield zich slecht met de Iraanse cultuur; daarin moest je je plek kennen en je ogen neerslaan, maar dat kon ik nooit. De energie, de adrenaline, de grote bek, dat past bij me. Dat spreekt me ook aan bij cabaret."

Voel je je veilig of niet veilig?

"Dat is een zin uit mijn voorstelling. Daarin zeg ik dat ik me in het theater volledig veilig voel, maar daarbuiten eigenlijk nooit. Al wordt het wel beter. Tijdens de pandemie openbaarde zich bij mij een depressie waar ik waarschijnlijk al langer last van had. Dankzij een TEDtalk ontdekte ik dat ik PTSS heb, of eigenlijk 'complexe PTSS', die kan ontstaan als je je gedurende langere tijd in een onveilige omgeving bevindt. Ik vinkte alle hokjes aan: het was onveilig in Teheran, onveilig in het azc en ook later heb ik me nog vaak onveilig gevoeld. Op straat vreesde ik opmerkingen of afkeurende blikken, ik wilde altijd weten wie er achter me liep. Ik stond voortdurend in een 'vecht- of vluchtstand'.

"Ik heb trouwens ook ADHD, daar kwam ik achter. (lacht). Ik heb echt álles: ADHD, PTSS, azc, zzp.

"Maar goed, ik had allerlei mechanismen ontwikkeld om mijn trauma's te verdoven: uitgaan, drinken, drugs - ik heb tien jaar geblowd - en heel hard werken. In de lockdowns viel dat allemaal weg. Toen was er alleen nog een zwart gat. Oké, dacht ik, dit is dus wat ze bedoelen met depressie: dat je niks meer kan, behalve op de bank hangen en medelijden hebben met jezelf.

"Het was verschrikkelijk, maar ergens deep, deep down voelde ik toch vrij snel dat het goed voor me zou zijn. Dit was de bodem, maar het was ook een kans om het in mijn leven anders te gaan aanpakken. Hoe kan ik beter omgaan met mijn achtergrond, met wat ik heb meegemaakt?

"Therapie hielp, en tijd. Stoppen met blowen ook - ik ben nu tien maanden gestopt. En ik heb een life coach. Daar bel ik mee, soms anderhalf uur, soms tien minuten. Dat helpt elke keer. Ik durf wel te zeggen dat ik gelukkiger ben dan ooit."

Een zaal vol cabaretfans of theaterkenners?

"Ik ging wel de chique Toneelacademie doen, maar thuis was ik altijd de clown, en ik maak al van jongs af aan gekke comedyfilmpjes. Ik ben theatermaker èn acteur èn rapper èn cabaretier. Kiezen tussen die dingen is een soort Sophie's Choice; alsof je iemand vraagt te kiezen tussen zijn kinderen. Ik heb het altijd allemaal gedaan, maar ik denk dat het nu, in deze cabareteske, muzikale one-manshow, allemaal op zijn plek valt.

"Omdat ik nu een overstap maak van theater naar cabaret heb ik beide soorten publiek ervaren. En ik zie echt het verschil in de zaal. Theatermensen lachen besmuikt achter hun hand, zo van: oh, mag dit wel? Maar cabaretfans lachen zo (gooit hoofd achterover, spreidt mond wijd open en schudt met zijn buik): voluit, luidkeels. Stiekem vind ik dat het fijnst."

Integratieniveau 30, 60 of 80 procent? (2)

"Ja, dan toch 80 procent, haha. Wanneer is iemand 100 procent geïntegreerd? De koning is dat niet hoor, en ook Mark Rutte niet - die haalt een onvoldoende, denk ik. Dus, nee 100 procent geïntegreerd bestaat niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik zit nu toch wel op een comfortabele 80 procent denk ik. Of, wacht, kunnen we daar 81 van maken?"

Saman Amini's Integratieplan. Tournee t/m 4/12.

cv Saman Amini

1989 geboren in Teheran, Iran

2001 komt naar Nederland

2009-2014 Toneelacademie Maastricht

2013 Hoofdrol in studentenfilm The Sacred Defense. Nominatie voor een studenten Oscar van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Vers XL en CILECT prijs voor de beste studentenfilm wereldwijd.

2014 Theaterdoorbraak als schrijver en acteur met Nobody Home, veelgeprezen voorstelling van Daria Bukvic, ook met Majd Mardo en Vanja Rukavina

2017 Voorstelling A SEAT at the Table op Oerol, geselecteerd voor Theaterfestival bij de beste tien voorstellingen van het jaar.

2018 Theatersolo Samenloop van Omstandigheden. Medescenarist van korte film A KISS, beste Korte Film Cinekid 2018.

2019 Toneelschrijfprijs voor A SEAT at the Table, met Nima Mohaghegh. A KISS krijgt juryprijs voor beste kinderfilm op New York Children's Film Festival

2020 Nominatie Edison Award voor de videoclip bij Laat me toe.

2022 Cabaretdebuut met Saman Amini's Integratieplan.

Saman Amini woont in Amsterdam met zijn vrouw en twee bonuskinderen.