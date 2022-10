Benjamin Giorgio Galli uit Winterswijk vertrok aan het begin van de oorlog naar Oekraïne. Hij móest iets doen. Hij wilde helpen. Vechten tegen de Russische agressor, maar zonder militaire ervaring. Een bom werd hem fataal.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zijn ouders, net terug uit Kiev, kunnen het nog steeds nauwelijks bevatten. Hun huiskamer is gevuld met verdriet, maar vooral ook met trots. 'Benjamin is een echte held'.

Bijna zeven maanden lang zijn ze dagelijks ongerust, Gabriel Galli en Mirjam Galli - van der Plas, de vader en moeder van Benjamin. Dag in dag uit vragen ze zich af: 'Waar is hij nu, wat is hij aan het doen, loopt hij gevaar?' Ze volgen al het nieuws over de oorlog op de voet. Is er weer ergens iets gebeurd, dan is het hopen dat Benjamin niet op die plek is. Hun zoon houdt ze wel op de hoogte, maar ze weten nooit écht waar hij is. 'Dat mocht hij niet zeggen'.

Het telefoontje: foute boel

Na bijna zeven maanden ongerustheid krijgen ze in september ineens een telefoontje van een Amerikaan. Hij heeft met hun zoon zij aan zij gevochten in een legioen met niet-Oekraïense strijders. Hij heeft gehoord dat Benjamin gewond is geraakt. Hij weet niet veel, maar wel dat het foute boel is. Volgens de dokters in het militaire ziekenhuis in Charkov ziet het er niet goed uit.

Gabriel en Mirjam Galli in hun flat in Winterswijk met een portret van hun zoon Benjamin. Gabriel en Mirjam Galli in hun flat in Winterswijk met een portret van hun zoon Benjamin. Foto: Jan Ruland van den Brink

Tijdens een missie in een dorpje bij Charkov is een bom vlak bij Benjamin ontploft. Scherven hebben niet alleen delen van zijn lichaam, maar ook zijn hoofd doorboord. Hij wordt in coma gehouden en artsen kijken of ze hem kunnen overplaatsen naar een beter ziekenhuis in Kiev of het Poolse Warschau.

Zo snel mogelijk naar 'm toe

De boodschap komt hard aan in de kleine flatwoning in Winterswijk. "Wat moeten we doen? Wat kúnnen we doen, op zo'n moment?', vraagt moeder Mirjam zich af. Vader Gabriel wil zo snel mogelijk naar zijn zoon toe, maar het is nog onduidelijk of hij overgeplaatst wordt.

Als een dag later blijkt dat Benjamin naar Kiev is gebracht en te onstabiel is om nog naar Warschau te worden verplaatst, besluiten Mirjam en Gabriel naar Warschau te vliegen en vanuit daar een touringcar naar Kiev te nemen. Thuis, op de bank, vertelt vooral Mirjam wat ze toen meemaakten. Gabriel is Italiaans, verstaat wel Nederlands, maar spreekt alleen gebrekkig Engels en vult af en toe aan.

"Er reden geen treinen. We zaten vooral met vrouwen en kinderen in de bus, die weer terugkeerden naar het wat veiliger geworden Kiev." De telefoon gaat. Iemand uit Kiev. Hij heeft slecht nieuws: 'Het spijt mij het te moeten zeggen, maar jullie zoon is overleden'. "We waren zo dichtbij. Hadden we nog maar even kunnen zien dat ie levend was." Achteraf gezien hebben ze wel het besef dat het weinig had uitgemaakt. "Wat hadden we kunnen doen? Niks. Hij was ook niet wakker of zo."

Benjamin Giorgio Galli in Oekraïne. Benjamin Giorgio Galli in Oekraïne. Foto: Privéfoto

Kijken naar het lichaam van je gehavende zoon

Gabriel en Mirjam willen het gehavende lichaam van hun zoon alsnog graag zien. Als ze aankomen in Kiev, ligt hij in een mortuarium. 'Weten jullie het zeker, kunnen jullie daar wel tegen?', wordt er gevraagd. "Ja. Zijn gezicht was nog intact. En je zag aan alles, zoals zijn handen en zijn armen: dit is onze zoon", vertelt Mirjam.

Terwijl ze terugdenkt aan dat moment, vecht ze stiekem tegen haar tranen. Een emotie die Gabriel niet graag voor een onbekende journalist met draaiende camera lijkt toe te laten. Hij begint te vertellen dat 'zijn zoon fysiek sterk is'. Dat hij de talloze scherven in zijn lichaam 'wel had aangekund'. Maar die ene, grote scherf in zijn hoofd had zijn hersenen geraakt. Dat is hem fataal geworden. Op foto's is te zien hoe het hoofd van Benjamin is dichtgenaaid. Het moet een groot gat zijn geweest.

Hadden zijn ouders hem tegen moeten houden?

Ze willen hun zoon graag zo snel mogelijk bijleggen in het graf van de familie Galli. Een kapel op een begraafplaats in Noord-Italië. Benjamin had twee paspoorten, maar heeft zich in Oekraïne aangemeld als Nederlander en kan daarom alleen naar Nederland worden gestuurd. Na heel veel papierwerk wordt hij naar een uitvaartcentrum in Dronten gebracht. Daar ligt hij nog steeds, meer dan drie weken na zijn dood.

Eenmaal thuis vragen zijn ouders zich af: 'Hadden we meer moeten doen om hem tegen te houden?' "Hij was 27. Een boom van een kerel. We hebben het als ouders echt wel geprobeerd. Maar hij zei: 'Ik ga desnoods te voet'. Benjamin wilde iets betekenen in Oekraïne met de gedachte: als ik hier ook maar één persoon help, dan heb ik hier moeten zijn."

"We hebben nooit gewild dat ie zou sterven", zegt Mirjam. Wat nu resteert is vooral trots. Gabriel: "Ik ben niet alleen trots omdat hij mijn zoon is. Zijn acties zijn echte heldendaden. Hij maakte het verschil doordat hij van een slechte situatie een goede probeerde te maken. Dat is wat een held een held maakt."