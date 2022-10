De donkere dagen komen eraan, dus zien inbrekers vaker hun kans. 'Ze houden niet van licht, lawaai en lang werk', zeggen specialisten. Je kunt simpele maatregelen nemen om het inbrekers nét wat moeilijker te maken. Een aantal tips.

Vaak worden ze te laat ingeschakeld. "Als er al eens is ingebroken. Dan gaan mensen ineens kritisch kijken naar het hang- en sluitwerk. Het controleren hiervan hoort eigenlijk bij het onderhoud van je huis, net als het schilderen", vertellen Marc Roos en Dick Silvius van Inbraakproof.nl uit Oudenbosch. Het bedrijf is al meer dan tien jaar gespecialiseerd in beveiliging. Ze adviseren gemeenten, particulieren, corporaties en zorgorganisaties. De monteurs zijn dagelijks bezig met het veiliger maken van woningen en bedrijven.

Kijk naar jezelf

Je kunt simpele maatregelen nemen om inbreken nét wat moeilijker te maken. "Het begint met organisatie. Laat bijvoorbeeld de sleutelbos niet op het slot zitten. Als inbrekers een ruitje intikken, kunnen ze er zo bij."

Nog zoiets: "Geef het huis een bewoonde indruk. Het moet eruitzien alsof er zo iemand de kamer binnenloopt." Met name in vakantietijd is dat belangrijk, wanneer veel huizen verlaten zijn. "En wat te denken van al die caravans voor de deur die tijdens de meivakantie allemaal weer weg zijn. Dan is het duidelijk: deze mensen zijn op vakantie. Beter is daarom om de caravan zo kort mogelijk voor de vakantie op te halen."

De politie adviseert om kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht te leggen. 'Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen'. En, 'verstop sleutels niet op voorspelbare plekken. Niet onder een deurmat of in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen geheime plaatsen'.

Werk aan een woning in Sprundel. Werk aan een woning in Sprundel. Foto: Peter van Trijen/Pix4Profs

Verlichting

"Een inbreker wil niet in de spotlights staan", vertellen Roos en Silvius. "Dan zijn ze goed te zien, mochten er camera's hangen. Het schrikt af. Inbrekers houden niet van licht, lawaai en lang werk." Maar hoe doe je dat in tijden van hoge energieprijzen? "Ledverlichting is daarvoor heel goed geschikt, het kost niet veel om dat een hele nacht aan te laten staan."

Een aanbeveling van de politie is om in de donkere uren binnen een lamp aan te doen, mochten mensen niet thuis zijn. 'Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor een automatische lichtschakelaar in'.

Goed sluitwerk

Een goed slot. Logisch, lijkt het. Roos en Silvius: "Maar bij negen van de tien mensen is het hang- en sluitwerk niet goed en kan een inbreker in dertig seconden binnen zijn. Wij hanteren de norm dat een inbreker langer dan drie minuten bezig moet zijn. Lukt het in die tijd niet, dan geeft-ie het meestal op. Dat kan per locatie verschillen. In een buitengebied is minder sociale controle en hebben inbrekers meer tijd. Dan nog gaan ze graag snel te werk."

Een van de makkelijkste inbraakmethodes is de deur intrappen. Iets wat kan slagen bij oudere sloten en oudere woningen. "Een extra slot in de deur, op kniehoogte, kan dit voorkomen." Het dievengilde wil ook nog wel eens een breekijzer gebruiken. Een strip in de deur beperkt de ruimte om een breekijzer te plaatsen. Ook hier is een slot op kniehoogte nodig.

"De meest voorkomende methode is het uittrekken van de cilinder. Dat zien we in de helft van de gevallen", verklaren Roos en Silvius. Met slotenmakers-gereedschap wordt een slot uit de deur gehaald. Een slot met een beschermplaatje kan dit voorkomen.

Wie goed sluitwerk wil laten aanbrengen, doet liefst zaken met bedrijven die werken volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), stelt de politie.

Een beschermplaat voorkomt dat het cilinderslot uit de deur wordt gehaald. Een beschermplaat voorkomt dat het cilinderslot uit de deur wordt gehaald. Foto: Peter van Trijen/Pix4Profs

Elektronische beveiliging

Wie een stap verder gaat, komt bij elektronische maatregelen uit. Zoals een alarminstallatie. Bij een verdachte situatie gaat er direct een melding naar de meldkamer (politie). Een andere mogelijkheid is camerabeveiliging. Zoveel bewaking? Is dat allemaal wel nodig?

Roos en Silvius: "Een goed slot op de deur blijft het belangrijkste. Voor wie veel sieraden of contant geld in huis heeft, kan een alarm een uitkomst zijn. Soms wordt het door de verzekering als voorwaarde gesteld. Het geeft bovendien een veilig gevoel. Het kan preventief werken, omdat inbrekers zien dat een huis stevig is beveiligd."

Nog een voordeel: camera's en een alarm vergroten de pakkans van de dief. "Want de politie vraagt vaak om de camerabeelden." Waar de inbreker vandaan komt? "Natuurlijk, er zijn allerlei inbrekers. Zoals mobiel banditisme, groepen die een stad of dorp afgaan. Vaak blijkt het iemand uit de omgeving."

Daling woninginbraken

Het aantal woninginbraken daalt al enkele jaren gestaag, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Nog steeds zijn de donkere maanden, de herfst en winter, het populairst bij inbrekers.

Zo'n vijf jaar geleden waren er landelijk in de piekmaanden 4000 tot 5200 inbraken per maand. Sinds begin 2020 zijn die aantallen fors gedaald, naar zo'n 1500 tot 3000 inbraken per maand. Volgens het CBS komt dit omdat Nederlanders sinds het voorjaar van 2020 meer thuis waren en minder weg waren voor werk of voor plezier. Dit vanwege de lockdown(s).

Sinds de zomer van 2021 is er sprake van een hele lichte toename van het aantal inbraken. Zo'n 1500 tot 2000 per maand.