De oorlog in Oekraïne verhevigt. Vluchtelingen hier maken zich zorgen. Meer mensen zullen het land ontvluchten. Opvangorganisatie Springplank 040 maakt een nieuwe locatie klaar voor de komst van tientallen Oekraïners.

Oksana Bilous (28) uit Odesa is sinds zaterdag in Eindhoven en heeft zich net geregistreerd. Ze is één van de nieuwe bewoners in Bomanshof in Eindhoven en deelt een kamer met twee andere vrouwen. "We appen elke dag met familie en vrienden thuis en vragen hoe het met hen is. We zijn bang."

Vechten voor zijn land

De moeder en broer van Oksana wonen in een klein dorp in het midden van Oekraïne, waar het tot nu toe veilig is. Haar broer kan nog gewoon werken, maar als het nodig is wordt hij opgeroepen om te vechten voor zijn land.

In de lente is Oksana naar Finland vertrokken om daar te werken. "Dat was onmogelijk in Odesa. Na twee maanden ben ik teruggegaan, maar ik voelde me niet veilig. Vrienden van mij waren naar België gegaan en vroegen of ik ook kwam. Maar daar kun je je pas registreren als je woonruimte hebt. Daarom zit ik nu hier. Ik kan hier ook meteen gaan werken."

Want dat wil Oksana het liefst. Werken en wat geld verdienen. Net zoals thuis. Daar was ze manager in een winkel, maar nu maakt het haar niets uit wat ze moet doen. Ze dacht wel ooit aan een eigen gezinnetje, maar dat zit er voorlopig niet in. "Dat heeft tijd nodig. Gewoon leven is al moeilijk, laat staan naar de toekomst kijken."

Meezingen met 'Brabant'

De toekomst? Mensen zitten weer in schuilkelders. De oorlog is in volle gang. Dat baart Nataliia Luzianina en haar zoon Vladyslav (17) uit Odesa grote zorgen. Zij vluchtten met dochter en zusje Yeva (7) twee weken nadat de oorlog begon. Vader moest daar blijven. Hij is kunstenaar en wil niet vechten, maar wel helpen. "Hij is geen vechter", zegt Vladyslav. "Hij maakt mooie dingen van keramiek. Die stuurt hij naar ons", en wijst naar potjes en vaasjes die op de vensterbank staan in hun huis in de Tempel in Eindhoven.

Moeder Nataliia Luzianina, zoon Vladyslav Luzianin en dochter Yevi Luzianina. Moeder Nataliia Luzianina, zoon Vladyslav Luzianin en dochter Yevi Luzianina. Foto: Kees Martens/DCI Media

Via Moldavië kwamen ze in Nederland eerst bij een gastgezin in Valkenswaard terecht. Na vier maanden moesten ze weer verhuizen en kregen ze samen met een andere moeder en dochter het huis waar ze nu wonen. Ze hebben fijne buren en vrienden gemaakt. Nataliia laat filmpjes zien van een karaoke-feestje bij de buren. Ze zingen voluit mee met Brabant van Guus Meeuwis.

"We zijn heel dankbaar en het is hier fijn, maar we hadden een goed leven daar. Als het veilig is en de oorlog voorbij, willen we weer terug. Maar je kunt daar nu niet leven. Hoe dan, zonder elektriciteit, water en internet maar met bommen. Mijn ouders wonen in Lviv. Daar is het nu ook verschrikkelijk", zegt Nataliia met tranen in haar ogen. Elke avond belt ze haar man. "Ik heb de eerste twee maanden alleen maar gehuild."

Ook Vladyslav wil graag terug. Hij gaat binnenkort bij Fontys een ICT-opleiding volgen. "Met een goede opleiding kan ik mijn generatie helpen het land op te bouwen."

Hier ben ik nuttiger dan daar

Helpen is ook wat Viktor Hulvan (39) uit Kyiv wil. Maar niet daar. Op het moment dat de oorlog uitbrak, zat hij samen met zijn moeder voor een driedaagse trip in Polen en werd hun terugvlucht naar Kyiv geannuleerd. Ze besloten niet meer terug te gaan en kwamen in Nederland terecht. Iets later kwam ook zijn vader bij hen.

Viktor wil niet vechten, maar wel iets doen voor de Oekraïners die op de vlucht zijn. Hij werd vrijwilliger bij Takecarebnb en plaatst mensen bij gastgezinnen. Inmiddels heeft hij een contract bij het Rode Kruis en werkt hij bij de Rabobank. "Ik denk dat ik hier nuttiger ben dan in Oekraïne. Daar zijn nog vrijwilligers genoeg die willen vechten. Mijn broertje kan niet weg, omdat mannen tussen de achttien en zestig jaar het land niet uit mogen. Hij vecht momenteel niet, maar kan wel worden opgeroepen."

Viktor laat een filmpje op zijn telefoon zien dat zijn broer (34) uit Kyiv stuurde. Bommen en explosies op nog geen 500 meter van zijn appartement. Viktor woonde naast hem. Hij heeft er geen spijt van dat hij niet is teruggegaan naar zijn land. Hij wil wel terug, maar pas als de oorlog voorbij is. "Ik ken vrienden die terugkeerden toen het relatief rustig was in Kyiv. Nu vallen er weer bommen."