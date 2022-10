Paleontoloog Michael Benton en paleokunstenaar Bob Nicholls laten zien hoe dinosauriërs er werkelijk uitzagen. Lang werden ze gezien als koude reptielen, maar eigenlijk waren ze warmbloedig én werden in het dinorijk veren gedragen.

Tyrannosaurus rex, misschien wel de meest aansprekende dinosauriër, wordt nog altijd afgebeeld als een monster met een harde geschubde huid. Maar in werkelijkheid had T. rex veren. Daarvoor werd tien jaar geleden het overtuigende bewijs gevonden. Maar in de twee vervolgfilms van Jurassic Park die daarna nog uitkwamen, bleef T. rex de geschubde reus. De makers waren bang dat hij met veren op een reusachtige kip zou gaan lijken. T. rex moest het angstaanjagende monster blijven.

Het is twee eeuwen geleden dat de eerste resten van dinosauriërs werden gevonden, in Engeland. Wetenschappers wisten niet wat ze zagen. Ze dachten aan enorme hagedissen of een soort reuzenkrokodillen, tot ze na twee decennia moesten concluderen dat het hier ging om een onbekende en uitgestorven groep aardbewoners. Ze werden dinosauria gedoopt, letterlijk: angstaanjagende grote reptielen.

De benaming is onjuist, dinosauriërs waren geen reptielen, maar hij staat nog altijd overeind. Net zoals veel van de impressies die van de talrijke soorten dinosauriërs zijn gemaakt. Ondertussen is het wetenschappelijke beeld van dino in de afgelopen twee eeuwen vaak bijgesteld, en vaak ingrijpend. Geen wonder, want de wetenschap weet steeds meer informatie te halen uit dinosaurusresten die worden gevonden.

Revolutie in de dinowetenschap

Als een dier het al tot fossiel schopt – en die kans is klein – dan blijven alleen de harde onderdelen van zijn lijf bewaard. Zachte delen, zoals spieren, ingewanden en huid verstenen zelden. Dus het valt ook niet mee om die te reconstrueren. Michael Benton, een vermaarde Britse paleontoloog, en Bob Nicholls, een Britse kunstenaar die dino's schildert en bouwt, laten nu in een prachtig uitgevoerd boek zien wat we weten van het uiterlijk van verscheidene dinosoorten.

Hun verhaal begint bij een tekening die een revolutie ontketende in de dinowetenschap: de hier afgebeelde Deinonychus uit 1969. De tekening is gebaseerd op onderzoek van de Amerikaanse paleontoloog John Ostrom, die de opgraving van deze middelgrote dinosauriër had geleid. Maar hij werd gemaakt door zijn student Robert Bakker.

Impressie van Deinonychus uit 1969.Beeld Robert Bakker

Tot dan werden dinosauriërs voor trage bullebakken gehouden. Deinonychus liet zien dat hij was gebouwd voor snelheid, met een rank, gebalanceerd lijf, achterpoten die vaart konden maken, en korte voorpoten met klauwen die een prooi dodelijk konden verwonden, ook als die groter was dan de jager zelf.

Koudbloedig of warmbloedig

De maker van de tekening, Robert Bakker, is sindsdien een belangrijke vernieuwer gebleven van de dinowetenschap. Hij heeft een grote rol gespeeld in het opruimen van een andere mythe; de mythe dat dinosauriërs koudbloedige dieren waren, zoals reptielen.

Koudbloedigen hebben het voordeel dat ze de kachel niet brandend hoeven te houden; hun lichaam volgt de omgevingstemperatuur. Warmbloedigen houden hun lichaamstemperatuur op peil. Ze hebben het voordeel dat ze veel actiever kunnen zijn, maar daar moeten ze wel flink voor eten. Een olifant weegt 5 ton en eet 225 kilo voedsel per dag. Sauropoden, de grootste onder de dinosauriërs, konden dertig meter lang worden en 50 ton wegen, tien keer een olifant. Hoeveel moesten die dan wel niet eten, 2250 kilo?

Nee. De sauropode had genoeg aan dezelfde portie als de olifant. Omdat hij drie voordelen had. Het eerste voordeel was de omvang van zijn lijf. Als een lichaam groter wordt, groeit de inhoud harder dan het oppervlak. Dat is wiskunde. Een muisje heeft veel huidoppervlak per kilo, een olifant weinig, en een sauropode nog minder. Een groot lijf is relatief makkelijker op temperatuur te houden dan een klein lijf. Voor reuzen liggen koud- en warmbloedig niet zo ver uit elkaar.

Tweede voordeel van de grote dino's was dat ze leefden in mild klimaat, een wereld zonder ijskappen aan de polen en met warme zomers en zachte winters. Veel kachel was er niet nodig. Derde en laatste voordeel van de sauropoden was dat ze geen energie hoefden te besteden aan kraamzorg. Want daar deden ze niet aan: ze baarden niet, broedden niet, en voedden niet op. De sauropoden legden eieren en lieten die achter. Dat vergrootte de overlevingskansen van het jong niet, maar vergde weinig energie van de ouder.

Gevederde huid

In de afgelopen decennia is steeds duidelijker geworden dat dinosauriërs niet de koude, slome reptielen waren waarvoor ze werden gehouden, maar warmbloedige en actieve dieren. Dat deed ook vermoeden dat veel dinosoorten een behaarde of gevederde huid hebben gehad. In de jaren negentig werden daarvoor inderdaad bewijzen gevonden, toen in China de resten van verschillende kleine dinosauriërs werden opgegraven met een hele verengarderobe. Onder hen Sinosauropteryx (zie kader).

Inmiddels is duidelijk, schrijft Michael Benton, dat veren niet alleen voorkwamen bij de kleine dino's die de voorouders zijn van de nu levende vogels, maar ook bij grote dinosauriërs. Zelfs Yutyrannus had veren, en dat was een negen meter lange tyrannosauriër.

Sinosauropteryx

Sinosauropteryx was de eerste gevederde dinosauriër die werd gevonden, in 1996 in China. Dat was een sensatie in de wetenschappelijke wereld. Er was al het vermoeden dat dinosauriërs haar en/of veren hadden gehad, en nu had een Chinese boer het eerste bewijs in handen.

De snelle jager is ongeveer een meter lang, en leefde in het vroege Krijt, zo'n 125 miljoen jaar geleden. In de afbeelding van Bob Nicholls heeft Sinosauropteryx net een hagedis te pakken gekregen. Hij gooit hem even op om hem daarna in een keer door te slikken; Sinosauropteryx kauwde zijn eten niet. In het boek zijn ook foto's te vinden van die eerste Chinese vondst; prachtige fossielen, waarop de resten van de veren duidelijk zijn te zien en zelfs de maaginhoud, met een complete hagedis.

Michael Benton beschrijft hoe zijn onderzoeksgroep aan de universiteit van Bristol, Engeland, erin slaagde om in de fossiele resten de roodbruine kleur van het dier vast te stellen. Bovendien was te zien dat hetzelfde roodbruine pigment rond de ogen van Sinosauropteryx had gezeten, wat hem een bandietenmasker gaf. Dat moest vijanden afschrikken.

De gestreepte tekening van de staartveren diende om ‘te imponeren en partners te versieren’, schrijft Benton. Ook bij vele levende vogelsoorten hebben (kleurrijke) veren die functie. De kleurstelling van donkere rug en witte buik laat zien dat Sinosauropteryx in open veld leefde.

Edmontosaurus

Edmontosaurus leefde in de laatste periode van het Krijt, tot 66 miljoen jaar geleden, toen een meteorietinslag een eind maakte aan het rijk van de dino's, en aan veel ander leven op aarde. Edmontosaurus behoorde tot de brontosaurussen, de grootste dinosoorten ooit. Maar hij was een kleintje in de familie, met een lichaamslengte van hooguit twaalf meter.

Veel van zijn voorouders waren kleiner, liepen op twee benen en aten vlees, zoals Sinosauropteryx, die op deze pagina's ook in beeld komt. Een dino als Edmontosaurus was groot en zwaar: 4 ton, zo zwaar als een olifant. Lopen op twee poten was voor hem onmogelijk. En deze kanjer at geen vlees maar planten.

Veel van die kleine voorouders hadden veren, maar Edmontosaurus niet; zijn huid bestond uit kleine schubben van enkele millimeters groot. Dat we dat weten is bijzonder, want als zo'n beest aan zijn einde komt wordt het normaal tot op het bot afgekloven, met huid en haar. Maar van Edmontosaurus zijn enkele exemplaren gevonden die door bijzondere omstandigheden zijn gemummificeerd, waardoor delen van de huid bewaard zijn gebleven.

Het bijzondere van de huid van deze dino is dat de schubben niet worden ondersteund door een benige structuur of plaatjes, maar door keratine, een eiwit dat ook in veren en haren voorkomt. Nicholls verhaalt hoe zijn onderzoeksgroep veertien jaar geleden in beeld bracht wat daarvan het gevolg is. Omdat de huid van binnenuit groeit, moet de bovenlaag in stukjes breken en van het lijf vallen. Dino had roos!, kopten Britse kranten destijds.

Die waarneming heeft ook een serieuze kant, want hij bevestigt de warmbloedige aard van de dinosauriërs. Reptielen hebben geen roos, alleen warmbloedige dieren hebben dat. De koudbloedige reptielen vervangen hun huid door die in een keer af te werpen.