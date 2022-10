Joachim, Bodhi, Boris, Ubah, Nienke en Tim maken deel uit van een groep jongeren die het niet alleen lastig heeft, maar zich ook buitenspel voelt staan: ze hebben een beperking. Een rapport van de kinderombudsvrouw onderschrijft dat. 'We zijn onzichtbaar in de stad', zegt Bodhi. Ze is slechtziend en voelt zich niet gezien of gehoord. 'Alsof wij in een andere wereld leven.'

Ze zit aan tafel met vijf leeftijdsgenoten, allemaal met een visueel probleem. Iedereen valt haar bij, zo herkenbaar is het. Als jongere met een beperking tel je amper mee. Of ze nu naar school gaan, onderweg zijn, in hun vrije tijd of tijdens hobby's - ze stuiten op obstakels die hen buitensluit van wat wij als de 'normale wereld' beschouwen.

Inclusiviteit staat hoog in het vaandel, maar is op hen niet van toepassing, concludeert de Rotterdamse kinderombudsvrouw Stans Goudsmit. Vandaag presenteert ze haar rapport 'Hoor mij en zie mij' met één schrijnende conclusie: kinderen met een beperking doen in de Rotterdamse regio gewoon niet mee. En misschien wel net zo erg: we zien ze niet voor vol aan.

Vraag het Bodhi (15), Joachim (17), Boris (18), Ubah (15), Nienke (16) of Tim (16) en ze beamen dat beeld volmondig. Zo vertelt Nienke over toen ze voor een bijbaantje naar de supermarkt ging: "Ze vroegen of ik het scherm van de kassa wel kon zien, alsof ik zou solliciteren als dat niet zo was. En je hoort ze zeggen dat je niet goed genoeg bent..."

Da's nog zo'n ervaring die de anderen direct herkennen. Tim, die uiteindelijk wel als vakkenvuller aan de slag kon: "Ze zouden ook tegen je kunnen zeggen: we gaan het proberen. Ze zouden kunnen kijken naar de dingen die je wél kan."

Daarom voelt het, zeggen ze, alsof ze in een 'parallel universum' leven, door hun beperking buitengesloten van het leven dat andere jongeren in de stad wel leiden. "Omdat je anders bent, krijg je gelijk een stempel dat je intelligentie lager zou zijn", is een frustratie van Bodhi. Voor de duidelijkheid: vijf van de zes doen dit schooljaar examen, van vmbo tot havo.

Joachim zat op een reguliere middelbare school, tot hij werd weggestuurd. "Ze moesten teveel voor me regelen en ze wilden daar geen extra tijd meer in steken of toetsen voor mij moeten vergroten. Dat werd me niet gezegd, ze stuurden een mailtje naar mijn ouders." Net als de anderen zit hij nu op de Visio-school op Zuid.

Mobiel zijn is één van de grootste hordes die ze moeten nemen. Boris: "Het kost me elke dag vaak anderhalf uur met een speciale taxi, terwijl ik maar een half uur van school woon."

Ubah: "Ik heb een blindenstok, maar ben niet doof." Ubah: "Ik heb een blindenstok, maar ben niet doof." Foto: Fred Libochant

Ubah: "Je komt heel laat thuis. En onderweg kan ik me alleen voelen. Door mijn visuele beperking heb ik soms meer tijd nodig, bijvoorbeeld op het Centraal Station. Als je iemand vraagt naar welk perron je moet, beginnen ze heel hard te praten. Ik heb een blindenstok, maar ben niet doof. We moeten meer strijden om gezien te worden."

Ze vinden het allemaal spannend. "Als er meer trams tegelijk aan komen, zie je niet gelijk welke je moet hebben. Het alternatief is thuisblijven." Daar kiezen sommige jongeren voor; ook om hun ouders het geregel te besparen. De keerzijde is dat hun wereld nog kleiner wordt.

Boris zou het fijn vinden gehoord te worden. "De mensen die de beslissingen nemen, zouden wat meer naar ons mogen luisteren." Bodhi: "Het feit dat wij een beperking hebben, zorgt voor een soort taboe. Dat je met alles moeite zou hebben. Nee hoor! Wij kunnen ook meedoen. Er zijn veel mensen die iets hebben. Maar wij moeten in een soort bubbel blijven, waar je maar moeilijk uit kunt."