Drie directe buren aan de Sluiskreek spelen de bizarre hoofdrol in het zoveelste hoofdstuk van de geweldsgolf in Rotterdam. Twee aanslagen én een gesloten woning door de burgemeester in één week tijd zorgen voor chaos, onrust en vele vragen in de straat in IJsselmonde.

Drie woningen naast elkaar op een rijtje. De middelste is als eerste het doelwit van een aanslag in de nacht van zaterdag op zondag. Maar was dit misschien de verkeerde woning? Was deze explosie eigenlijk voor de buren aan de linkerkant bestemd?

Ook bij deze hoekwoning sneuvelde een ruit. De schade was klein, vergeleken met het middelste huis. Al wist de bewoner daar erger te voorkomen door de brand na de klap snel te blussen. Ondanks dat er wasbenzine, dat zeer brandbaar is, zou zijn gebruikt.

Geruchten over vergis-aanslag

De geruchten over een 'vergis-aanslag' in de nacht van zaterdag op zondag werden in de uren na de eerste knal alsmaar hardnekkiger. Zeker als de burgemeester de hoekwoning sluit. Niet slechts met een sticker op de deur maar met stalen platen op de hele eerste verdieping. Ook wordt er een mobiele camera voor de deur gezet.

De schrik zat er zaterdag op zondagnacht na de eerste aanslag al in. De schrik zat er zaterdag op zondagnacht na de eerste aanslag al in. Foto: Media TV

Maar hoe kan het dat dinsdagavond vervolgens de buren in het derde rijtjeshuis het doelwit zijn? Opnieuw een fout van de aanslagpleger of is er iets heel anders aan de hand? De politie is druk bezig met onderzoek om te achterhalen wat er achter de twee aanslagen zit.

Schrik zit erin

"Hoe dúrven ze een huis zo te laten exploderen?" zei de 'vreselijk geschrokken' bewoonster zondag na de explosie bij haar huis. Haar drie kinderen bracht zij via de achtertuin naar buiten. Waarom haar gezin doelwit was? "De politie vroeg ons of we misschien beroepen hebben waardoor dit kon gebeuren. Maar we hebben gewoon simpele banen. Ik ben ambtenaar en mijn man is loodgieter. Die camera hangt er alleen vanwege zijn dure gereedschap."

Als het dinsdagavond opnieuw raak is - opvallend genoeg niet in de nacht maar 's avonds om 22.19 uur- neemt de onrust toe. De klap die de ramen doet trillen blijkt te komen voor het derde huis in het rijtje. Naast de woning die de vorige keer dus zo zwaar was getroffen. Opnieuw zijn er kinderen in huis, van kleuter tot en met tiener. Het viertal wordt via de achterkant in veiligheid gebracht.

De schrik zit er ondertussen in de buurt goed in. Daarom staat er woensdagavond een mobiele post in de straat, waar buurtbewoners met politie en gemeente kunnen spreken.

Opeens ervaring met aanslagen

De bewoners hebben opeens ervaring in explosies in de buurt. Buurvrouw Maria Ilievski (56) zegt kort na de tweede aanslag: "Ik lag net te slapen en schrok wakker van de knal. Toen ik mensen hoorde gillen wist ik wel weer hoe laat het was.''

Overbuurvrouw Ria Bronsgeest hoorde de klap al van ver: "Het was enorm hard, ik zei meteen: 'Ik hoop dat het niet wéér in mijn straat is." Bij thuiskomst bleek dat inderdaad het geval: "Ik vind het zo erg voor alle buren. Een van de buren uit dat blok is gisteren 91 geworden, dit wil je toch niet meemaken op die leeftijd? Een andere buurvrouw durft geen verjaardagsfeestje meer in de tuin te vieren komend weekend, iedereen is bang nu."

Ook Bronsgeest zelf geeft toe dat ze zich heel onveilig voelt in haar eigen straat: "Er gaan verhalen dat het om een vergissing gaat. Maar wat als ze zo'n vergissing de volgende keer bij mijn huis maken?"

In de voortuin dinsdagavond lagen twee flessen met het etiket van wasbenzine. In de voortuin dinsdagavond lagen twee flessen met het etiket van wasbenzine. Foto: Media TV

Flessen wasbenzine in tuin

Opvallend is dat na de aanslag in de tuin twee flessen met een etiket van wasbenzine liggen, aan elkaar vastgemaakt met duct tape. Eerder dit jaar werden kleine pakjes met flitspoeder gebruikt bij andere explosies in de stad. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei onlangs dat er bij de geweldsgolf 'soms een verkeerde deur' doelwit is. Maar meestal is de aanleiding een criminele ruzie waarbij steeds vaker familie het doelwit is.