De zware industrie in Nederland zit in de problemen door de hoge energieprijzen. Decennialang stelde ze alles in het werk om geen energie te hoeven besparen; daarbij geholpen door de overheid.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De energiecrisis raakt bedrijven keihard. Van aluminiumsmelter Aldel tot groentefabriek Hak en van methanolfabriek OCI tot steenfabriek St. Joris, allemaal moeten ze hun machines uitzetten. Een energieprijs die zeventien keer zo hoog ligt als een jaar geleden dwingt de bedrijven om te bezuinigen op energie door het werk stil te leggen.

Van minister Rob Jetten (klimaat en energie, D66) krijgen alle bedrijven nu te horen dat ze verplicht hun energievraag omlaag moeten brengen, door te investeren in zaken als energiezuiniger machines en isolatie. Jetten rolt daarvoor een plan uit dat al een paar jaar klaar lag, maar waar pas sinds de Russische inval in Oekraïne de urgentie van doordringt: de wettelijke energiebesparingsplicht wordt uitgebreid naar de Nederlandse industrie. Die plicht houdt in: alle investeringen in energiebesparende maatregelen die een bedrijf binnen vijf jaar terugverdient moeten gedaan worden.

Jarenlang hoefde de industrie juist niks te doen. Als één van de weinige landen in de EU zondert Nederland de complete zware industrie al bijna twintig jaar volledig uit van wettelijke verplichtingen om minder energie te gebruiken. De uitzondering ging al die tijd zelfs verder dan Europese regels toestonden, blijkt uit onderzoek van platform Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer. Tot tweemaal toe werden Nederlandse ministers van economische zaken op pad gestuurd om in Brussel concrete besparingsdoelen van tafel te krijgen - met succes.

Jetten noemt al die jaren van het ontzien van de industrie tegenover Investico 'een politieke keuze'. Als voorgaande regeringen eerder werk hadden gemaakt van zuinigheid in de industrie, dan had "een aanzienlijke besparing gerealiseerd kunnen worden", zegt hij. De grootste besparing bij megabedrijven valt volgens Jetten te bereiken door iets wat we dit jaar thuis massaal zijn gaan doen: isoleren.

Geen enkel bedrijf wilde isoleren

Alleen dat idee al was jarenlang vreemd in de industrie. "Ik dacht dat ik onder luid gejuich met open armen ontvangen zou worden", vertelt Hans Koole, voorzitter van de Vereniging van Isolatiebedrijven (VIB). In 2014 stapte hij binnen bij de brancheclub van olie- en gasverwerkers met een rapport onder zijn arm. Daaruit blijkt dat er in de Nederlandse industrie ontzettend veel bespaard kan worden met thermische isolatie - het inpakken van buizen -, investeringen die je er in twee jaar al uit hebt.

Neem alleen al één afsluiter van een industriële leiding, rekent Koole voor. "Als je zo'n ding goed isoleert, kan een Tesla 20.000 kilometer rijden van de energie die je overhoudt, en je hebt duizenden van die afsluiters." Bovendien komt bijna de helft van het totale Nederlandse energieverbruik voor rekening van de industrie, met reuzen als Shell en Tata Steel voorop. Alle reden om daar flink te besparen dus, dacht Koole.

Verkeerd gedacht. "We liepen echt een blauwtje, bij niet één bedrijf hebben we een project mogen doen." Leuk dat je de investering snel terugverdient, maar op het totale energieverbruik is het een speldenprik, zeggen de olie- staal- en chemiebedrijven tegen Koole. Het levert alleen maar gedoe op, ze hebben er geen enkel belang bij. En de crux van het verhaal: van politiek Den Haag hoeft het niet.

Nederland zoekt grenzen op met uitzonderingen

Nederland koos er decennialang bewust voor om de zware industrie uit te zonderen van alle harde verplichtingen om energie te besparen. Het idee was dat de industrie al valt onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Binnen dit systeem krijgen de grootste uitstoters van CO2 uitstootrechten, die steeds verder zouden moeten afnemen. Wie niet snel genoeg verduurzaamt moet rechten bijkopen van concurrenten die dat wel doen.

Als je wilt dat bedrijven met duurzaamheid aan de slag gaan omdat ze voor CO2-rechten betalen, moet je niet ook nog aan komen zetten met besparingseisen voor energie, redeneert CDA'er Pieter van Geel, die als staatssecretaris van milieu (2002-2007) de regels in Nederlandse wetgeving moet omzetten. Met instemming van de Kamer verbiedt hij dat ETS-bedrijven eisen op hun bordje krijgen voor energiebesparing. Dat verbod houdt jaren stand.

De Nederlandse uitzondering is zo riant dat deze volgens verschillende experts zelfs in strijd is met EU-richtlijnen. Want uitzonderingen maken voor ETS-bedrijven mag van Europa, maar Nederland zoekt de grenzen van het toelaatbare op. De Nederlandse interpretatie is daarom niet 'richtlijnconform', schrijft Valérie van 't Lam, advocaat milieu- en omgevingsrecht bij Stibbe in een publicatie uit 2020.

Tata Steel in IJmuiden. Jarenlang hoefde de zware industrie in Nederland niks te doen aan energiebesparing. Tata Steel in IJmuiden. Jarenlang hoefde de zware industrie in Nederland niks te doen aan energiebesparing. Foto: Ramon van Flymen/ANP

De richtlijn bepaalt dat de uitzondering alleen mag gelden voor activiteiten die ergens CO2 uitstoten. Maar Nederland gaf niet alleen vrijstelling aan CO2-uitstotende fabrieksonderdelen, het rekte de uitzonderingsbepaling - tegen de richtlijn in - op tot hele bedrijfsterreinen. Alle activiteiten van de grote bedrijven werden zo met rust gelaten, inclusief kantoren en kantines. "We mochten ze niet controleren", zegt Axel Pel, hoofd verduurzaming van de omgevingsdienst Rijnmond.

Voor zover bekend is er geen andere EU-lidstaat met zo'n uitzondering. Volgens het ministerie van economische zaken heeft de Europese Commissie 'niet aangegeven dat Nederland de richtlijn op dit punt verkeerd heeft geïmplementeerd'. De Europese Commissie reageert niet op vragen hierover. Werkgeversorganisatie VNO-NCW blijft in een reactie van mening dat de uitzondering voor ETS-bedrijven terecht was, omdat deze bedrijven al druk waren om te voldoen aan het CO2-handelssysteem ETS.

Sinterklaas met emissierechten

Van het effect van het emissiehandelssysteem op energiebesparing komt ondertussen niets terecht. Al na een paar jaar moet Van Geel concluderen dat het ETS-systeem op dat moment 'niet functioneerde', 'mislukt was', en dus ook helemaal geen energiebesparing afdwong. Dat bevestigt milieu-econoom Sander de Bruyn van onderzoeksbureau CE Delft. "Het was echt sinterklaas met die emissierechten, vooral in de periode 2008-2012 was er een enorm overschot dat de bedrijven nog jaren konden gebruiken. Tot 2020 is er daarom niet of nauwelijks een prikkel van het ETS uitgegaan om energie te besparen."

Als het falen van het ETS doordringt in Den Haag, wordt overwogen om de energiebesparingsplicht uit te breiden, ook naar ETS-bedrijven. Toch houdt het ministerie van economische zaken nog een hele tijd vast aan de zogenoemde 'meerjarenafspraken', niet-bindende afspraken over inspanningen die de industrie moet leveren. Deze moeten als alternatief dienen voor wettelijke verplichtingen.

De afspraken stellen volgens onafhankelijke experts weinig voor. "Eigenlijk is met die aanpak tegen de bedrijven gezegd: van ons hebben jullie geen last, doe vooral wat je zelf goed acht", zegt milieu-econoom De Bruyn. Al in 2011 concludeert de Algemene Rekenkamer dat dit beleid 'vooral in de energie-intensieve industrie in de periode 1995-2008 weinig heeft opgeleverd'. En uit een studie van Ecorys uit 2013 blijkt dat juist de meest energie-intensieve bedrijven minder bespaarden dan het Europese gemiddelde én minder dan de rest van de Nederlandse industrie.

Bij de onderhandelingen van het Energieakkoord (2013) loopt het opnieuw uit op polderen. Het maximaal haalbare is een extra besparing die onder luid protest tot stand komt. In vier jaar tijd moet de industrie een besparing behalen die gelijk staat aan het verbruik van alle huishoudens van Amersfoort (150.000 inwoners). Als de convenanten in 2020 aflopen, hebben de deelnemende bedrijven minder dan een derde van deze afspraken gerealiseerd. Het doel dreigt 'buiten bereik te raken'. Met een beroep op corona krijgen ze van minister Eric Wiebes een jaar extra. Een jaar later beroept de helft van de nog altijd tientallen achterblijvers zich op 'overmacht'. Een speciale commissie, waarin de betrokken brancheverenigingen zelf zitting hebben, stemt in.

Den Haag verzet zich fel tegen Europese verplichtingen

De politieke keuze om de zware industrie uit te zonderen strekte zich ook uit tot de Nederlandse positie in Brussel. Terwijl de Europese Commissie pleit voor energiebesparingsdoelen per land, lobbyen voorgangers van Jetten tegen concrete doelstellingen. De Tweede Kamer roept de ministers in 2010 zelfs op om dwars te gaan liggen. In een motie keert een meerderheid van VVD, PVV, CDA, SP en SGP zich fel tegen een nieuwe Europese energiebesparingswet. "Ik zal inzetten op een uitgeklede richtlijn zonder verplichtingen", belooft toenmalig minister van economische zaken Verhagen de Kamer.

Enkele jaren later wil de Europese Unie de richtlijn updaten, de afgesproken doelen dreigen opnieuw uit beeld te raken. Aan de positie van Nederland is onder EZ-minister Henk Kamp weinig veranderd. "Nederland was opvallend halsstarrig op het gebied van energiebesparing en wilde vooral geen stapeling van doelen naast het ETS", zegt Gerben-Jan Gerbrandy, destijds lid van het Europees Parlement. "Energie besparen is een no-brainer: de allerschoonste en goedkoopste energie is energie die je niet gebruikt."

"Het was een hoofdpijndossier", zegt Ed Nijpels over de naleving van de extra besparingen van de industrie uit het Energieakkoord. "Het bleek iedere keer dat ze hun doelen in de verste verte niet haalden." Nijpels moest vanuit zijn functie als toezichthouder op de uitvoering van het Energieakkoord meermaals dreigen met verplichtingen om de bedrijven in beweging te krijgen. "Dat ik klaar zat voor het telefoontje naar minister Kamp om via de Kamer met verplichtende maatregelen de doelen af te dwingen", zegt hij. "Dat leidde tot ontzettende boosheid bij het bedrijfsleven."

Dat minister Jetten de uitzondering voor de zware industrie per 2023 terugdraait, leidt opnieuw tot onbegrip. Belangenbehartiger voor zakelijke energieafnemers VEMW noemt 'een extra energiebesparingsplicht bovenop het ETS geen doelmatige maatregel'. Werkgeversclub VNO-NCW is het niet eens met het oordeel dat de convenanten te vrijblijvend zijn geweest en stelt dat er al 'enorme extra besparing' gedaan is.

Minister Jetten zegt, liefst samen met andere EU-landen, door te willen zetten. Plotseling schaart hij Nederland tot de Europese 'kopgroep'. Volgens experts onderschat Jetten de complexiteit van het handhaven van de energiebesparingsplicht. "De voornemens zijn goed", zegt hoogleraar transitiekunde Derk Loorbach, "maar het gevaar is dat dit ook weer een wassen neus wordt, zolang de handhaving niet op orde is."